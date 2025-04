Lato w tym roku zawitało do Polski stosunkowo wcześnie, a wraz z nim wysoka temperatura. Długotrwałe upały mogą wywoływać osłabienie, zmęczenie albo migreny. W gorące dni jesteśmy wyjątkowo spragnieni, jednak warto przykładać wagę do rodzajów spożywanych napojów, bowiem można sobie dodatkowo zaszkodzić. Ważne jest nawadnianie organizmu, ale trzeba robić to z głową.

Woda pełni istotną funkcję w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Niezwykle ważne jest odpowiednie nawodnienie naszych komórek. Specjaliści zalecają spożywanie nawet dwóch litrów dziennie. Warto jednak zachować szczególną ostrożność podczas upałów, bo może to przynieść odwrotny efekt.

Należy przede wszystkim pamiętać o optymalnej temperaturze wody, ponieważ lodowaty płyn zamiast ochłodzić nasz organizm, wywoła skurcz naczyń krwionośnych. Wówczas ciało uruchamia intuicyjnie proces ogrzewania, a przecież chcieliśmy tylko ochłodzić się orzeźwiającym napojem.

Ludzki organizm pozbywa się ciepła głównie poprzez pocenie się, dlatego tak ważne jest, aby regularnie dostarczać mu odpowiednią ilość płynów, szczególnie w letnich miesiącach.

Paradoksalnie najlepiej spożywać w upały ciepłą herbatę, ponieważ będzie ona najbardziej zbliżona do aktualnej temperatury naszego ciała. Jeśli napijemy się letniego, a nie zimnego płynu, wtedy organizm nawodni się i szybciej poradzi sobie ze skutkami upału.

W przeciwnym wypadku ulga będzie tylko chwilowa, a ciało dodatkowo obciążone. W wakacyjne miesiące można pozwolić sobie nawet na trzy litry wody, co rekomenduje Robert Ryczek, kardiolog ze szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego w Legionowie.

