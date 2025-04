Ogonki z czereśni na odchudzanie, stawy lub bóle miesiączkowe? Okazuje się, że to wcale nie nowy pomysł. Napary z ogonków czereśni stosuje się w medycynie ludowej od lat i przypisuje im szereg właściwości. Niektórzy twierdzą nawet, że ogonki mają właściwości lepsze niż właściwości czereśni. Sprawdź, jak i po co korzysta się z ogonków czereśni i czy ma to poparcie w badaniach naukowych.

Naukowcy chętnie badają ogonki z czereśni, by wydobyć z nich substancje, dzięki którym ogonki mogłyby znaleźć swoje przeznaczenie i wartość, idąc z ruchem zero waste. W ogonkach czereśni znaleziono znaczne ilości antyoksydantów i polifenoli, przez które cenione są same owoce czereśni, ale też inne sezonowe owoce. Ogonki z czereśni potencjalnie mogą stanowić więc dodatkowe źródło antyoksydantów w diecie, a to zawsze działa na plus.

W małym badaniu z udziałem 13 ochotników udowodniono także działanie diuretyczne (wzmagające pozbywanie się wody) ogonków z czereśni zamkniętych w kapsułkach (2 g/ porcję) i podawanych ochotnikom. Przyjmowanie kapsułek z szypułkami czereśni faktycznie zwiększyło diurezę i wydzielanie z moczem wapnia, sodu i chlorków.

To jednak niestety jedne z nielicznych badań naukowych nad ogonkami czereśni, które stwierdzają ich prozdrowotne działanie. Poza tym, badania nie podają wielu potwierdzonych właściwości prozdrowotnych ogonków z czereśni.

Bardzo dużo zalet ogonków z czereśni znajduje jednak tradycyjna medycyna ludowa i naturalna. Tam ogonki z czereśni mają szerokie przeznaczenie. Na forach internetowych roi się od porad użytkowniczek, stosujących napar z ogonków czereśni na odchudzanie.

Ogonki z czereśni na odchudzanie

Napary z ogonków czereśni są szeroko stosowane jako naturalny środek na odchudzanie metodami ludowymi. Czereśnie nie tuczą, a tym bardziej nie tuczą ich ogonki. Napary z ogonków czereśni mają wspierać odchudzanie dzięki:

Zastosowanie ogonków z czereśni na odchudzanie polega na piciu naparu (herbaty z ogonków) regularnie 1-3 razy dziennie.

Ogonki z czereśni na pozbycie się wody i cellulitu

Właściwości diuretyczne, czyli pozwalające pozbyć się wody, to w sumie jedyna konkretna właściwość ogonków z czereśni, która ma pokrycie w badaniach naukowców, ale nie tylko w ludowych przekazach. Ogonki z czereśni mogą stymulować nerki do wydalania z organizmu większych ilości moczu, ale też chlorków, sodu i wapnia. To pożądany efekt, jeśli zmagasz się z cellulitem wodnym, opuchnięciami lub innymi formami nadmiaru wody. Podobne są efekty picia pokrzywy.

Ogonki z czereśni na nerki i kamienie nerkowe

Diuretyczne działanie ogonków z czereśni może pomagać też przy kamieniach nerkowych. Szypułki pobudzają nerki do wzmożonego usuwania wody, ale też wapnia, co prowadzi do twierdzeń, że ogonki czereśni działają dobrze na kamienie. Może tak być, ale wzmożone usuwanie wapnia może też wręcz aktywować kamienie nerkowe. Zalecana jest więc ostrożność.

Oczywiście dieta i zalecenia w kamicy nerkowej dalej powinny być przestrzegane. Nie można liczyć na to, że szypułki czereśni pozwolą całkiem pozbyć się kamicy. Napary z ogonków czereśni można jednak stosować przy kamieniach nerkowych dodatkowo, z ostrożnością i w niewielkich dawkach, a najlepiej po konsultacji lekarskiej.

Ogonki z czereśni na stawy

Napary z ogonków czereśni są też tradycyjnie wykorzystywane w chorobach stawów: reumatoidalnym zapaleniu stawów, dnie moczanowej i artretyzmie. Przekazy medycyny ludowej twierdzą, że dzięki antyoksydantom napary z ogonków czereśni działają przeciwbólowo i obniżają stan zapalny. Bez wątpienia właściwości takie mają same czereśnie.

Ogonki z czereśni na prostatę

Medycyna alternatywna wykorzystuje napary z ogonków czereśni w połączeniu z goździkami do leczenia dolegliwości prostaty. Warto podkreślić, że każde zmiany w obrębie tego gruczołu powinny być skonsultowane i zdiagnozowane przez lekarza. Dopiero po wykluczeniu poważnych problemów zdrowotnych, można wprowadzać próby łagodzenia objawów ze strony prostaty różnymi naturalnymi naparami.

Ogonki z czereśni w trakcie miesiączki

Napar z ogonków czereśni ludowo polecało się też kobietom w trakcie miesiączkowania. Ogonki z czereśni mają łagodzić bóle miesiączkowe, ale dzięki działaniu diuretycznemu także pozbywać się opuchlizny z ciała, które wzmaga się przed i w trakcie okresu. Zwolennicy picia naparów z szypułek czereśni na bolesne miesiączki proponują następujący sposób przygotowania i picia naparu:

Do rondla włóż garść ogonków z czereśni. Zalej je litrem wody i zagotuj. Gotuj napar przez ok. 5 minut, następnie przykryj go i odstaw do ostygnięcia. Gdy napar będzie zimny, odfiltruj ogonki od przygotowanego roztworu, przelej go do butelki lub słoika i włóż do lodówki. Napar utrzymuje swoje właściwości do 3 dni. Pij szklankę naparu na czczo, lub w dogodnym momencie dnia w trakcie miesiączki.

Nie wyrzucaj ogonków z czereśni, a zbierz je i wykorzystaj. Możesz wysuszyć je lub korzystać ze świeżych. Suszone ogonki z czereśni można kupić w internecie, a za paczkę o masie 50 g zapłacisz ok. 10 zł.

Ogonki z czereśni wysusz, przechowuj w suchym miejscu i wykorzystuj do stworzenia naparu. Możesz też zrobić napar ze świeżych ogonków z czereśni - zadziała tak samo.

fot. Ogonki z czereśni warto zachować i wykorzystać/ Adobe Stock, Pavla

Przygotowanie naparu z ogonków czereśni jest banalnie proste i nie różni się prawie niczym od przygotowania herbaty z pokrzywy i innych naparów ziołowych.

Składniki:

garść (ok. 5 g) ogonków z czereśni,

500 ml wody.

Sposób przygotowania:

Umyj ogonki z czereśni w zimnej wodzie. Przełóż je do kubka lub dzbanka. Zalej szypułki wrzącą wodą. Nakryj naczynie. Odczekaj ok. 7 minut do zaparzenia ogonków. Po tym czasie możesz oddzielić ogonki od naparu, lub zostawić je w wodzie. Przygotowany napar z ogonków czereśni pij od razu lub przełóż go do lodówki i pij po schłodzeniu. Napar z ogonków czereśni zachowuje swoje właściwości do 3 dni przetrzymywany w lodówce.

fot. Herbata (napar) z ogonków czereśni/ Adobe Stock, emerald_media

