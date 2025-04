Szacuje się, że 1,9 miliarda ludzi na świecie (ok. 26% populacji), ma nadwagę, a 600 milionów stanowią ludzie otyli. Według ostatnich prognoz FAO (Food and Agriculture Organization) za 15 lat liczba ludzi z nadwagą i otyłością może wynieść nawet 1/3 ludności świata. Jest to wina naszego trybu życia i nieprawidłowego odżywiania. Coraz mniej się ruszamy, a coraz więcej jemy. Produkty wysoko przetworzone, fast foody i słodycze są codziennością, a gdy orientujemy się, że coś jest nie tak, zazwyczaj jest już za późno.

Dzisiaj pod lupę bierzemy szkodliwe skutki spożywania nadmiernej ilości cukru. Zobaczcie, czym może grozić codzienne jedzenie ulubionego batonika i picie słodkich napojów gazowanych.

1. Dodatkowe kilogramy

Ponadprogramowe kilogramy potrafią odebrać atrakcyjny wygląd i pewność siebie. Jednak ich macki sięgają jeszcze głębiej - nieprawidłowy metabolizm, brak równowagi hormonalnej i otłuszczenie organów, a od tego niedaleko jest do dalszych konsekwencji zdrowotnych – wysokiego cholesterolu, cukrzycy, nadciśnienia i chorób serca.

Do jedzenia najczęściej dodawana jest sacharoza i syrop glukozowo-fruktozowy. Choć oba są szkodliwe, coraz więcej badań wskazuje, że ten drugi szczególnie negatywnie wpływa na wątrobę.

Spożywanie produktów z dużą zawartością fruktozy prowadzi do obciążenia wątroby, bo jest ona zmuszana do ciągłego przetwarzania jej w tłuszcz.

- wyjaśnia Beata Straszewska, ekspertka Stewiarnia.pl

2. Kształtowanie złych nawyków od najmłodszych lat

Miłość do słodkiego smaku wyssaliśmy... z mlekiem matki. Dosłownie, ponieważ mleko matek bogate jest w laktozę - dwucukier, który jako pierwszy pokarm daje dziecku energię. Zmysł smaku, wykształcony w drodze ewolucji, był gwarancją przeżycia. To słodki smak odgrywał w nim niebagatelną rolę – obiecywał dostarczenie energii i podtrzymanie funkcji życiowych. Niestety, dawki cukru obecne w pożywieniu znacznie przekraczają wartości wskazane do spożycia.

Zatem jak zapobiec otyłości u dzieci, nie odbierając im przyjemności jedzenia? Na rynku dostępnych jest coraz więcej bezpiecznych substancji słodzących naturalnego pochodzenia m.in. tagatoza, stewia, erytrytol. Dostarczają pożądaną słodycz, a do tego są niskokaloryczne i bezpiecznymi dla zdrowia.

3. Problemy z zębami

Po uśmiechu pełnym czarnych zębów można poznać osoby nadużywające cukru. Dlaczego tak się dzieje? W ustach mamy setki bakterii. Część z nich jest potrzebna do utrzymania prawidłowej równowagi jamy ustnej, jednak ich większość ma szkodliwy wpływ na nasze uzębienie. Pożywką dla złych bakterii jest cukier – tworząc kwasy niszczące szkliwo. Stąd już tylko krok do próchnicy, bakteryjnej choroby zakaźnej powodowanej przez kwasy, skutkującej powstawaniem nieestetycznych dziur w zębach - najczęściej o czarnym zabarwieniu.

Smutna wiadomość jest taka, że mycie zębów może nie wystarczyć. Pijemy dużo napojów słodzonych, które obklejają zęby na długie godziny i przyczyniają się do powstawania nieodwracalnych uszkodzeń szkliwa. Pamiętajcie, że nieleczona próchnica przedostaje się do głębokich warstw zębów, powodując ból, a nawet utratą uzębienia.

4. Wahania nastroju

Szybkie tempo życia nie sprzyja jedzeniu regularnych, pełnowartościowych i zbilansowanych posiłków. Gdy w przerwie na lunch nie mamy czasu na zjedzenie zdrowej porcji warzyw, białek i tłuszczy, zazwyczaj sięgamy po dające szybki zastrzyk energii węglowodany proste – niebezpieczne zapychacze, które wypełniając żołądek, niwelują uczucie głodu, ale nie dostarczają organizmowi niezbędnych składników odżywczych.

Tworząc jadłospis oparty na drożdżówkach, białych bułkach, ulubionych ciastkach i pszennym makaronie możecie wyrządzić sobie sporą krzywdę – doprowadzając do nadwagi i otyłości. Cierpicie na wahania nastroju? To częsta konsekwencja jedzenia wysokowęglowodanowych posiłków, które powodują nagłe wzrosty i spadki poziomu cukru we krwi.

5. Destrukcyjnie wpływ na mózg

Brzmi strasznie? Jeszcze gorzej jest odczuć na własnym ciele skutki nadmiernego spożycia cukru.

Ciało ludzkie działa jak fabryka. Od tego, ile dobra wprowadzimy w jego obieg, zależy, czy wygeneruje pozytywne efekty, tj. zdolność logicznego myślenia i koncentracji. Cukier zakłóca rytm większości tych procesów, upośledzając pracę mózgu.

– ostrzega Beata Straszewska.

Robert Lustig, profesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, od kilkunastu lat bada wpływ nadmiernego spożywania cukru na organizm. Alarmuje, o jego toksyczności i działaniu uzależniającym. Dla mózgu działanie cukru jest szczególnie destrukcyjne – objawia się zaburzeniem zdolności poznawczych i umiejętności podejmowania decyzji.

