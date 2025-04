Na południu Europy obiady jada się w godzinach wieczornych, nie tak wcześnie, jak w Polsce. W Hiszpanii, we Francji, czy we Włoszech restauracje serwujące kolacje (największy posiłek w ciągu dnia) otwierają się najwcześniej o 18. Większość osób zjada większy „obiad” dopiero w okolicach godziny 21. Gdy za oknem jest gorąco, nie chce ci się jeść, to naturalne. Świadomie przesuń porę głównego posiłku na późniejszą, to ma sens!

Dlaczego warto przesunąć obiad na później w upały?

Dania na upały powinny być lekkie, możliwie płynne i odżywcze. W upały warto jeść owoce, warzywa, sałatki, zupy i koktajle. Zdecydowanie odpuść sobie smażenie kotletów schabowych o 13, gdy za oknem jest gorąco. Jest kilka argumentów za tym, by faktycznie później zjeść prawdziwy obiad, jeśli letnie dni są wyjątkowo gorące.

W takim stylu żyją właśnie południowcy, mieszkańcy cieplejszych krajów. Rano zjadają lekkie śniadanie (często na słodko), w ciągu dnia piją dużo płynów, ok. 14 jest czas na lunch. To zazwyczaj kanapka, sałatka lub zupa. Następny, główny posiłek dnia, zjadają dopiero ok. 20. Nierzadko spotykają się z rodziną lub znajomymi, by wspólnie biesiadować, gdy temperatura stanie się bardziej znośna. To nierzadkie nawet w środku tygodnia.

Polacy mogą częściowo przejąć ten zwyczaj, by ulżyć sobie w upałach. Choć skład diety południowców nie przypomina już modelowej diety śródziemnomorskiej, a ich zwyczaje żywieniowe odbiegają od ideału, ten nawyk nie jest najgorszy. Są przynajmniej 4 argumenty przemawiające za tym, by w upalny dzień postawić na bardziej obfitą kolację, kosztem lżejszego obiadu.

Gdy panują najwyższe temperatury, jesz lekkie chłodzące dania, często nieodżywcze

Naturalnie, gdy za oknem jest bardzo gorąco, nie chce ci się jeść niczego ciężkiego. Często oznacza to, że w ciągu dnia jesz mało odżywcze przekąski, a wieczorem wydaje ci się, że już za późno na prawdziwy posiłek. Może doprowadzić to do tego, że ogólnie twoja dieta nie będzie wyglądać najlepiej pod względem makroskładników, ilości warzyw i witamin.

Lepiej daj sobie odgórnie przyzwolenie na odczekanie z większym posiłkiem do wieczora. Ogranicz liczbę przekąsek w ciągu dnia i staraj się jeść zdrowo. Wieczorny posiłek po upalnym dniu powinien zawierać białko i dużą porcję warzyw. Może być to np. ryba z sałatką.

Nie stoisz w kuchni przy rozgrzanym piekarniku i kuchence, gdy za oknem jest gorąco

Gotowanie w rozgrzanej i często słabo wentylowanej kuchni nie jest przyjemnością, a w gorący dzień może być wręcz torturą. W szczytowych godzinach upałów podaj rodzinie zdrowy koktajl, szybką sałatkę lub owoce. Nie męcz się staniem przy gorącym piekarniku i kuchence.

W ciągu dnia masz czas na odpoczynek lub lekką aktywność fizyczną

Jeśli decydujesz się zrezygnować z dużego, ciepłego posiłku w ciągu dnia, zyskujesz dodatkowy czas. Możesz po prostu odpocząć w tym czasie w zimnym pomieszczeniu, lub jeśli czujesz się na siłach, wybrać się nad wodę lub do lasu. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zamiast dużego gorącego obiadu zaproponować rodzinie wspólny piknik złożony z owoców, dietetycznych przekąsek i lekkich lunchy na wynos.

Możesz umówić się ze znajomymi lub rodziną na wspólną kolację, gdy każdy upora się z codziennymi obowiązkami

Ciężko zgrać się z przyjaciółmi i dalszą rodziną na wspólny obiad w środku dnia. Wieczorem, gdy każdy skończy już pracę, to możliwe. Aspekt socjalny jest bardzo ważny dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Spotkania z bliskimi to redukcja stresu, wydzielanie hormonów szczęścia i mnóstwo innych zalet. Ludzie z tak zwanych niebieskich stref, w których żyje się najdłużej, jako jeden z przepisów na długie i szczęśliwe życie, podają właśnie wartościowy czas spędzany ze znajomymi i rodziną.

Przesunięcie godziny spożywanego obiadu na późniejszą, może umożliwić ci zaproszenie przyjaciół na długą biesiadę lub fit grilla w iście śródziemnomorskim stylu.

Ta metoda może nie przypaść do gustu każdemu, ale możesz ją wypróbować. Może okazać się, że doskonale poczujesz się po większym posiłku wieczornym, zamiast obiadu jedzonego w południe. Pamiętaj też, że niezależnie od pory posiłku w upały nie powinno się jeść produktów smażonych, mocno solonych i słodkich.

