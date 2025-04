Właściwości soplówki jeżowatej, które wyczytać można na stronach promujących sprzedaż tego grzyba, sprawiają, że aż chce się go wypróbować. Zresztą teraz modne jest sięganie po naturalne produkty lub robione z nich suplementy, którym często przypisuje się liczne korzystne działania. Problem zwykle jest taki, że są one słabo udowodnione albo wcale, co sprawia, że tak naprawdę nie wiadomo, na jakie efekty można liczyć. Sprawdziliśmy, które z właściwości przypisywanych soplówce jeżowatej nie są oderwane od rzeczywistości, a na które dowodów brak.

Spis treści:

Soplówka jeżowata należy do mało znanych grzybów jadalnych. Dotychczas zaobserwowano korzystny wpływ tego grzyba na zdrowie w przypadku następujących chorób i dolegliwości:

Soplówka jeżowata zawiera substancje, które wykazują działanie prozdrowotne. Oto co wiadomo o wpływie soplówki na zdrowie:

Problem w tym, że nie wiadomo jak ją stosować ani w celach leczniczych, ani zdrowotnych. Większość badań, na które się powołujemy (lista na końcu), pokazując potencjalne korzyści ze stosowania tego grzyba, to badania prowadzone na zwierzętach albo ich wnioski nie zostały ostatecznie potwierdzone innymi badaniami.

Dlatego trzeba sobie powiedzieć jasno: soplówka jeżowata wykazuje pewne właściwości zdrowotne, ale nie wiemy, w jakim stopniu jest skuteczna u ludzi i jakie dawki byłyby potrzebne, aby uzyskać konkretne efekty.

Na razie więc należy tego grzyba traktować jako potencjalnie korzystny dla zdrowia produkt naturalny, ale trzeba do obiecywanych przez producentów proszków i tabletek z wyciągami z niego podchodzić z rozsądną podejrzliwością i ostrożnością.

Na pewno nie można soplówką się leczyć, gdyż nie znamy dawkowania, ani wszystkich skutków ubocznych soplówki jeżowatej i przeciwwskazań. Krótko mówiąc: słyszymy, że dzwony dzwonią, ale nie wiemy, w którym kościele. I czy to na pewno dzwony kościelne.

Można natomiast próbować ją przyjmować jak suplement diety, który może wspomoże (a może nie) leczenie konwencjonalne lub będzie dodatkowym elementem (obok diety i zdrowego trybu życia) profilaktyki różnych chorób.

Nawet jak na nią trafisz w lesie, nie możesz jej zebrać – w Polsce jest chroniona. To ten haczyk, bo mogłoby się wydawać, że skoro rośnie w lesie, można ją sobie zebrać za darmo. Nic z tego. Do wyboru masz więc tabletki z wyciągami z grzyba, proszek z soplówki lub samodzielnie wyhodowane grzyby.