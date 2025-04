Kiszonki, choć zdrowe, są przeciwwskazane we wrzodach żołądka i dwunastnicy oraz zapaleniu żołądka. Ogórki kiszone zawierają drażniące kwasy organiczne i dużo soli. Nawet fakt, że kiszonki są naturalnymi probiotykami, nie zmienia faktu, że przy wrzodach żołądka lepiej ich nie jeść. Ogórki kiszone utrudniają gojenie się wrzodów żołądka.

Niestety, jedzenie kiszonek przy wrzodach żołądka nie jest wskazane. Kiszonki mają dwie duże wady przy wrzodach i zapaleniu żołądka.

Kiszonki są kwaśne , a kwasy organiczne stymulują wydzielanie kwasów żołądkowych i podrażniają śluzówki.

, a kwasy organiczne stymulują wydzielanie kwasów żołądkowych i podrażniają śluzówki. Kiszonki zawierają dużo soli i sodu, które trzeba ograniczać przy problemach z żołądkiem.

Sól działa wręcz niszczycielsko na błonę śluzową żołądka. Dieta bogata w sól jest mocno powiązana z rakiem żołądka. Ograniczanie soli to jedno z najważniejszych zaleceń diety przy wrzodach żołądka. Dodatek kiszonek do diety utrudnia utrzymywanie podaży w soli w ryzach.

Czy można jeść ogórki kiszone przy zapaleniu żołądka?

Zapalenie żołądka i dwunastnicy obowiązują praktycznie te same zasady diety, co dieta na wrzody żołądka. Nie możesz jeść ogórków kiszonych i innych kiszonek. Traktuj tę zasadę jeszcze surowiej, gdy zapalenie żołądka przebiega z nadżerkami. Warto poświęcić wtedy odpowiedniej diecie swoją całą uwagę.

Wrzody żołądka często wiążą się z infekcjami bakterii Helicobacter pylori. Ok. 80 % osób, które ma wrzody żołądka, ma też potwierdzoną infekcję H. pylori. Jeśli interesujesz się nowinkami zdrowotnymi, może trafiłaś na informację, że infekcje H. pylori można próbować coraz skuteczniej leczyć probiotykoterapią. To prawda, nie łącz jednak tego z zaleceniem jedzenia kiszonek.

Szczepy bakteryjne wykorzystywane w probiotykach są podobne do tych z naturalnych probiotyków w kiszonkach. By skutecznie leczyć H. pylori probiotykami, trzeba zastosować jednak wyizolowane bakterie, szczegółowo dobrać szczepy i odpowiednią dawkę probiotyków. Nie próbuj samodzielnie realizować tych zaleceń, jedząc domowe kiszonki. Możesz przynieść sobie znacznie więcej szkody, niż pożytku.

Jeśli chcesz wykorzystać właściwości wspierające wrzody probiotyków, skonsultuj się z doświadczonym dietetykiem lub lekarzem, którzy pomogą ci dobrać odpowiedni szczep.

Naturalne fermentowane produkty mają też zalety we wrzodach żołądka. Naukowcy coraz poważniej traktują naturalne probiotyki jako potencjalne lekarstwo na chorobę wrzodową, a dokładniej infekcję H. pylori. Z pewnością fermentowane produkty doskonale zmniejszają ryzyko powstania wrzodów. Zanim pojawią się u ciebie wrzody, jedzenie kiszonek jest więc zdecydowanie polecane. Później możesz korzystać tylko z lekkich fermentowanych produktów, np. fermentowanego nabiału.

W niedawno opublikowanej pracy przeglądowej z 2021 roku naukowcy wskazali kilka głównych zalet fermentowanego jedzenia w zapobieganiu i zwalczaniu wrzodów. Produkty fermentowane:

zmniejszają stan zapalny śluzówek;

śluzówek; obniżają zagęszczenie infekcji H. pylori;

H. pylori; odbudowują śluzówkę,

zmniejszają aktywność ureazy nasilającej wrzody,

nasilającej wrzody, obniżają adhezję H. pylori do ścian żołądka.

Ten efekt mikroorganizmów obecnych w fermentowanych produktach wynika z ich właściwości regulujących pH treści jelitowych, poprawę odpowiedzi zapalnej układu immunologicznego i zmniejszanie aktywności wolnych rodników tlenowych.

Jak widzisz, fermentowane produkty mają dużo zalet we wrzodach i ich zapobieganiu. Mimo wszystko, słone i kwaśne kiszonki przy aktywnej chorobie wrzodowej to za dużo wad, by czerpać korzyści z ich jedzenia. Postaw raczej na inne, łagodniejsze produkty fermentowane i celowaną w H. pylori probiotykoterapię.

Bardzo lubisz ogórki kiszone, ale musisz z nich zrezygnować przez wrzody? Są metody na to, by mimo wszystko umieścić kiszonki w diecie wrzodowej. Jedną z metod, jest połączenie ich z produktami neutralizującymi kwasy. Najlepszym przykładem jest np. nabiał. Przykłady przepisów na posiłki z kiszonkami, które mogą zjeść osoby z wrzodami to:

Lekki sos a la tatarski dla osób z wrzodami

Składniki:

200 g jogurtu greckiego,

ogórek kiszony,

świeży ogórek,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Zetrzyj na tarce ogórki. Odsącz ogórki z wody. Wymieszaj ogórki z jogurtem i posiekaną natką pietruszki. Podawaj sos z gotowanymi warzywami, ziemniakami lub wybranym mięsem.

fot. Sos a la tatarski dla osób z wrzodami/ Adobe Stock, losinstantes

Chłodnik z ogórkiem kiszonym dla osób z wrzodami

Składniki:

500 ml maślanki,

2 ogórki gruntowe,

ogórek kiszony,

garść botwinki,

koperek,

pieprz ziołowy.

Sposób przygotowania:

Zetrzyj na tarce ogórki. Posiekaj botwinę i koperek. Zalej warzywa, botwinkę i koperek maślanką. Dopraw niewielką ilością ziołowego pieprzu.

fot. Chłodnik przyjazny wrzodom żołądka/ Adobe Stock, npls

Pulpety drobiowe z kiszoną kapustą dla osób z wrzodami

Składniki:

350 g mielonego mięsa z indyka,

garść siekanego kopru,

jajko,

80 g kiszonej kapusty,

pół kajzerki,

30 g bułki tartej,

mleko do namoczenia kajzerki.

Sposób przygotowania:

Namocz kajzerkę w mleku. Wymieszaj odciśniętą z płynu kajzerkę z mięsem, koprem i jajkiem. Kiszoną kapustę dokładnie posiekaj. Wymieszaj składniki pulpetów. Mokrymi rękami uformuj pulpety. Obtocz je w bułce tartej. Przełóż pulpety na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w temp. 180 stopni ok. 25 minut. W połowie pieczenia możesz przełożyć pulpety na drugą stronę.

fot. Pulpety drobiowe z kapustą kiszoną dozwolone we wrzodach/ Adobe Stock, Africa Studio

Sałatka z dodatkiem tartego ogórka kiszonego

Składniki:

pół brokuła,

pół kalafiora,

pomidor,

cukinia,

kiszony ogórek,

50 g śmietany 12%.

Sposób przygotowania:

Ugotuj na parze brokuła, kalafior i cukinię. Sparz pomidora wrzątkiem i obierz go ze skórki. Zetrzyj kiszonego ogórka na tarce i odciśnij go z wody. Wymieszaj ogórka ze śmietaną. Polej pokrojone warzywa sosem ogórkowo-śmietanowym.

