To nie koniec bardzo dobrych wiadomości. Olej rzepakowy wspiera funkcjonalnie układu krwionośnego, zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory i cukrzycę typu II, wpływa na pracę mózgu i sprawność umysłową, a zapłacisz za niego tylko około 6 zł!

Olej rzepakowy wciąż nie cieszy się tak dobrą „sławą” jak oliwa z oliwek, ale do rzeczy…

Najnowsze doniesienia dotyczące oleju rzepakowego przedstawili naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii na zjeździe Towarzystwa ds. Badań nad Otyłością. W badaniu wzięło udział 101 osób z tzw. otyłością brzuszną (obwód talii większy niż 102 cm u mężczyzn i 88 cm u kobiet), której występowanie zwiększa ryzyko rozwoju tzw. zespołu metabolicznego. Na zespół metaboliczny (zespół X) poza zwiększonym obwodem talii składają się:

Okazało się, że już po 4 tygodniach regularnego stosowania oleju rzepakowego uzyskano redukcję tłuszczu brzusznego. Olej rzepakowy wprowadzono, jako składnik smoothie, badani pili go dwa razy dziennie, w dawce dopasowanej do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego.

Dlaczego tym piszę? Zdradzę ci, że chciałam się sprowokować. Wiem, że chętnie czytasz informacje, które dotyczą spalania tkanki tłuszczowej z brzucha, ale chcę ci w tym artykule przekazać także, że olej rzepakowy ma inną, bardzo ważną zaletę.

To produkt bardzo bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Co najważniejsze, nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 6 i omega 3 występują w nim w idealnych proporcjach (2:1). Właśnie dlatego olej rzepakowy nazywany jest oliwą północy i ma duże znaczenie w profilaktyce:

Wystarczą 2 łyżki dziennie dodane do sałatki, czy dressingu, by w pełni cieszyć się walorami zdrowotnymi oleju rzepakowego. Sprawdź już teraz, czy masz go w szafce!

Dodatkowym atutem oleju rzepakowego jest wysoka zawartość witaminy E. To dzięki niej twoja skóra pozostanie gładka na dłużej!

Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk podkreśla, że witamina E w oleju rzepakowym ma także inne zalety.

fot. Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk/materiały prasowe