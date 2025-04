Spis treści:

Olej winogronowy powstaje z pestek pozostałych po wyciśnięciu soku z winogron na wino. Sposób pozyskiwania jest bardzo ważny ze względu na właściwości zdrowotne produktu. Najcenniejsze substancje w oleju winogronowym są wrażliwe na wysoką temperaturę, dlatego produkcja z użyciem metod na gorąco i ekstrakcji chemicznej niszczy jego pozytywne cechy. Z tego powodu warto stawiać na olej tłoczony na zimno z użyciem wyłącznie metod mechanicznych.

Cena takiego tłuszczu jest wyższa i wynosi około 25 zł za 250 ml. Za taką samą ilość oleju z pestek winogron otrzymywanego otrzymywanego na gorąco, oczyszczonego zapłacisz około 6-7 zł.

Olej winogronowy, jak każdy tłuszcz to produkt wysokokaloryczny, w 1 łyżce znajduje się 90 kcal. Tłoczony na zimno olej winogronowy ma działanie prozdrowotne, które wynika z jego charakterystycznego składu.

Zawartość kwasów tłuszczowych

W 100 ml tego oleju jest:

68 g kwasów tłuszczowych wielonienasyconych,

21 kwasów tłuszczowych jednonienasyconych,

11 g kwasów tłuszczowych nasyconych.

Wśród kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (o najkorzystniejszym działaniu dla człowieka) dominują kwasy tłuszczowe z rodziny omega 6. Najważniejszym z nich jest kwas linolowy. Kwas ten nie jest produkowany przez organizm człowieka, dlatego zalicza się go do grupy tzw. NNKT - niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jego spożycie obniża poziom cholesterolu LDL (potocznie „zły cholesterol”), a podwyższa stężenie cholesterolu HDL (potocznie „dobry cholesterol”). Dzięki temu zmniejsza się ryzyko chorób serca.

Trzeba jednak zaznaczyć, że kwas linolowy powszechnie występuje w olejach roślinnych, dlatego jego niedobory spotykane są rzadko. Poza tym w Polsce jada się zbyt dużo kwasów omega 6, a za mało kwasów omega 3 np. z ryb. Niezwykle ważna jest wzajemna proporcja omega 6 do omega 3, która powinna wynosić 5:1, a w rzeczywistości wynosi nawet 20:1. Taki sposób żywienia może wręcz sprzyjać chorobom cywilizacyjnym, bo kwasy omega 6 w nadmiarze nasilają stan zapalny w organizmie i obniżają odporność.

Dlatego, jeśli chcesz spożywać więcej oleju winogronowego pamiętaj także, by w swojej diecie regularnie planować tłuste ryby morskie. Tylko wtedy olej ten przyniesie korzyści dla twojego organizmu.

Witamina E

Olej z pestek winogron jest dobrym źródłem witaminy E. Łyżka pokrywa aż 19% całodziennego zapotrzebowania na tą witaminę. Pełni ona funkcję naturalnego przeciwutleniacz chroniąc inne witaminy i nienasycone kwasy tłuszczowe przed szkodliwym utlenianiem. Jej odpowiednie spożycie zmniejsza ryzyko występowania nowotworów, a także chroni krwinki czerwone. Jest znana ze swoim właściwości przeciwstarzeniowych.

Olej z pestek winogron ma jasno żółty kolor i neutralny smak, dlatego ma uniwersalne zastosowanie w kuchni i pasuje do wielu dań. Możesz go używać wyłącznie na zimno np. do sałatek, sosów, pesto. Na tłuszczu tym nie powinno się smażyć. Wysoka temperatura na patelni prowadzi do utleniania nienasyconych kwasów tłuszczowych. W wyniku tego procesu mogą powstawać związki, które są rakotwórcze dla człowieka.

Olej winogronowy kupuj wyłącznie w ciemnych butelkach. Przechowuj go bez dostępu do światła, w chłodnym miejscu. Dzięki temu na dłużej zachowasz jego właściwości.

Kwas linolowy zawarty w oleju z pestek winogron świetnie zatrzymuje utratę wody z naskórka i łuski włoska. Z tego powodu można go nakładać zarówno na twarz jak i na włosy. Jest on popularnym składnikiem kosmetyków. Możesz go także stosować w formie naturalnej nakładając np. jako olejek do włosów (na końcówki) lub jako natłuszczający olejek do ciała.

