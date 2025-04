fot. Fotolia

Reklama

Od czego zależy smak kiełbasy?

Kiełbasa to rozdrobnione mięso z dodatkiem przypraw napełnione w osłonki naturalne – jelita, białkowe czy też celulozowe. Smak kiełbasy zależy nie tylko od rodzaju mięsa, z którego została wykonana, ale w równie znacznym stopniu od proporcji dodatków smakowych oraz sposobu jej konserwacji. Rozróżnia się kiełbasy suche (takie jak kabanosy, krakowska czy żywiecka), podsuszane, kiełbasy cienkie na grilla, kiełbasy grube, typowe na kanapkę.

Reklama

Czy można spożywać kiełbasę w trakcie diety odchudzającej?

Jak najbardziej, ale nie każdy rodzaj i oczywiście z umiarem! Kiełbasa stanowi doskonałe źródło białka i, choć zawiera tłuszcz, trzeba wiedzieć, że i on jest potrzebny do właściwie zbilansowanych posiłków. Odchudzanie nie polega bowiem na odrzuceniu wszystkich tłuszczów i węglowodanów. W diecie organizm potrzebuje również tłuszczów – najlepiej tych nienasyconych.

W diecie odchudzającej polecam produkty suche – np. kiełbasę suchą krakowską czy kiełbasy drobiowe zawierające około 100 kcal w 100 gramach. Poza tym polecam produkty drobiowe – mięso z indyka czy kurczaka jest odżywcze i lekkostrawne, zawiera dużo pełnowartościowego białka i mało nasyconych kwasów tłuszczowych. Mniejsza zawartość tłuszczu w mięsie drobiowym skutkuje jego mniejszą kalorycznością – filet z indyka to ok. 33 – 55% mniej kalorii niż mięso wieprzowe.

Zobacz też: Jak wybrać dobrą wędlinę w sklepie?

Autor: Magdalena Matynia, główny technolog Madej Wróbel.