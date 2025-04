Zwykle zaczyna się niewinnie. Rezygnujesz z jedzenia pieczywa. Najpierw tylko pszennego, potem każdego. Z czasem stwierdzasz, że w ogóle mąka nie jest zdrowa, więc odstawiasz makaron i wszelkie inne produkty, które ją zawierają. Lista produktów zakazanych staje się coraz dłuższa...

Na czym polega ortoreksja?

Ortoreksja to zaburzenie odżywiania, które polega na przesadnym dbaniu o jakość jedzonych produktów. Innymi słowy to obsesja na punkcie zdrowego odżywiania. W życiu chorych na ortoreksję dobór odpowiednich składników diety zajmuję większość czasu, a konieczność zjedzenia czegoś, co wychodzi poza schemat budzi lęk i niepokój. Zdecydowanie częściej to problem kobiet.

Jakie są najczęstsze objawy ortoreksji?

Przestajesz jeść produkty, których twój organizm potrzebuje - mowa np. o tłuszczu. Ktoś ci powiedział, że prowadzi do udarów? To nieprawda! Tłuszcz jest niezbędny do przyswajania witamin w nich rozpuszczalnych, dzięki którym funkcjonuje cały układ nerwowy. Nie jesz czerwonego mięsa, bo zakwasza organizm - tak już jest, że niektóre produkty działają kwaso-, a inne zasadotwórczo. Nie wolno jednak wykluczać z diety ani jedynych, ani drugich. Najważniejsze jest to, by je dobrze zbilansować! Zastępujesz zbilansowaną dietę suplementami diety Kupujesz tylko produkty z napisem "light" - niestety to nie zawsze świadczy o jakości. Takie produkty zwykle są przetwarzane w bardziej skomplikowany sposób, co sprawia, że są mniej wartościowe. Kupujesz jedzenie tylko w sklepach eko Zastępujesz główne posiłki koktajlami - płynna dieta jest dobra tylko dla tych, którzy mają poważne problemy zdrowotne. Jeśli nie należysz do takiej grupy, jedz stałe pokarmy! W przeciwnym razie sama na własne życzenie się w niej znajdziesz. Unikasz imprez, by nie jeść nic poza tym, co sobie zaplanowałaś Wmawiasz sobie, że jesteś alergikiem - jak nie gluten, to laktoza. Jak nie laktoza to jeszcze coś innego! Daj spokój! Zamiast szukać u siebie objawów alergii, czy chociażby nietolerancji pokarmowej, idź na testy. Wtedy będziesz wiedziała, co faktycznie ci dolega. Uważasz, że jedzenie nie musi być smaczne, ono ma być zdrowe Większość twojego dnia jest podporządkowana porom posiłków i ich planowaniu Jesteś perfekcjonistką - gdy nie łamiesz diety jesteś szczęśliwa Winisz się za każde odstępstwo od diety Krytykujesz ludzi, którzy nie dbają o swoją dietę tak jak ty

Jeśli identyfikujesz się z co najmniej 6 podpunktami, miej na uwadze, że nie idziesz w dobrym kierunku. Rozważ spotkanie z psychologiem lub bliską ci osobą, która obiektywnie wypowie się na temat twojego zachowania. Jeszcze jest czas, by uchronić się przed chorobą!

