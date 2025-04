Na oleju MCT nie warto oszczędzać. Jeśli już się na niego decydujesz, wybieraj najlepszy. W ten sposób unikniesz przykrych skutków ubocznych i będziesz miała większe szanse na to, że faktycznie zadziała zgodnie z twoimi oczekiwaniami, niezależnie od tego, czy chcesz schudnąć, czy poprawić odporność lub dodać sobie energii.

Olej MCT to olej zawierający trójglicerydy złożone ze średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych. MCT to skrót od medium-chain triglyceride, czyli średniołańcuchowych triglicerydów właśnie.

Innymi słowy, olej MCT to trójglicerydy zawierające 2 lub 3 kwasy tłuszczowe z tzw. ogonem alifatycznym o 6-12 atomach węgla (kwasy: lurynowy, kaprynowy, kaprylowy, kapronowy). Cząsteczki MCT są mniejsze niż większość spożywanych przez nas trójglicerydów. Są przez to łatwiejsze do strawienia, szybciej trafiają do krwi i mogą zostać zużyte na potrzeby energetyczne organizmu. Trzeba pamiętać, że MCT to nasycone kwasy tłuszczowe, które nie należą do kategorii: najzdrowszy olej.

Olej MCT jest suplementem diety stosowanym na:

odchudzanie,

do kontrolowania apetytu,

do dostarczania dodatkowej porcji energii do ćwiczeń,

w celach przeciwzapalnych,

jako dożywianie przy problemach z przyswajaniem tłuszczów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w żadnym z tych przypadków nie udowodniono dotąd skuteczności przyjmowania oleju MCT. To oznacza brak lub niewystarczającą liczbę i jakość badań na ten temat.

Z czego robi się olej MCT?

Triglicerydy MCT znajdują się w oleju z nasion palmy oraz oleju kokosowym. Czysty olej MCT to oddzielone odpowiednie kwasy tłuszczowe od pozostałych w procesie frakcjonowania lub preestryfikacji. Czysty olej MCT nie występuje w naturze. Natomiast kwasy MCT są obecne, obok innych tłuszczów, w nabiale, oleju kokosowym i palmowym.

Najczęściej olej MCT pozyskuje się z oleju kokosowego, gdyż on składa się z kwasów średniołańcuchowych nawet w 60%.

Olej MCT w proszku

Tak, olej MCT może występować pod postacią proszku. Wtedy kwasy MCT są osadzane w skrobi, a cały produkt zawiera nie tylko tłuszcz, ale i węglowodany. Taki sproszkowany olej produkuje się w procesie suszenia rozpyłowego.

Olej MCT w proszku nie nadaje się do diety ketogenicznej, gdyż dostarcza ok. 4 g węglowodanów w porcji.

Zastosowanie oleju MCT

Olej MCT może być używany w kuchni jako zamiennik innych olejów. Najlepiej go jeść na surowo i nie używać do obróbki cieplnej pokarmów, gdyż ma niższy punkt dymienia (szybciej zaczyna się palić na patelni).

Dawkowanie oleju MCT

Najczęściej olej MCT dodaje się do sałatek, koktajli oraz kawy kuloodpornej. Zwykle stosuje się dawkę 4-7 łyżek dziennie, ale dawka, zwłaszcza stosowana ze względów medycznych, może być inna i zależy od lekarza. Ustaloną dawkę dzieli się na mniejsze porcje, które przyjmuje się przez cały dzień wraz z posiłkami.

Olej MCT ma właściwości przeciwoksydacyjne i bakteriobójcze, dlatego wspiera układ odpornościowy.

Olej MCT pomaga na diecie ketogenicznej, gdyż ułatwia organizmowi wytwarzanie ciał ketonowych, które są źródłem energii dla mózgu, gdy organizm nie ma wystarczającej ilości węglowodanów. Ciało wytwarza je z większą łatwością z kwasów MCT niż z innych rodzajów tłuszczu. Włączanie oleju MCT do diety ketogenicznej sprawia, że nie trzeba już liczyć co do grama zawartych w niej węglowodanów i można jeść nieco więcej warzyw i owoców i nie wypaść ze stanu ketozy. Wiele osób stosuje olej MCT na odchudzanie, właśnie podczas stosowania diety keto.

Dieta ketogeniczna bywa stosowana też w niektórych przypadkach cukrzycy, chorób serca czy chorób neurologicznych. Wtedy olej MCT może być ważnym dodatkiem do tej diety.

Istnieją doniesienia o tym, że olej MCT usprawnia pracę mózgu. Jednak najprawdopodobniej u osób niecierpiących na choroby układu nerwowego picie tego oleju nie wpłynie znacząco na poziom intelektu.

Wiemy już także, że wzbogacanie odżywek dla wcześniaków w olej MCT pomaga im zwalczać zakażenia grzybem Candida.

Z kolei stosowanie oleju MCT na infekcje skóry pomaga je wyleczyć. To najprawdopodobniej skutek działania kwasu laurynowego zwartego niektórych olejach MCT.

Czasami w niektórych przypadkach lekarze zalecają swoim pacjentom stosowanie oleju MCT, aby poprawić ich stan zdrowia. Ma to najczęściej miejsce przy:

chorobach trzustki,

resekcji części żołądka,

resekcji jelita cienkiego,

chorobach jelita cienkiego.

Zastosowanie tego oleju pomaga lepiej odżywić pacjenta, gdyż jego organizm jest w stanie przyswoić olej MCT, co nie jest możliwe w przypadku innych rodzajów tłuszczu.

Co ważne, olej MCT nie wzmaga produkcji żółci, gdyż do jego strawienia nie jest ona potrzebna.

Uwaga! Olej MCT nie zawiera wszystkich niezbędnych kwasów tłuszczowych, jakich potrzebuje ludzki organizm. Dlatego nie może być jedynym źródłem tłuszczu w diecie.

Olej MCT – kalorie

Podawana przez producentów kaloryczność oleju MCT jest różna i wynosi od 754 do 855 kcal w 100 ml. To oznacza kaloryczność 830-940 kcal w 100 g oleju.

fot. Właściwości oleju MCT/ Adobe Stock, fascinadora

Nie każdy organizm dobrze toleruje olej MCT. Im większa jego dawka, tym większe ryzyko wystąpienia skutków ubocznych:

wzdęć,

bólu brzucha,

gazów,

wymiotów,

biegunki,

kurczy mięśni.

Nadmierne spożywanie oleju MCT może też przyczynić się do tycia. Jak każdy tłuszcz, jest on wysokokalorycznym produktem. Może też podnosić poziom cholesterolu we krwi, gdyż jest tłuszczem nasyconym.

Olej MCT a wątroba

Nadmierne spożywanie oleju MCT może także przyczyniać się do akumulacji tłuszczu w wątrobie, co nie sprzyja jej zdrowiu.

Przed zakupem dokładnie czytaj etykiety produktów. Odpowiedzialny i niemający nic do ukrycia producent powinien podawać szczegółowy skład swojego oleju MCT. Najlepiej wybierać ten olej, który ma w składzie kwas w największej ilości kaprylowy (C8) i kwas kaprynowy (C10). Te kwasy tłuszczowe są łatwiej trawione i rzadziej wywołują skutki uboczne. I to one w największym stopniu odpowiadają za potencjalne korzyści wynikające ze spożywania oleju MCT.

Ważne jest też, aby olej wytwarzany był z organicznego oleju kokosowego, czyli na farmach kokosowych, na których nie używa się chemicznych środków ochrony roślin. Ze względu na środowisko lepiej wybierać olej pozyskany z oleju kokosowego niż palmowego, jako że plantacje palmy na olej palmowy przyczyniają się do degradacji środowiska.

Skład dobrego oleju MCT jest krótki. Nie ma w nim żadnych zbędnych dodatków, np. skrobi, maltodekstryny czy innych rodzajów olejów.

