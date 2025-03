Olej z pestek dyni pity na czczo stosuje się w różnych dolegliwościach, ale też w celu poprawy jakości włosów i paznokci. Olej ten jest cennym źródłem wielu substancji, które mogą poprawiać stan zdrowia. Nie jest jednak idealny, dlatego nie powinno się go stosować zbyt długo, gdyż może niekorzystnie wpływać na proporcje kwasów omega-3 i 6 w organizmie, a wtedy może zacząć szkodzić. Zobacz, na co i jak stosować ten jeden z najzdrowszych olejów, jakie są na rynku.

Olej z pestek dyni jest tłoczony na zimno z nasion dyni. Zawiera cenne składniki, takie jak zdrowe tłuszcze, w tym kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-9, witaminę E, A, K oraz minerały: cynk, magnez, potas, żelazo i selen. Jego ciemnozielony kolor oraz charakterystyczny smak wynikają z wysokiej zawartości antyoksydantów, karotenoidów i fitosteroli. To właśnie te składniki sprawiają, że olej z pestek dyni ma wiele potwierdzonych naukowo działań prozdrowotnych.

Olej z pestek dyni pity na czczo działa najlepiej, gdyż umożliwia maksymalne wchłanianie jego składników. Ewentualnie olej z pestek dyni można dodawać do śniadania, np. do sałatki czy jogurtu. Zawsze należy go stosować na zimno, nie należy na nim smażyć, gdyż ma niski punkt dymienia. Oznacza to, że szybko zaczyna się palić, a wtedy powstają w nim szkodliwie działające substancje.

Korzyści zdrowotne picia oleju z pestek dyni na czczo

Olej z pestek dyni jest szeroko stosowany w profilaktyce i leczeniu dolegliwości związanych z układem moczowym, szczególnie wśród mężczyzn z przerostem prostaty. Badania wskazują, że fitosterole zawarte w oleju z pestek dyni mogą pomóc w zmniejszeniu objawów związanych z łagodnym przerostem prostaty i poprawić przepływ moczu. W jednym z badań zauważono, że suplementacja olejem z pestek dyni u mężczyzn z łagodnym przerostem prostaty doprowadziła do zmniejszenia objawów chorobowych oraz poprawy jakości życia.

Dzięki wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-6 i fitosteroli, olej z pestek dyni może obniżać poziom cholesterolu LDL, co jest korzystne dla zdrowia układu krążenia. Kwasy tłuszczowe w połączeniu z antyoksydantami i fitosterolami mogą działać przeciwzapalnie i wspierać elastyczność naczyń krwionośnych, co obniża ryzyko miażdżycy.

Olej z pestek dyni zawiera witaminę E, karotenoidy i cynk, które są niezbędne dla zdrowia skóry. Witamina E jest silnym antyoksydantem, który chroni skórę przed wolnymi rodnikami, natomiast kwasy tłuszczowe wspomagają jej nawilżenie i elastyczność. Olej z pestek dyni może być również stosowany zewnętrznie w celu poprawy wyglądu skóry i wspierania jej regeneracji.

Olej z pestek dyni, dzięki zawartości błonnika rozpuszczalnego i kwasów tłuszczowych, może wspierać procesy trawienne i pracę jelit, działając łagodnie przeczyszczająco. Spożywanie oleju na czczo może stymulować pracę jelit i pomóc w zapobieganiu zaparciom.

Kwas omega-6 i fitosterole zawarte w oleju mogą wspomagać zdrowie układu nerwowego. Olej z pestek dyni może wspierać funkcje poznawcze i działać ochronnie na komórki nerwowe dzięki właściwościom antyoksydacyjnym, co jest korzystne zwłaszcza w przypadku osób starszych.

fot. Olej z pestek dyni na czczo – co daje/ Adobe Stock, Zarina Lukash

Ze względu na niekorzystną proporcję kwasów omega-6 do omega-3 w oleju z pestek dyni (olej ten dostarcza przede wszystkim kwasów omeg-6 i omega-9), najlepiej nie stosować tego oleju dłużej niż 3 miesiące. Nadmiar kawasów omeg-6 w diecie może działać prozapalnie, co w dłuższym czasie sprzyja chorobom układu krążenia i innym chorobom przewlekłym. Zwykle stosuje się kuracje trwające od 2 do 4 tygodni.

Nie ma oficjalnych, potwierdzono naukowo dawek, jakie powinny być stosowane w celach leczniczych. Najczęściej można spotkać się zaleceniami:

dawka dla dzieci : dziennie 1 łyżeczka dziennie oleju z dyni na czczo,

: dziennie 1 łyżeczka dziennie oleju z dyni na czczo, dawka dla dorosłych: 1-2 łyżki (do 30 ml) oleju z dyni na czczo dziennie.

Większe dawki mogą podrażniać układ pokarmowy, wywołując biegunkę, a i tak prozdrowotne działanie oleju z pestek dyni nie będzie już większe.

