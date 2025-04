Fruktoza - dobry i zły glina

Dlaczego piszemy akurat o fruktozie? To cukier prosty, zwany też cukrem owocowym, który naturalnie występuje tylko w owocach i miodzie. Fruktoza metabolizowana jest przede wszystkim w wątrobie, inaczej niż glukoza, z której skorzystać mogą wszystkie komórki twojego ciała. Z tego powodu fruktoza ma niski indeks glikemiczny i bywa polecana jako zamiennik cukru.

Spożycie fruktozy rośnie w ostatnich latach także ze względu na powszechne stosowanie w żywności przetworzonej syropu glukozowo-fruktozowego. Fruktoza w nadmiarze znacząco podnosi ryzyko cukrzycy typu II, otyłości brzusznej, insulinooporności i chorób układu krążenia. Problem nie są owoce w twojej diecie, a słodycze i inne produkty, które często są słodzone syropem glukozowo-fruktozowym lub fruktozą.

Efekt motyla

Najważniejsze, co chciałabym abyś zapamiętała z tego tekstu to fakt, że w diecie drobne, pozytywne zmiany dają czasem zaskakująco znaczący efekt. Potwierdziły to badania dr Roberta Lustiga opublikowane w magazynie „Obesity”. Przeprowadzono doświadczenie wśród dzieci w wieku 8-18 lat, które polegało na ograniczeniu spożycia fruktozy oraz innych cukrów prostych z 28% energii (kcal) w diecie do zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia 10%. Ogólna wartość kaloryczna diety nie zmieniła się. Ograniczeniu podlegały tylko cukry proste i wiesz co? Już po 9 dniach efekty były niesamowite! Uzyskano spadek ciśnienia tętniczego, obniżenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu LDL („złego”), poprawie uległ metabolizm glukozy i stężenie insuliny. Obniżyła się także masa ciała dzieci o 0,9 kg (plus/minus 0,2 kg).

Drobna zmiana, kilka dni, bez ograniczeń kaloryczności. Teraz wyobraź sobie, że wprowadzasz trzy takie zmiany (np. ograniczasz cukier, zamieniasz chleb biały na razowy i zwiększasz spożycie wody). Co się wydarzy? Zamiast się zastanawiać po prostu sprawdź!

