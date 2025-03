Ciągle się zastanawiasz, czy olej kokosowy jest zdrowy? Wiele osób twierdzi, że tak, choć może to być efekt działań marketingowych producentów tego oleju. Z drugiej strony wiadomo już, że ma on pewne zalety, a nawet może wspomagać zdrowie w niektórych przypadkach.

Olej kokosowy służy zdrowiu jamy ustnej, potrafi zmniejszać liczbę napadów padaczkowych, ale to za mało, aby stwierdzić, że to zdrowy olej. Jego podstawą wadą jest duża zawartość nasyconego tłuszczu. Poza tym jadanie kokosów a jadanie oleju kokosowego ze słoika ze sklepu, to jednak dwie różne rzeczy. Sprawdź, co na temat tego tłuszczu mówią badania naukowe i nie zamykaj oczu na fakty.

Spis treści:

Olej kokosowy to 100% tłuszczu, który w 80-90% składa się z tłuszczu nasyconego. Dzięki temu zachowuje on stałą konsystencję w temperaturze pokojowej.

Najwięcej w oleju kokosowym dostępnym w sklepach jest kwasu laurynowego, bo aż 47%, ale zawiera też mniejsze ilości kwasu mirytynowego i palmitynowego, a te dwa kwasy tłuszczowe podnoszą poziom „złego” cholesterolu LDL. W zdecydowanej mniejszości są w oleju kokosowym zdrowe tłuszcze: jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

Olej kokosowy nie zawiera cholesterolu, błonnika, a zawarta w nim ilość witamin, minerałów i steroli jest niewielka.

Dlaczego tak wiele osób myśli, że olej kokosowy jest zdrowy? Po części dlatego, że zawiera on MCT, czyli kwasy tłuszczowe średniej długości, które szybko się wchłaniają i mogą być łatwo wykorzystane przez organizm jako źródło energii. Niestety w przemysłowo produkowanym oleju kokosowym przeważa kwas laurynowy, który nie należy do MCT. MCT jest w zwykłym oleju kokosowym niewiele.

Po drugie, badania prowadzone na grupach ludzi, które mają sporo oleju kokosowego w diecie (np. Polinezyjczycy, Filipińczycy), wykazały, że ludzie ci mają niższe ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia. Jednak w ich diecie olej pochodzi nie ze słoika ze sklepu lecz wprost z miąższu kokosowego. Poza tym niższe ryzyko może u nich wynikać z trybu życia i innych składników diety (braku nadmiaru cukru w diecie, wysokiej zawartości błonnika itp.), niekoniecznie akurat z oleju kokosowego.

Gdy przyjrzano się badanym dokładniej, zauważono, że choć poziom „dobrego” cholesterolu HDL u tych osób był wysoki, to także poziom całkowitego cholesterolu oraz trójglicerydów był podwyższony, co nie jest dla zdrowia korzystne.

O tym, że na pytanie, czy olej kokosowy jest zdrowy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, świadczą badania naukowe. Płyną z nich następujące wnioski:

A teraz kilka uwag, które powinny dać ci do myślenia:

Najwięcej wątpliwości budzi wpływ oleju kokosowego na układ krążenia i ten fakt sprawia, że nie można go uznać za całkowicie zdrowy olej. Część badań wskazuje na to, że olej kokosowy może obniżać poziom złego cholesterolu (LDL) i podnosić poziom dobrego cholesterolu (HDL). Inne wykazują, że jednak olej kokosowy podnosi poziom LDL (bardziej niż inne tłuszcze roślinne i nieco mniej niż np. masło). Taki wpływ zaobserwowano w siedmiu różnych badaniach, w sześciu wykazano istotny statystycznie wzrost LDL. Badacze podkreślają przy tym, że olej kokosowy ma podobny wpływ na LDL jak masło, smalec, czy olej palmowy.

W związku z tym American Heart Association odradza stosowanie oleju kokosowego jako produktu spożywczego, jednocześnie zalecając spożycie kwasów tłuszczowych nasyconych na poziomie 5-6% energii (całodobowego zapotrzebowania energetycznego). Polskie normy idą krok dalej, rekomendując spożycie tłuszczów nasyconych: „Tak niskie jak to jest możliwe do osiągnięcia w diecie zapewniającej właściwą wartość żywieniową”.

Olej kokosowy w 82% składa się z kwasów tłuszczowych nasyconych, wśród których dominuje kwas laurynowy. Kwasy tłuszczowe jednonienasycone i wielonienasycone występują w znikomych ilościach: odpowiednio 6 i 2%. Dla porównania masło dostarcza 63% kwasów tłuszczowych nasyconych, smalec wieprzowy 32%, zaś łój wołowy 50%.

Magdalena Siuba-Strzelińska, dietetyk, tak mówi o oleju kokosowym:

Olej kokosowy rafinowany przechodzi dłuższy proces produkcji niż olej nierafinowany. Najpierw jest tłoczony na zimno z kopry, czyli połamanego i podsuszonego miąższu (z brązowym brzegiem) orzecha kokosowego. Później podlega jeszcze różnym procesom, a ich liczba zależy od producenta:

Dzięki temu olej rafinowany ma wyższy punkt dymienia (204-232 stopnie), nie wydziela intensywnego zapachu podczas smażenia czy innego podgrzewania, jest bezbarwny i bezzapachowy. Dobrze znosi temperaturę do 200 stopni i w takiej temperaturze nie wytwarza szkodliwych dla zdrowia substancji. Jest jednak produktem wysokoprzetworzonym.

Zawartość kalorii jest w nim identyczna jak w oleju nierafinowanym i wynosi 857 kcal w 100 g, czyli ok. 120 kcal w łyżce stołowej oleju. Także ilość MCT jest w nim taka sama jak w nierafinowanym, czyli niska.

Olej kokosowy rafinowany jest dobrym tłuszczem do smażenia, ale należy go jadać w rozsądnych ilościach ze względu na tłuszcz nasycony. Jednak z korzyścią dla zdrowia na zimno lepiej stosować inne oleje, np. lniany, rzepakowy, oliwę, bo dostarczają kwasów omega-3 i omega-6 oraz więcej witaminy E.

Olej kokosowy nierafinowany jest tłoczony z czystego miąższu orzecha kokosowego i nie jest on poddawany żadnym innym procesom. Nie jest to więc produkt wysokoprzetworzony. Tłoczenie oleju kokosowego może odbywać się na dwa sposoby – na sucho lub na mokro. Na sucho wyciska się olej z miąższu lub kopry. Na mokro wyciska się na raz olej i mleczko kokosowe, a potem się je oddziela.

Nierafinowany olej kokosowy ma wyraźny kokosowy zapach i smak, który może przenikać do potraw i który jest wyraźnie wyczuwany podczas smażenia. Jego punkt dymienia jest niższy i wynosi 177 stopni. Dlatego można na nim smażyć, lecz w nieco niższych temperaturach, aby nie wytworzył szkodliwych dla zdrowia substancji.

Odżywczo jest to olej taki sam jak olej rafinowany – tak samo kaloryczny i zawiera tyle samo MCT. Niesie ze sobą takie samo ryzyko jak olej rafinowany – dużą ilość tłuszczu nasyconego i potencjał do podnoszenia poziomu LDL, którego nie zrekompensuje wyższy poziom HDL. Dlatego i w jego przypadku najlepiej zachować umiar.

Wciąż masz wątpliwości i nie wiesz komu ufać? Pamiętaj, że oficjalne zalecenia zawsze opierają się na wielu, dużych badaniach klinicznych, nie są to informacje wyssane z palca. Zapytasz: jak to jest, że wciąż słyszysz co innego? Rekomendacje mają prawo ulegać modyfikacji, bo nauka idzie do przodu, wiemy coraz więcej. Zmieniają się także warunki naszego życia i ilości spożywanych produktów - o jednych zapominamy, inne cieszą się popularnością. Za tym wszystkim muszą iść odświeżone zalecenia i właśnie dlatego ulegają one zmianom.

I dlatego warto zaufać nauce i uwierzyć, że olej kokosowy nie jest najzdrowszym olejem. Ma zalety, ale i poważną wadę: może szkodzić układowi krążenia. Dlatego, choć nie trzeba go całkiem eliminować z diety, warto go ograniczać.

Ponieważ olej kokosowy wpływa na poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi podobnie do tłuszczów nasyconych (masło, łój itp.), środowisko naukowe uznało, że nie można uznać go za produkt zdrowy.

Olej kokosowy do smażenia raz na jakiś czas? Czemu nie! Natomiast na pewno nie należy nim zastępować innych olejów roślinnych zawsze i przy każdej okazji. Olej kokosowy nie jest ani zdrowy, ani niezdrowy - wszystko zależy od ilości, w jakiej znajdzie się w diecie. W małych ilościach na pewno nie zaszkodzi, ale w dużych, gdy zastepować będziemy nim inne, zdrowsze oleje roślinne, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia układu krążenia.

Zatem pamiętaj o stanowisku naukowym, mówiącym o tym, że olej kokosowy nie jest zdrowszy od innych tłuszczów nasyconych. I stosuj go z umiarem w myśl zasady: "wszystko można, co nie można, byle z lekka i z ostrożna!".