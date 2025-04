Nowe badania opublikowane w prestiżowym medycznym czasopiśmie Nature wstrząsnęło dietetycznym światem. Erytrol, ukochany niskokaloryczny słodzik znany z fit deserów, który nie podnosi cukru we krwi, jednak nie jest ideałem? Nagłówki z mediów biją na alarm i namawiają do odstawienia erytrolu w obawie o zwiększone ryzyko zawałów i udarów, ale doświadczeni eksperci mają nieco odmienne zdanie. Oto same fakty na temat wpływu erytrolu na zwiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych.

Niedawno w jednym uznanych i prestiżowych czasopism medycznych - w Nature, ukazał się artykuł pod tytułem „The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk”, wiążący popularny słodzik erytrol (erytrytol) ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Wniosek, który wysnuwają naukowcy w swojej pracy, jest z pozoru bardzo niepokojący: erytrol we krwi może zwiększać ryzyko zakrzepów, więc pośrednio też zwiększać ryzyko zawałów i udarów.

Naukowcy po badaniach doszli do wniosku, że zwiększone stężenie erytrolu we krwi może być jednym z markerów ryzyka chorób naczyniowo-sercowych. Czy oznacza to więc, że lepiej zrezygnować ze słodzenia erytrolem i lepiej szybko go wyrzucić?

Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż się wydaje. Wspomniane badanie, które wstrząsnęło mediami poruszającymi tematy zdrowotne, nie oznacza, że trzeba zrezygnować z tego słodzika. Stężenie erytrolu we krwi może mieć w istocie niewiele wspólnego ze spożyciem erytrolu!

Opublikowana w Nature praca naukowa na obrazowych wykresach pokazuje, że wykryto mocne i istotne powiązanie pomiędzy stężeniem erytrolu we krwi, a poważnymi niepożądanymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi, czyli udarami i zawałami.

Zdecydowanie nie jest to jednak dowód na to, że takie samo powiązanie ma erytrol spożywczy - słodzik.

Okazuje się, że erytrol wytwarzany jest także naturalnie w organizmie i jego zwiększone stężenie we krwi to niekoniecznie oznaka zwiększonego spożycia. Erytrol powstaje w organizmie głównie w skomplikowanym szlaku fizjologicznym zwanym szlakiem pentozofosforanowym. Co oznacza to w praktyce? Twoje ciało może produkować erytrol np. w mechanizmie zapalnym. Nie od dziś wiadomo, że przewlekły stan zapalny jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Faktem wynikającym z burzliwego badania jest więc, że stężenie erytrolu we krwi jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem udarów. Błędem jest jednak włączanie w to powiązanie erytrolu spożywczego. Choć autorzy pracy próbują przełożyć swoje wyniki także na powiązanie z jedzeniem tego słodzika przez ludzi, zebrane przez nich dane są szczątkowe i mało użyteczne. Szeroko krytykowana jest też wykorzystana przez nich metodologia.

Eksperci zajmujący się naukami medycznymi i nauką o żywieniu jednogłośnie uspokajają miłośników erytrolu: nie ma powodów do obaw. Przedstawione wyniki badań mają wiele merytorycznych niedociągnięć i nie mają praktycznego przełożenia.

Jedną z pierwszych ekspertek, która ostro skrytykowała w mediach społecznościowych metodologię i wykonanie głośnego badania jest dr Nicola Guess z Uniwersytetu w Oksfordzie. Jawnie określa ona tytuł artykułu opublikowanego w prestiżowym Nature jako clickbaitowy.

Polscy dietetycy także uspokajają swoich odbiorców i potwierdzają twierdzenie, że według aktualnych danych naukowych erytrolu nie trzeba się bać. Oto posty opublikowane przez zajmujących się nauką dietetyków działających w mediach społecznościowych.

„Nie opróżniajcie erytrolniczek, jedno badanie kohortowe rekomendacji nie czyni!” - apeluje dietetyczka Monika Ciesielska.

Wstrzemięźliwość z wyciąganiem pochopnych wniosków o szkodliwości erytrolu zalecają też dietetycy z @dietetykanienazartypl:

Jeśli będziesz zastanawiać się, czy wybrać erytrol, czy ksylitol, kieruj się własnymi upodobaniami smakowymi i ich przydatnością kulinarną. Na ten moment erytrolu nie można powiązać ze zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych.

