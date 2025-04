Ogórki kiszone to jeden z kontrowersyjnych produktów przy dnie moczanowej. Jeśli cierpisz na dnę moczanową, musisz unikać produktów bogatopurynowych. Na szczęście dla miłośników kiszonek, ogórki kiszone nie należą do produktów przeciwwskazanych. Okazuje się nawet, że kiszonki mogą pomagać w walce z tą chorobą...

Reklama

Spis treści:

Dieta w dnie moczanowej zakłada unikanie produktów bogatopurynowych. Ogórki kiszone nie zawierają dużo puryn, mogą być więc spokojnie spożywane przez osoby chore na dnę moczanową. Problematyczna może okazać się za to zawartość soli w ogórkach kiszonych.

Świeże ogórki gruntowe zawierają ok. 7,2 mg puryn w przeliczeniu na kwas moczowy. Podczas kiszenia nie zachodzą żadne procesy, które mogłyby zwiększyć zawartość puryn w ogórkach kiszonych.

Ogórki kiszone trzeba jeszcze rozpatrzyć pod innym kątem: zawartości soli. Kiszonki charakteryzują się wysoką zawartością soli na 100 g produktu. Przy dnie moczanowej należy szczególnie ograniczać jej podaż, bo nadmiar sodu (składnika soli) w diecie sprzyja koncentracji kwasu moczowego.

Nie przesadzaj więc ze spożyciem ogórków kiszonych, ale nie ze względu na zawartość puryn, a właśnie przez sól.

Dokładna ilość ogórków kiszonych bezpieczna do spożycia przy dnie moczanowej jest trudna do określenia. To zależy od pozostałych elementów diety. Im więcej soli zjadasz w innych produktach, tym mniej ogórków kiszonych możesz zjeść, by było to bezpieczne.

Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie:

Jesz kanapki z wędliną? Jest tam już sporo soli, ogranicz się do kilku plasterków ogórka kiszonego na kanapce i dodaj inne warzywa.

Jesz sałatkę? Możesz dodać do niej kilka ogórków kiszonych, ale nie dosalaj jej już.

Po prostu ograniczaj sól w diecie. Nie jest ważne źródło pochodzenia soli, jej nadmiar w dnie moczanowej szkodzi jeszcze bardziej, niż u zdrowych osób.

Kiszonki można bezpiecznie jeść w dnie moczanowej, ale trzeba uważać na ogólną zawartość soli w diecie.

Większość warzyw, tak jak ogórki, cechuje się niską lub średnią zawartością puryn. Kiszone warzywa nie podwyższają stężenia kwasu moczowego same w sobie. Puryny nie tworzą się w trakcie kiszenia.

Tak jak w przypadku ogórków kiszonych, jeśli chcesz jeść:

kiszoną kapustę,

kiszone buraki,

kiszone kalafiory,

inne kiszone warzywa lub owoce.

Staraj się, by w twojej diecie było niewiele soli. Jeśli samodzielnie przygotowujesz kiszonki, dodawaj do nich mniej soli, a smak osiągaj dzięki dodatkowi czosnku, papryczek chili, kopru.

Pamiętaj też, że w dnie moczanowej kluczowe jest wypijanie wystarczającej ilości wody, która pomaga „wypłukiwać” kwas moczowy. Przyjmij zasadę, że po każdej porcji kiszonych produktów (lub innych słonych), wypijesz przynajmniej szklankę wody.

Pewni naukowcy nie tylko polecają jedzenie ogórków kiszonych przy dnie moczanowej. Postanowili oni wręcz sprawdzić, czy kiszonki mogą pomagać w jej leczeniu! Od lat wiadomo, że kiszonki są bardzo zdrowe, a bakterie probiotyczne poprawiają funkcjonowanie organizmu.

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy bakterie Lactobacillus pobrane z ogórków kiszonych wpłyną pozytywnie na dnę moczanową. Bakterie z rodzaju Lactobacillus działają prozdrowotnie pod wieloma względami:

w chorobach układu pokarmowego,

chorobach serca,

są nawet badane pod kątem wpływu na depresję.

W badaniu przeprowadzonym w 2020 roku pobrano bakterie probiotyczne z 18 próbek ogórków kiszonych. Przetestowano je na modelach szczurzych używanych do badań nad dną moczanową. Okazało się, że podawanie bakterii z ogórków przyczyniło się do lepszego i wydajniejszego rozkładu kwasu moczowego.

Szczególnie istotne wydał się naukowcom wpływ ochraniający nerki. Nerki są szczególnie obciążone u pacjentów z dną moczanową: mogą się w nich zbierać kryształy kwasu moczowego i uszkadzać te ważne narządy.

Analiza wyników tego małego badania nie pozwala jeszcze na jednoznaczne stwierdzenie pozytywnego wpływu bakterii z kiszonek na dnę moczanową, ale to ciekawy trop. Być może niedługo zdobędziemy więcej dowodów, które pozwolą powiedzieć: Ogórki kiszone mają pozytywny wpływ na pacjentów z dna moczanową.

Źródło:

Xiao Y, Zhang C, Zeng X, Yuan Z. Microecological treatment of hyperuricemia using Lactobacillus from pickles. BMC Microbiol. 2020;20(1):195. Published 2020 Jul 6. doi:10.1186/s12866-020-01874-9

Reklama

Czytaj także:

Niedoczynność tarczycy dieta - zasady, suplementacja, chudnięcie. Jak obniżyć TSH dietą?

Refluks dieta - zasady, jadłospis, tabela produktów zakazanych i polecanych

Dieta redukcyjna - jadłospis, przepisy, zasady, efekty