Chcesz zapłacić trochę mniej za paprykę w supermarkecie? Odłam od niej ogonek, by ważyła mniej. Tę poradę umieściła w swoich mediach społecznościowych Katarzyna Bosacka, jako sposób na oszczędność na zakupach, a w internecie zawrzało. Polacy podzielili się na dwie grupy: zwolenników pomysłu nazywając go „sprytnym trikiem” oraz zdecydowanych przeciwników takiego postępowania, krytykując je szeroko i nazywając „złodziejstwem”. W czym problem i na czym dokładnie polega „afera ogonkowa"?

Spis treści:

Internet bardzo szybko mianował kontrowersje wokół specyficznego sposobu oszczędzania na zakupach spożywczych „aferą ogonkową". O co tu chodzi? Zacznijmy od początku:

Katarzyna Bosacka, dziennikarka znana z programu telewizyjnego "Wiem ,co jem" opublikowała na swoim Instagramie @katarzynabsacka krótką poradę dotyczącą oszczędzania na zakupach spożywczych. Chodzi o to, by przed zakupem oderwać od papryki ogonek:

Zastanawialiście się jak jeszcze oszczędzić na zakupach? Zobaczcie. Bardzo często myślałam sobie, dlaczego te wszystkie papryki mają takie długie ogonki? Przecież te ogonki swoje ważą. No więc zważyłam paprykę bez ogonka i z ogonkiem. I co mi wyszło? Jeśli kupimy aż 5 papryk bez ogonków, to ich cena wynosi 15 zł/1 kg. A jeśli kupimy papryki z ogonkami, ich cena wynosi 16 zł/1 kg. Czyli same ogonki kosztują nas złotówkę. Myślcie o tym na zakupach! - przedstawia w rolce Katarzyna Bosacka.

Przedstawiony sposób na zaoszczędzenie na jedzeniu szybko stał się kontrowersyjny. To kradzież czy naprawdę sprytny trik? Internauci licznie zamieszczają pod filmem komentarze ostro krytykujące takie podejście:

A co sklep ma robić z ogonkami? Sklep również za te ogonki płaci. Za chwilę będziemy kupować banany bez skórek, winogrona bez kiści, pomidory na gałązce bez gałązek. Do czego to prowadzi? - komentuje internautka @sorceress_k

Jest Pani bardzo rozpoznawalna i opiniotwórcza. Wiele osób śledzi Pani konto czy kieruje się Pani radami. Dziwnie patrzeć na takie porady. Takie zachowanie to zwykłe złodziejstwo. Nie dość, że ktoś za sławne ogonki zapłacił, to prócz oczywistego oszustwa rada powoduje marnowanie towaru. Papryka szybciej się zepsuje i chłonny na radę człowiek straci dwa razy. Oby kolejnym razem kupił z ogonkami. Nie znoszę takich zachowań i klientów sklepu. Po prostu uważam, że jest to poniżej jakiegokolwiek poziomu. - wyraża opinię internautka o nicku @ksiezniczkaeva

Akurat papryka sprzedawana jest z ogonkiem, to nazywa się kradzież, a nie oszczędzanie. - podsumowuje instagramerka @pani_z_warzywniaka

Sprawę skomentowało też kilku innych działających w sieci influencerów zajmujących się kuchnią zero-waste i sprytnymi sposobami na oszczędzanie. Głosy krytyki nie milkną od kilku dni, jednak kontrowersyjny film dalej utrzymuje się na profilu Katarzyny Bosackiej.

Większość głosów w sprawie „sprytnego pomysłu na zaoszczędzenie na zakupach spożywczych” Katarzyny Bosackiej, jest przeciw takiej metodzie. Pracownicy sklepów spożywczych i supermarketów nie są zachwyceni i donoszą, że trend naprawdę opanował sklepy spożywcze. Ludzie obrywają z papryk ogonki i pozostawiają je w kartonach.

Influencerka znana z propagowania kuchni zero-waste, Jagna Niedzielska, ostro wypowiedziała się na swoich kanałach w mediach społecznościowych o pomyśle Katarzyny Bosackiej. Opublikowała na instastory Instagrama @jagna.niedzielska następujący komentarz:

Właśnie usłyszałam w pewnym programie TV, jak prowadząca opowiada o świetnym pomyśle Pani Kasi. Jednocześnie od prawie dwóch dni dostaję od osób pracujących w sklepach multum informacji o tym, jak ludzie odrywają ogonki i śmiecą w sklepie. Rozumiem, że kolejnym tipem będzie wyjmowanie gniazd nasiennych papryki? To już nie jest żart, ale wspieranie bardzo złych nawyków. Bardzo złych! Absurdalnych, dziwi mnie to, że Pani Kasa nie potrafi się przyznać do błędu i usunąć treści. Rozumiem, że lepiej iść w zaparte mimo licznych negatywnych komentarzy. W tej metodzie nie ma logiki! To śmiecenie. Pozbawiane naturalnej części warzywa oraz metoda na przyspieszenie starzenia się papryk. - komentuje @jagna.niedzielska na Instagramie.

My także mówimy temu "pomysłowi na zaoszczędzenie" stanowcze NIE. Jest wiele innych sprytnych metod na zaoszczędzenie na jedzeniu bez utraty na jego jakości.

Poza dwoma podstawowymi minusami odrywania ogonków od papryki przed zakupem: przyspieszeniem jej psucia i śmieceniem w sklepie, są jeszcze inne, poważniejsze aspekty. Okazuje się, że takie zachowanie w świetle polskiego prawa można uznać za wykroczenie!

