Po co nam cynk?

Cynk jest pierwiastkiem niezbędnym dla każdej komórki naszego organizmu. Wpływa on m.in. na utrzymanie prawidłowego stanu skóry, włosów i paznokci. Oddziałuje też na funkcjonowanie układu odpornościowego oraz na płodność i rozmnażanie. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu spermy i ma wpływ na jej żywotność. Cynk odpowiada również za dobry stan kości i jest niezbędny do prawidłowego wzrostu. Przyczynia się także do utrzymania prawidłowego wzroku.

Jest konieczny do właściwego funkcjonowania niektórych hormonów, np. insuliny. Ponadto należy do antyoksydantów (unieszkodliwia wolne rodniki).

Niedobór cynku – komu grozi?

Na niedobór cynku w organizmie najbardziej narażone są osoby aktywne fizycznie, wegetarianie, ludzie starsi, jak również diabetycy, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby. Niedobór cynku zdarza się także stosunkowo często u mężczyzn w okresie reprodukcji. Zapotrzebowanie na ten mikroelement wzrasta również w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Do objawów niedoboru cynku należą m.in.:

wypadanie włosów,

łamliwość paznokci,

zapalenia skórne.

O zbyt małej ilości tego mikroelementu w organizmie świadczy również obniżona odporność. Osoby z deficytami cynku znacznie dłużej walczą z infekcjami i znacznie łatwiej na nie zapadają.

Konsekwencjami braku cynku są też trudności w gojeniu się ran, spowolniony wzrost, opóźnienie w dojrzewaniu płciowym, a nawet niepłodność. Niedostatek tego mikroelementu przyczynia się również do zaburzeń w adaptacji do ciemności, a u osób starszych – do choroby oczu, zwanej zwyrodnieniem plamki żółtej. Niedobór cynku może też prowadzić do zaburzeń smaku i węchu, ograniczenia sprawności ruchowej, a także do stanów depresyjnych.

Niedobór cynku w ciąży spowodować może wystąpienie wad wrodzonych dziecka i niską wagę urodzeniową, poronienie oraz problemy związane z zachowaniem dziecka długo po jego narodzinach.

Gdzie szukać cynku?

Źródłem cynku w diecie są:

owoce morza (najwięcej tego pierwiastka znajduje się w ostrygach),

pestki dyni i słonecznika,

migdały,

płatki owsiane,

ryby,

mięso wołowe i wieprzowe,

wątroba,

salami,

tłusty ser typu ementaler i brie,

jajka,

biała fasola,

kasza gryczana,

czekolada.

Przyswajalność cynku wynosi 20%-40% i większa jest z pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Wchłanianie tego mikroelementu zmniejsza nadmierne spożywanie produktów, które zawierają duże ilości kwasu foliowego, żelaza, miedzi lub wapnia. Przyswajanie cynku zwiększa natomiast obecność witaminy A i E.

Najlepiej wchłaniany jest cynk pod postacią chelatu. Nie wchodzi on w interakcje z innymi pokarmami i farmaceutykami.

Cynek+SR

