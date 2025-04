Nektarynki mają niski indeks glikemiczny, więc mogą jeść je cukrzycy, insulinooporni i osoby przestrzegające diety z niskim IG. Sprawdź, jak nektaryny wpływają na poziom cukru i poznaj sposoby na utrzymanie ich niskiego IG.

Nektarynki mają indeks glikemiczny równy 43. Ta wartość IG klasyfikuje je w zakresie niskiego indeksu glikemicznego. Choć nektaryny nie mają wysokiego IG, w porównaniu do innych owoców, nie jest on też najniższy. Owoce jagodowe (porzeczki, agrest, truskawki) mają nawet dwa razy niższy indeks glikemiczny niż nektaryny.

Ładunek glikemiczny nektarynek

Dla osób z insulinoopornością, cukrzycą, i innych osób stosujących dietę z niskim IG, bardziej przydatną wartością niż indeks glikemiczny, może okazać się ładunek glikemiczny. To parametr, który bierze pod uwagę konkretną i realną do zjedzenia porcję produktu, a nie porcję o zawartości 50 g węglowodanów przyswajalnych, jak indeks glikemiczny.

Nektarynki mają ładunek glikemiczny równy 6, dla porcji dostarczającej 15 g węglowodanów, czyli dla ok. 200 g nektarynek. Oznacza to, że jedzenie nektaryn naprawdę nie podnosi znacząco cukru we krwi.

Nektarynki nie zawierają dużo cukru w porównaniu np. do banana, mango, czy fig. Porównując je do truskawek, borówek i jagód, to jednak owoce wysokocukrowe. Oto dokładna zawartość poszczególnych węglowodanów w 100 g nektarynek:

węglowodany ogółem: 9,42 g, w tym: błonnik pokarmowy: 1,5 g błonnik rozpuszczalny: 0,6 g, błonnik nierozpuszczalny: 0,9 g, cukry ogółem (proste i dwucukry): 7,89 g, sacharoza: 4,83 g, glukoza: 1,67 g, fruktoza: 1,39 g, skrobia: 0,07 g.



Nektarynki to owoce przyjazne diabetykom. Cukrzycy mogą jeść nektarynki, jednak nie powinni przesadzać z ich spożyciem: też zawierają one cukry podnoszące glukozę we krwi.

Jeden wymiennik węglowodanowy (1 WW), jednostka przydatna dla cukrzyków, to 127 g nektarynek. Dokładnie tyle waży jedna duża nektarynka. To idealna jednorazowa porcja dla diabetyka. Operowanie wymiennikami węglowodanowymi przy wyliczaniu porcji nektarynek (i nie tylko) pozwala na lepszą kontrolę węglowodanów w diecie cukrzycowej.

Indeks glikemiczny nie jest stały dla danego produktu spożywczego. Może zmieniać się pod wpływem zewnętrznych czynników i sposobu obróbki. Bób ze skórką ma np. o wiele niższy IG, niż bób bez skórki. Mus jabłkowy to znacznie wyższy IG, niż świeże jabłko. Podobne parametry dotyczą nektarynek. Żeby zachować najniższy IG nektaryn:

wybieraj twardsze owoce,

owoce, jedz nektarynki w całości, nie blenduj ich i nie krój na bardzo małe kawałki,

i nie krój na bardzo małe kawałki, jedz nektarynki ze skórką , która jest źródłem błonnika poprawiającego IG,

, która jest źródłem błonnika poprawiającego IG, wybieraj mniej dojrzałe i soczyste nektarynki, jeśli zależy ci na najniższym IG.

Jeśli chcesz, by nektaryny jak najmniej podniosły ci cukier we krwi, zjadaj je równolegle ze źródłem tłuszczu i białka, np. nektarynka z jogurtem naturalnym i migdałami podnosi cukier wolniej, niż zjedzenie pojedynczej nektarynki.

