Dieta pudełkowa kojarzy się przede wszystkim z dbaniem o sylwetkę oraz z wygodą. Tymczasem może być też sposobem na ograniczanie marnowanie jedzenia, przydatnym między innymi w sezonie wakacyjnych wyjazdów. Jak ją wykorzystać?

Urlop z czystym sumieniem

Jedną z głównych przyczyn marnowania żywności jest po prostu to, że kupujemy za dużo. Jak wynika z raportu Federacji Polskich Banków Żywności, najczęściej marnujemy pieczywo, owoce, wędliny i warzywa. Za dużo jedzenia w lodówce to duży problem między innymi przed wyjazdem na wczasy. Wiele produktów nie nadaje się do transportu, natomiast po powrocie nie nadaje się już do spożycia. Co robić, żeby nie dopuścić do tego, aby z wyczekiwanym wypoczynkiem wiązało się marnowanie żywności?

Na tydzień przed wyjazdem postanów, że nie robisz dużych zakupów. Zaplanuj wcześniej posiłki z wykorzystaniem tego, czym już dysponujesz. A na ostatnie dni przed wyjazdem zamów dietę pudełkową, w której ilość posiłków będzie dostosowana dokładnie do twoich potrzeb (i tego, aby nic się nie zmarnowało). To dodatkowo wygodne rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić cenny czas i skupić się nie na gotowaniu i zmywaniu po nim, a na tym, aby nie zapomnieć niczego spakować do walizki.

Nie zapomnijmy przy tym o wybraniu zaufanego cateringu, który zapewnia zdrowe posiłki najwyższej jakości. Warto kierować się niezależnymi certyfikatami, takimi jak Food Hygiene Control, HACCP, znaki V-Label czy Fundacji Viva - dodaje dietetyczka Anna Szufnik-Ambroziak z Nice To Fit You.

Wyjazd służbowy bez marnowania

Plany, nie tylko w wakacje, często się zmieniają i aby uniknąć niepotrzebnego wyrzucania jedzenia, niezbędna jest elastyczność. Jeśli decydujesz się na dietę pudełkową, wybierz taką, w której masz maksymalną swobodę w dostosowywaniu zamówienia do nagłych sytuacji. Dzięki temu pilny służbowy wyjazd, spotkanie z klientem na lunch czy spontaniczne wyjście integracyjne nie sprawią, że bliskie terminu ważności jedzenie w twojej lodówce czy zamówione już pudełka się zmarnują. Zwróć więc uwagę na to, czy dieta oferuje możliwość zmiany terminów i adresów dostaw. Jeśli dużo pracujesz lub czasami twoje plany potrafią się zmienić wielokrotnie w krótkim czasie, to najwygodniejsze będzie korzystanie z aplikacji mobilnej. Zamiast kontaktu z konsultantem, wysyłania e-maila lub dzwonienia, samodzielnie wprowadzisz modyfikacje wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

Rozsądne nawyki na co dzień

Aby skutecznie ograniczać marnowanie jedzenia, dobre nawyki muszą nam towarzyszyć każdego dnia. Tu także catering dietetyczny może być skutecznym wsparciem. Zdarzało ci się ze smutkiem pozostawić niedojedzoną, zbyt dużą porcję w restauracji? Albo gotując obiad, zamiast zamierzonej porcji dla dwóch osób, mieć nagle ilość tego samego makaronu na pół tygodnia? Dieta pudełkowa umożliwiająca maksymalną personalizację, w tym ilość posiłków i ich kaloryczność. Możesz zamówić tylko te posiłki, które chcesz, w takiej ilości, jakiej potrzebujesz. Ostatni ważny aspekt w ograniczaniu marnowania żywności na co dzień to gust. Jemy nie tylko z konieczności, ale także dla przyjemności. Dlatego możliwość wyboru tego, co lubisz i na co masz ochotę, nie tylko będzie przyjemniejsze, ale nie spowoduje, że zmarnują się te produkty, których akurat nie przełkniesz.

Jako dietetyczka doskonale wiem, jak ważne jest dostosowanie posiłków do własnych gustów w dbaniu o zdrową i pełnowartościową dietę. Jak się okazuje, to ogromny plus także w walce z marnowaniem żywności. Możliwość wyboru posiłków pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy wyrzucimy coś, czego po prostu nie lubimy. Wspierają w tym także coraz wygodniejsze opcje, dzięki którym możemy od razu wybrać tylko konkretne posiłki - te, które lubimy i na pewno je zjemy. Jak z menu w restauracji, ale jednocześnie w idealnie dopasowanej kaloryczności. - podkreśla ekspertka z Nice To Fit You.

