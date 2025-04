Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi – głosi stare powiedzenie. I jest w nim sporo racji. Ale ostatnia jego część mija się z prawdą. Sprawdź, które jeszcze obiegowe opinie są fałszywe.

Reklama

Szybciej schudniesz, rezygnując z kolacji

MIT! Jeśli nie jesz nic wieczorem, łatwo ulegasz pokusie wieczornego podjadania, np. podczas oglądania telewizji. Częściej też budzisz się w środku nocy głodna i… zaglądasz do lodówki, a rano jesteś rozdrażniona, zmęczona i niewyspana.

Rada Polek: Na kolację zjedz 10 dag chudego twarogu i sałatkę warzywną, np. z marchewki i jabłka. Taki posiłek dostarczy niespełna 100 kcal, syci i nie tuczy. W dodatku przyspiesza metabolizm (bo do strawienia białka z twarogu potrzeba sporo energii).

Wieczorne menu powinno być lekkostrawne

PRAWDA! Nic tak nie utrudnia zasypiania jak ból brzucha i wzdęcia po obfitej kolacji. Zamiast wypoczywać w nocy, twój organizm intensywnie pracuje, by strawić posiłek. Dlatego nie możesz zasnąć.

Rada Polek: Unikaj dań z dużą zawartością tłuszczu i błonnika, np. bigosu, kotletów, kaszy z sosem, smażonej cebuli, sałatek z majonezem i porem. Zalegają w żołądku bardzo długo: trawimy je nawet 5–6 godzin!

Na kolację wystarczy zjeść jabłko

MIT! Objadanie się przed snem to gruba przesada, ale ograniczenie się do samych owoców to też nie najlepszy pomysł. Pobudzają apetyt, a organizm błyskawicznie je trawi, więc po dwóch godzinach dopada cię taki głód, jakbyś nic nie jadła.

Rada Polek: Po południu i wieczorem łącz owoce z jogurtem lub twarożkiem albo jadaj warzywa. Dają uczucie sytości na dłużej. Ale uwaga! Jeśli masz kłopoty z trawieniem, unikaj tych o dużej zawartości błonnika: kapusty, strączkowych, cebuli, pora. Powodują wzdęcia i mogą stać się przyczyną niestrawności. Na kolację zjedz raczej pomidory (bez skórki), sałatę, miks warzyw gotowanych albo lekką zupę-krem.

Kolację najlepiej zjeść przed godziną 18

MIT! To duże uproszczenie, na dodatek pochodzące z czasów, gdy ludzie jedli obiad o godz. 14, a o 20 kładli się spać. Teraz, gdy większość z nas o 18 dopiero wraca do domu, stracił on na aktualności. Jeśli zbyt wcześnie zjesz kolację, a zwykle jesteś aktywna do późnych godzin nocnych, może ci zabraknąć energii. Pora ostatniego posiłku powinna być dostosowana do twojego indywidualnego rytmu dnia.

Rada Polek: Zasada jest prosta – kolację należy jeść dwie–trzy godziny przed snem. Jeśli więc kładziesz się spać dopiero o północy, lekki posiłek możesz zjeść pomiędzy 21 a 22.

Oto największe mity żywieniowe wszech czasów!

5 najlepszych przepisów na dietetyczny makaron

Które owoce i warzywa tuczą?

Reklama

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w miesięczniku Vita