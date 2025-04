Istnieją pewne doniesienia naukowe sugerujące, że niedobór pewnych witamin może powodować bezsenność, czyli trudności z zasypianiem lub częste wybudzenia w nocy, czy też zbyt wczesne budzenie się i niemożność ponownego zaśnięcia. Niestety przyjmowanie suplementów witaminowych może w pewnych sytuacjach sprzyjać bezsenności.

Wiele osób zastanawia się: „Czego brakuje w organizmie, że nie śpię?”. Zwykle pierwsza myśl to deficyt jakiejś witaminy. Czy to prawda? Trudno powiedzieć, gdyż nauka nie zna jeszcze odpowiedzi na pytanie, jak na jakość snu wpływa niedobór czy nadmiar witamin. Zaobserwowano natomiast, że niektóre witaminy mogą być powiązane z jakością snu. Oto główni „podejrzani”.

Badania naukowe nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy suplementacja witaminą B12 poprawia jakość snu. W jednym badaniu zaobserwowano, że jej niedobór może mieć związek z bezsennością. W innym zaobserwowano, że przyjmowanie witaminy B12 u niektórych osób może przyczyniać się do pogorszenia jakości snu. W jeszcze innym badaniu nie zaobserwowano żadnego wpływu witaminy B12 na sen.

Witamina B6 wpływa na proces produkcji neuroprzekaźnika zwanego serotoniną, który pomaga regulować cykl snu i czuwania. Jej niedobór może też nasilać stres i przez to utrudniać zasypianie czy spokojny sen. Przyjmowanie tej witaminy może więc, w sytuacji jej niedoboru, poprawić jakość nocnego wypoczynku i ułatwiać przesypianie całych nocy.

Akurat jeśli chodzi o witaminę D, to już wiadomo, że jest ona powiązana z jakością snu. Po pierwsze, receptory witaminy D w mózgu biorą udział w regulacji cyklu dobowego organizmu. Po drugie, sama witamina D bierze udział w regulacji poziomu melatoniny, a więc także w regulacji cyklu snu i czuwania.

Witamina D syntetyzowana jest przez organizm za dnia, a melatonina wieczorami i nocą. Dlatego przyjmując suplement z witaminą D lepiej na wszelki wypadek łykać go rano, a nie wieczorem, aby nie zakłócać produkcji melatoniny, która ułatwia dobry sen.

Naukowcy podejrzewają też, że niedobór witaminy D może sprzyjać bezsenności i skracać czas snu.

Pewne podejrzenia padają też na witaminę E i jej wpływ na jakość snu. Nie można wykluczyć, że jej niedobór może pogarszać sen. Natomiast przyjmowanie jej w dużych ilościach w przypadku, gdy nie ma jej niedoborów, może być szkodliwe dla zdrowia.

Zaobserwowano, że u osób, które nie mogą spokojnie przesypiać całych nocy, poziom witaminy C jest obniżony i odwrotnie – osoby, które miały w organizmie wysoki poziom witaminy C należały do tych, które śpią najdłużej. Odnotowano też, że zbyt niski poziom witaminy C może sprawiać, że nocny sen nie będzie dawał takiego wytchnienia i wypoczynku, jak powinien.

Niestety jeszcze nie zbadano, czy przyjmowanie suplementów z witaminą C faktycznie pomaga łatwiej zasypiać i lepiej spać.

Witaminy B12, B6, C i D mogą mieć związek z jakością snu. Niestety nie da się powiedzieć z całą pewnością, że niedobór którejś z tych witamin powoduje bezsenność, albo że przyjmowanie suplementu z którąś z tych witamin na pewno poprawi jakość snu. Wiadomo natomiast, że osobom na bezsenność pomaga przyjmowanie witamin z grupy B z melatoniną.

Bezsenność to złożony problem, dlatego bardzo trudno jest stwierdzić, czy może powodować go niedobór czy nadmiar jakichś witamin. Bardzo często jednak za trudności z zasypianiem i złą jakością snu odpowiadają inne czynniki, które mogą w większym stopniu niż niedobór witamin zaburzać prawidłowy sen. Za takie czynniki uważa się:

Dlatego w pierwszej kolejności warto zastanowić się, czy to właśnie któryś z tych czynników nie powoduje bezsenności, zamiast sięgać po suplementy witaminowe. Zawsze dobrze też jest skonsultować się z lekarzem i spróbować wspólnie odnaleźć przyczynę bezsenności i wtedy podjąć odpowiednie działania. Pamiętaj, że łykanie suplementów czasami może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego warto działać spokojnie i rozsądnie.

Z naturalnych metod, które w badaniach wykazały pozytywny wpływ na jakość snu, warto ewentualnie spróbować: