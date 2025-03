Wypróbuj nasze koktajle oczyszczające i naucz się komponować własne mikstury pomagające organizmowi prawidłowo funkcjonować. Pamiętaj jednak, że picie samych koktajli na detoks to za mało, aby zachować zdrowie. Do tego potrzebne jest zdrowe odżywianie, a owocowo-warzywne napoje powinny być jedynie jego częścią.

Oto podpowiedzi, po jakie produkty sięgać, aby przygotować tak zwane koktajle oczyszczające. Podpowiadamy też, jaka ma być rola tych składników, choć jak przeczytasz w końcowej części tego materiału, istnieją wątpliwości co do skuteczności wszystkich mikstur oczyszczających.

Zielone liściaste warzywa (np. szpinak, jarmuż, natka pietruszki):

Cytrusy (np. cytryna, pomarańcza, limonka):

Imbir i kurkuma:

Owoce jagodowe (np. jagody, maliny, truskawki):

Awokado lub siemię lniane czy nasiona chia:

Jabłka:

„Mleko” migdałowe, kokosowe lub woda kokosowa:

Algi (np. spirulina, chlorella):

Probiotyki (np. jogurt, kefir, miso):

Woda lub zielona herbata, napary ziołowe:

Oto faktyczne działania składników smoothie oczyszczających:

Najpierw przygotuj sok z kiszonych buraków. Zawarte w nim naturalnie bakterie kwasu mlekowego wspomagają prawidłową mikroflorę jelitową, a zawarte składniki odżywiają i oczyszczają organizm.

Do litrowego słoika wrzuć:

Zalej to do pełna letnią przegotowaną wodą, na wierzch połóż mały spodeczek, a na nim kubek z wodą (aby płyn zakrywał zupełnie buraki). Po tygodniu sok można zlać i przechowywać w lodówce.

Składniki na koktajl:

Sposób przygotowania:

Koktajle oczyszczające zyskały popularność jako sposób na usuwanie toksyn z organizmu i poprawę stanu zdrowia. Jednak ich skuteczność nie została potwierdzona naukowo.

Niektóre badania sugerują, że pewne składniki (np. kolendra, nori) mogą wspierać detoksykację w organizmie, ale większość badań była przeprowadzana na zwierzętach, a nie na ludziach.

Koktajle owocowe zawierają antyoksydanty i polifenole, które mogą wspierać zdrowie przewodu pokarmowego oraz układu sercowo-naczyniowego. Nie ma jednak dowodów, że działają one jako mechanizm oczyszczający organizm.

Badania nad „zielonymi koktajlami” z probiotykami wskazują, że mogą one poprawiać florę jelitową, co może wspierać zdrowie układu pokarmowego, ale nie jest to równoznaczne z „detoksykacją” organizmu.

Istnieją też doniesienia o negatywnych skutkach picia koktajli oczyszczających, takich jak nefropatia szczawianowa (uszkodzenie nerek prowadzące do choroby przewlekłej). Może do niej dojść po spożyciu dużej ilości koktajli bogatych w szczawiany (np. z liści zielonych warzyw). Ryzyko to dotyczy szczególnie osób z predyspozycjami do tego rodzaju schorzeń.

Jest jednak i dobra wiadomość. Wiele argumentów naukowych przemawia za tym, że organizm ludzki, dzięki wątrobie i nerkom, sam skutecznie eliminuje toksyny. Dlatego wszelkiej maści koktajle oczyszczające należy traktować jako element zdrowej diety, bo to od całokształtu żywienia zależy stan zdrowia, a nie od rodzaju koktajlu oczyszczającego, który z detoksykacją ma niewiele wspólnego. Może natomiast dostarczać cennych składników, które pomoga organizmowi prawidłowo funkcjonować i skutecznie się oczyszczać.