Wyjątkowy pod wieloma względami. Zdrowy i smaczny. Uniwersalny i tani. Tłoczony z pięknego rzepaku, który rozpościera się na malowniczych polskich polach. Olej rzepakowy - bogactwo wartości odżywczych, wpływających holistycznie na rozwój organizmu Twojego dziecka! Co w sobie skrywa?

Reklama

Podstawą prawidłowego żywienia jest dobór odpowiednich produktów. Wybierając produkty, z których będziemy komponować posiłki dla siebie, ale również dla naszych dzieci pamiętajmy o ich wartościach odżywczych. Nie zapominajmy o cennych tłuszczach roślinnych, które nie tylko wzbogacają naszą dietę o potrzebne witaminy ale również kwasy tłuszczowe nienasycone, których niestety w diecie Polaków brakuje. Ich cennym źródłem jest olej rzepakowy. Tłoczony z podwójnie ulepszonych odmian rzepaku, zawiera w sobie potrzebne dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia kwasy tłuszczowe nienasycone: omega-6 oraz omega-3. W odpowiedniej proporcji w stosunku 2:1 odgrywają ważną rolę z punktu widzenia żywieniowego. Wpływają na prawidłowy wzrost i rozwój dziecka. Niestety, nasza codzienna dieta jest uboga w te składniki, dlatego tak ważne jest urozmaicenie jadłospisu produktami, które zawierają wspomniane kwasy tłuszczowe. Pamiętajmy! Olej rzepakowy jako jeden z nielicznych produktów może być spożywany przez niemowlęta już od 6. miesiąca życia. Jest to bardzo ważny element żywienia najmłodszych. Można go dodawać do sosów oraz zupek. Idealnie sprawdza się również jako składnik różnych sałat oraz sałatek. Zgodnie z rekomendacją WHO tłuszcze powinny dostarczać 30-40 % całodobowego zapotrzebowania na energię u dziecka.

Warto również pamiętać, że tłuszcze roślinne to dobry zamiennik tłuszczów nasyconych pochodzenia zwierzęcego. Zaleca się, aby po ukończeniu drugiego roku życia ograniczyć ilość nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie dziecka. Wiąże się to z ograniczeniem tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Można je zastąpić produktami bogatymi w nienasycone kwasy tłuszczowe. Znajdują się one przede wszystkim w tłustych rybach morskich, ale również w rodzimym oleju rzepakowym. Warto zatem zwrócić uwagę na to, aby obecność oleju rzepakowego w codziennej diecie dziecka wynosiła 10 - 20g (dwie łyżki stołowe dziennie). Dzięki jego właściwościom odżywczym mamy pewność, że dostarczamy organizmowi swojego dziecko wszystkiego co najlepsze.

UNIA EUROPEJSKA WSPIERA KAMPANIE PROMUJĄCE WYSOKOJAKOŚCIOWE PRODUKTY ROLNE

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.olejrzepakowy.com i na Facebooku www.facebook.com/olej.rzepakowy.skarbem.europy

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

Materiał powstał w ramach kampanii Olej Rzepakowy skarbem Europy