Ogórek (Cucumis L.) należy do rodziny dyniowatych. Jest powszechnie stosowany jako składnik sałatek, dodatek do kanapek, koktajli, zup czy zdrowa przekąska. Ze względu na niską kaloryczność, zaleca się go osobom na diecie odchudzającej. Ponadto ogórek doskonale nawadnia organizm, wspomaga trawienie, a także ma zastosowanie w profilaktyce chorób układu krążenia i nowotworów.

Spis treści:

Ogórek jest warzywem niskokalorycznym - 100 g to jedynie 14 kcal. Oznacza to, że ogórek jest doskonały dla osób , którym zależy na utracie zbędnych kilogramów.

Ogórek ma również niski indeks glikemiczny, który wynosi 15. Oznacza to, że może być spożywany przez osoby z cukrzycą.

Ogórek składa się w 98% z wody, dzięki czemu doskonale nawadnia organizm. Najwięcej wartości odżywczych znajduje się pod skórką, a nie w miąższu ogórka, jednak należy pamiętać, że może być ona ciężkostrawna. Ogórek zawiera m.in.:

minerały : wapń, fosfor, magnez, potas, sód, cynk i żelazo

: wapń, fosfor, magnez, potas, sód, cynk i żelazo witaminy A, C, K i z grupy B

błonnik.

Wspomaga pracę układu pokarmowego , daje uczucie sytości oraz pomaga zwalczać zaparcia, dzięki zawartości błonnika.

, daje uczucie sytości oraz pomaga zwalczać zaparcia, dzięki zawartości błonnika. Potas zawarty w ogórkach wspomaga pracę układu krwionośnego , pracę serca oraz pozwala regulować ciśnienie krwi.

, pracę serca oraz pozwala regulować ciśnienie krwi. Ze względu na dużą zawartość wody, działa lekko moczopędnie , co pozwala przyspieszać usuwanie toksyn z organizmu, a także pozwala pozbyć się obrzęków i uczucia ciężkości nóg.

, co pozwala przyspieszać usuwanie toksyn z organizmu, a także pozwala pozbyć się obrzęków i uczucia ciężkości nóg. Nawadnia organizm , pozwala szybko ugasić pragnienie, co jest szczególnie istotne w czasie upałów.

, pozwala szybko ugasić pragnienie, co jest szczególnie istotne w czasie upałów. Działa antynowotworowo dzięki zawartości kukurbitacyn.

