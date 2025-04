Zastanawiasz się nad tym, jak odkwasić organizm? Najpierw zastanów się nad tym, czy musisz go odkwaszać. Zakwaszenie organizmu to jeden z popularnych mitów. W praktyce prawie nikt nie ma zaburzonej równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, a dieta odkwaszająca nie działa.

Uczucie zmęczenia? Ciągłe bóle głowy? Brak energii do działania? Wpisując te objawy w wyszukiwarkę internetową nieciężko natrafić na internetową diagnozę: zakwaszenie organizmu. Tymczasem to jedno z większych przekłamań i mitów zdrowotnych naszych czasów.

Zakwaszenie organizmu (w łagodnej formie, ze zmęczeniem i sennością) to nie jest jednostka chorobowa ani żadne zaburzenie. Choć wiele źródeł może starać ci się wmówić, że cierpisz na zakwaszenie organizmu i powinnaś stosować różne sposoby na odkwaszenie, to nieprawda.

Istnieje oczywiście możliwość wystąpienia kwasicy organizmu np. kwasicy ketonowej w powikłaniu cukrzycy, ale na pewno nie doprowadzisz do niego złą dietą lub brakiem ruchu. To poważna sytuacja, która zmusiłaby cię do wizyty w szpitalnym oddziale intensywnej terapii.

W praktyce równowaga kwasowo-zasadowa krwi i płynów ustrojowych jest w każdej sekundzie dnia dokładnie monitorowana i regulowana przez specjalne bufory w twoim organizmie. Nie może nastąpić nawet najmniejsze zawahanie w pH krwi, bo zaburzy to pracę wszystkich organów. Odczyn, czyli pH krwi musi zawierać się w wąskim zakresie 7,35-7,45.

Zamiast zastanawiać się nad tym jak odkwasić organizm, powinnaś zadać sobie inne pytanie: jak poprawić swoją dietę, by poczuć się lepiej.

Niewłaściwe odżywianie prowadzi do zakwaszenia organizmu. Jednym z podstawowych sposobów na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej jest optymalna dieta. Powinna składać się w 80% z produktów zasadowych oraz obojętnych, w 20% z produktów kwasotwórczych. Aby zapobiec zakwaszeniu, należy wyeliminować z diety produkty zakwaszające, czyli takie, które zawierają dużo siarki, fosforu i chloru.

- takie teksty najczęściej znajdują się przy opisach diet mających odkwaszać organizm. Oczywiście tak zwana „dieta odkwaszająca” jest zdrową dietą. Tylko i aż zdrową dietą. Działa i pozwala poczuć ci się lepiej jednak nie przez niezwykły balans pierwiastków alkalicznych, ale po prostu przez to, że zaczynasz jeść więcej warzyw i owoców.

Najbardziej zakwaszające produkty spożywcze

Lista najbardziej zakwaszających artykułów spożywczych (pH 5,9-5,0): kawa,

czarna herbata,

mięso wieprzowe,

ryż biały,

sery żółte,

kakao,

czekolada,

sól,

białe pieczywo.

Powyższa lista rzekomo zakwaszających produktów do odstawienia, zawiera produkty o wysokim ładunku glikemicznym, które faktycznie mogą powodować senność i spadek energii (objawy podobne do tzw. zakwaszenia). Bynajmniej nie przez ich kwasotwórcze właściwości, ale właśnie przez zbyt dużą dawkę prostych węglowodanów.

To chyba nie nowość, że cukier, biała mąka i słodycze nie są najzdrowszymi składnikami diety?

Herbata i kawa mogą występować w twoim jadłospisie, ale jeśli faktycznie ostatnio czujesz się osłabiona i senna, rozważ ich czasowe odstawienie. Zawierają kofeinę, która jest stymulantem i może zaburzać jakość twojego snu - najlepszego lekarstwa na przewlekłe zmęczenie.

Mięso, sery żółte - faktycznie nie powinnaś opierać na nich swojego jadłospisu. Nie muszę chyba dodawać, że nie przez właściwości zakwaszające. To produkty bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, niekoniecznie korzystne dla zdrowia serca.

Produkty średnio zakwaszające

Produkty średnio zakwaszające (pH 6,9-6,0): chleb żytni,

makaron pełnoziarnisty,

orzeszki ziemne,

jaja,

płatki zbożowe,

piwo.

Według zwolenników teorii o zakwaszeniu organizmu powyższe produkty mają neutralny wpływ na pH twoich płynów ustrojowych. Według faktycznej wiedzy naukowej to nie same produkty zmienią jakość twojej diety, a ich balans w jadłospisie. Uwzględniaj więc w nim makarony, chleb, jaja, a czasem nawet piwo. Dbaj w tym czasie jednocześnie o ogólną jakość swojej diety. Unikaj najczęstszych błędów żywieniowych Polaków, a twoja dieta będzie zbilansowana.

Alkalizujące, czyli polecane produkty w diecie odkwaszającej

Wybieraj produkty alkalizujące (pH 9,0-8,1), czyli bogate w sód, magnez, potas i wapń. Należą do nich: warzywa (sałaty liściaste, szpinak, ogórki, dynie, bakłażany, ziemniaki, pomidory),

owoce (arbuz, kiwi, ananas, truskawki),

grzyby (prawdziwki, kurki),

naturalne soki owocowe i warzywne),

woda źródlana,

herbatki owocowe i ziołowe,

kasza jaglana,

dziki ryż,

jarmuż.

W idei diety zakwaszającej jest jeszcze jedna duża nieścisłość. Poleca się tam spożycie sodu, a jednak sól, czyli jej największe pokarmowe źródło, należy do produktów zakwaszających.... Jaki w tym sens?

Pokazuje to jeszcze bardziej dobitnie, że dieta odkwaszająca i całe zakwaszenie organizmu to nieprawdziwa teoria, która dodatkowo nie trzyma się własnych (rzekomych) praw naukowych.

Nie zmienia to oczywiście faktów, że większość produktów z tzw. grupy alkalizującej, czyli polecanej, jest też po prostu zdrowa. Nie dzięki magicznemu balansowi alkalicznych pierwiastków, ale dzięki obecności witamin, minerałów i błonnika.

Stres towarzyszy nam na każdym kroku, jednak warto zadbać o to, żeby go zredukować, bowiem wywołuje duże spustoszenie w naszym organizmie. W sytuacji stresowej nasz organizm wytwarza kortyzol - hormon zaburzający pracę innych układów ciała.

Oczywiście organizm zestresowany to też organizm gorzej regenerujący się. Polecanie technik relaksacyjnych, lekkich ćwiczeń rozciągających i innych metod na rozładowanie stresu jest dobre i konieczne. Nie doprowadzi to jednak do odkwaszenia organizmu, bo (jak już niejednokrotnie ustaliłyśmy) - ono nie istnieje.

Podsumowując: czujesz się osłabiona, zmęczona i nie masz sił do działania? Nie zrzucaj winy na zakwaszenie organizmu, ale zrób podstawowe badania profilaktyczne i popraw ogólną jakość swojej diety.

