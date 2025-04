2 z 5

Nieregularne posiłki. W ciągu dnia przerwy między posiłkami powinny wynosić od 3 do 4 godzin. Zgodnie z zaleceniami należy spożywać 5 posiłków dziennie, najlepiej o stałych porach. Oczywiście nie jest to proste, szczególnie w czasie pracy, kiedy towarzyszy nam pośpiech i stres. Aby wyeliminować uczucie głodu, chwytamy wówczas wszystko, co akurat mamy pod ręką. Co zrobić, aby uniknąć takich sytuacji?

- Dobrym pomysłem jest planowanie posiłków i robienie zakupów z wyprzedzeniem. Warto 1-2 razy

w tygodniu przygotować wstępny plan posiłków na kilka najbliższych dni. Kiedy będziemy wiedzieli, co mamy zjeść, są większe szanse, że rzeczywiście zaczniemy jeść regularnie. Ważne, abyśmy zawsze posiadali w domu produkty niezbędne do przygotowania prostych posiłków - kasze, ryż, makarony, mrożone warzywa, warzywa w puszkach, pieczywo, płatki, soki czy musy owocowe. Wtedy będziemy w stanie przygotować szybko smaczny i wartościowy posiłek – mówi Zuzanna Antecka.