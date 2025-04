Anemia dotyka nawet jedną trzecią populacji na świecie. Jest wiele potencjalnych przyczyn niedokrwistości, a główną jest niedobór żelaza. Nie wszyscy wiedzą, że picie popularnego napoju, uznawanego za jeden z najzdrowszych na świecie, może przyczynić się do tego stanu.

Zielona herbata a przyswajanie żelaza

Zielona herbata spośród wszystkich herbat wyjątkowo niekorzystnie wpływa na wchłanianie żelaza, co wynika z wysokiej zawartości polifenoli w tym napoju. Herbata może hamować absorpcję żelaza nawet o 70%. Polifenole tworzą z żelazem kompleksy, które są trudno przyswajalne w układzie pokarmowym. Regularne picie zielonej herbaty, chociaż ma wiele korzyści zdrowotnych, to w tym kontekście jest szkodliwe i może prowadzić do niedokrwistości spowodowanej niedoborem tego składnika. Źródła naukowe opisują przypadki anemii wywołane piciem zielonej herbaty.

Jak pić zieloną herbatę, aby nie nabawić się anemii?

Istnieje prosty sposób, dzięki któremu nie musisz rezygnować z zielonej herbaty w obawie przed niedoborami żelaza. Podstawą jest zachowanie odstępu czasowego (co najmniej 1 godz.) pomiędzy spożyciem posiłku a wypiciem naparu. Nie powinniśmy popijać nim jedzenia. Warto wspomnieć, że zielona herbata może ograniczyć przyswajalność również innych składników odżywczych, np. wapnia, dlatego generalnie najlepiej trzymać się zalecenia picia pomiędzy posiłkami.

Jakich produktów nie łączyć z zieloną herbatą?

Wiesz już, że najlepiej w ogóle nie łączyć pokarmów z piciem zielonej herbaty. Szczególnie jednak trzeba unikać połączenia z produktami bogatymi w żelazo, takimi jak:

mięso (czerwone mięso, wątróbka, mięso wieprzowe),

ryby,

jaja,

zielone warzywa: szpinak, jarmuż, sałata,

pełnoziarniste pieczywo, kasze, płatki owsiane

soczewica, ciecierzyca, fasola,

tofu,

orzechy i pestki.

Zdecydowanie nie należy popijać zieloną herbatą (ani żadną inną herbatą lub kawą) suplementów żelaza. Ich skuteczność terapeutyczna jest w takim przypadku ograniczona.

Podsumowując, picie zielonej herbaty jest uznawane za bardzo zdrowe (niektóre wytyczne żywieniowe zalecają picie 3 filiżanek dziennie), jednak należy pamiętać, że spożywanie zbyt dużej ilości napoju lub wraz z pokarmami prowadzi do złego wchłaniania żelaza, a w skrajnych przypadkach przyczynia się do rozwoju niedokrwistości. Dlatego zalecane jest picie zielonej herbaty pomiędzy posiłkami.

