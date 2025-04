2 z 5

Ogórek i papryka

Dlaczego?

Świeże ogórki zawierają enzym askorbinazę, który rozkłada kwas askorbinowy, czyli popularną witaminę C. Papryka ma dużo witaminy C, dlatego nie warto jej łączyć z surowym ogórkiem. Być może słyszałaś o połączeniu ogórek + pomidor, które odradza się z tego samego powodu. Wiedz jednak, że pomidor wcale nie jest dobrym źródłem witaminy C. Dlatego bez obaw możesz położyć na kanapkę plasterki pomidora i ogórka. Jeśli koniecznie chcesz połączyć ogórki z papryką, wybierz ogórki konserwowe lub kiszone.