Wysoki cukier z rana to zdecydowanie powód do diagnostyki cukrzycy, jeśli nie jesteś zbadana w tym kierunku. Na wynik pomiaru cukru na czczo wpływa jednak nie tylko funkcjonowanie twojej trzustki i wydzielanie insuliny. Wyższy wynik pomiaru glukozy o poranku może być spowodowany także odwodnieniem. Mimo wszystko, jeśli glikemia na czczo nie mieści się w zakresie 60-100 mg/dL, trzeba udać się do lekarza i pogłębić diagnostykę.

Zdrowy i prawidłowo funkcjonujący organizm nie doprowadza do poziomu cukru na czczo wykraczającego poza 100 mg glukozy na dL. Każde odchylenie z normy (60-100 mg/dL) powinno wiązać się z pogłębioną diagnostyką. Dobrze jednak poznać jeden z możliwych powodów (poza zaburzonym funkcjonowaniem trzustki) porannej hiperglikemii - chodzi o odwodnienie organizmu.

Organizm, który jest odwodniony i któremu nie dostarczasz wystarczająco dużo płynów, zaczyna je „oszczędzać". Objawami odwodnienia są np. suchość w jamie ustnej, wysuszona skóra, czy obniżone wydzielanie moczu. Jednym z objawów odwodnienia, którego nie widać na pierwszy rzut oka, jest też „zagęszczona” krew. Oczywiście organizm nie doprowadza w tym zakresie do patologii i utrzymuje objętość krwi na poziomie, który jest mu potrzebny do przeżycia. Mimo wszystko, mniej krwi w krwioobiegu oznacza większe stężenie wszystkich składników, w tym glukozy.

Glukoza na czczo zmierzona osobie odwodnionej będzie wyższa, niż glukoza na czczo zmierzona osobie, która dostarcza wystarczająco dużo płynów. „Ilość” cukru krążącego w krwioobiegu nie zmienia się, ale zmienia się ilość wody, która go rozpuszcza. Pomiar glukozy wskazuje więc na wynik wyższy, jeśli krwi jest mniej.

Oczywiście nie możesz zrzucić „całej winy” za wysoki cukier na odwodnienie organizmu. To w dalszym ciągu patologiczny stan, który wymaga diagnostyki. Odwodnienie, które wpływa na poziomy glukozy we krwi, nie pojawia się także, jeśli zamiast 2 litrów wody wypijesz jednego dnia 1,75 l. Zagęszczenie krwi jest dla organizmu swego rodzaju ostatecznością. Sytuacje, w których wysoki cukier jest powiązany z odwodnieniem mogą pojawiać się:

, którzy uprawiają intensywny wysiłek fizyczny bez wystarczającej rehydratacji; u osób starszych , które nie odczuwają pragnienia;

Picie odpowiedniej ilości wody nie uchroni cię bezpośrednio przed cukrzycą i nie pozbędziesz się tym sposobem prawdziwej przyczyny problemu wysokiego cukru. Faktem jest jednak, że dbanie o odpowiednie nawodnienie pozwala obniżyć nieznacznie poziom cukru z rana, ale też o każdej innej porze dnia.

Sytuację podwyższonego poziomu cukru przez odwodnienie można łatwo odwrócić banalnym sposobem: wypij szklankę wody i odczekaj. Ten sposób zadziała zarówno na wysoki cukier rano, jak i w ciągu dnia. Najlepiej po prostu nie doprowadzaj jednak do odwodnienia. Codziennie wypijaj odpowiednią ilość płynów dostosowaną do twojego: wieku, masy ciała, płci, aktywności fizycznej. Uchroni cię to przed wyższą koncentracją krwi. Picie wody to najlepszy naturalny sposób na rozrzedzenie krwi.

Nie tylko woda powoduje wysoki cukier z rana. Hiperglikemia to przede wszystkim objaw cukrzycy, którego nie wolno lekceważyć. Jest jednak kilka innych substancji i powodów nieznacznie zwiększonego poziomu glukozy niż zazwyczaj:

stres;

słaby sen;

przyjmowanie niektórych leków;

oparzenia słoneczne (stresor dla organizmu).

