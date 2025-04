Catering dietetyczny to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu na przygotowanie posiłków, ale chcą jeść zdrowo. Wybór odpowiedniej firmy, która będzie dostarczała menu i zadba o twoją dietę, nie należy do najłatwiejszych. Na pewno nie raz słyszałaś od koleżanek, że catering dietetyczny to wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo nie przynosi żadnych efektów. Czy warto korzystać z ofert firm, które dostarczają zbilansowane posiłki? Obalamy mity na temat cateringu dietetycznego.

MIT 1 – firmy cateringowe dostarczają zbyt małe porcje posiłków

Dieta wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, zmianą menu, a także stylu życia i przyzwyczajeń. Kobiety uważają, że dostarczane przez catering dietetyczny porcje są za małe, co nie pozwala im zaspokoić głodu. Pewnie ty też masz obawy, że będziesz musiała dopłacać do niespełniającej twoich wymagań diety. Jeśli myślisz, że catering dietetyczny nie spełni twoich potrzeb, to musimy wyprowadzić Cię z błędu. Przed skomponowaniem menu, dietetyk przeprowadzi z tobą tzw. „wywiad żywieniowy”, by dowiedzieć się, jakie masz zapotrzebowanie na kalorie oraz jak powinien wyglądać twój jadłospis, abyś mogła osiągnąć założone cele. Dostarczane posiłki zostaną więc dobrane indywidualnie, aby jak najlepiej spełnić Twoje oczekiwania. Ty zaś możesz być pewna, że pomogą ci zrzucić zbędne kilogramy.

MIT 2 – słaba jakość posiłków

Jeśli słyszałaś, że firmy cateringowe dostarczają produkty słabej jakoś, to chcemy Cię zapewnić, że nie jest to prawda. Podobnie jak restauracje czy sklepy, catering dietetyczny ma z góry ustalone standardy, których musi przestrzegać. Z jednej strony wiążę się to z dbałością o Klienta, z drugiej natomiast z trybem pracy, który wymaga, aby dostarczane produkty i dania zawsze były świeże i bogate w pełnowartościowe składniki odżywcze. Należy też pamiętać, że firmom oferującym catering zależy na dobrej opinii klientów – to oni często stają się najlepszymi ambasadorami. Jeśli nie będziesz zadowolona z menu danego dostawcy, nie polecisz go koleżance. Dlatego też cateringi dietetyczne dbają o wysoką jakość przygotowywanych posiłków oraz obsługę klienta.

MIT 3 – dostarczane posiłki są…nudne

Masz apetyt na zdrowie i chcesz utrzymać zgrabną sylwetkę? Pewnie nie raz zastanawiałaś się nad skorzystaniem z cateringu dietetycznego, ale obawiasz się, że dostarczane produkty będą się powtarzały. Aby tego uniknąć, wybierz taką firmę, która ma w swojej ofercie ciekawe menu oraz dobrze przygotowany wywiad żywieniowy. Postaw na dostawcę, który przed skomponowaniem zestawu posiłków, przeprowadzi z tobą ankietę, by dowiedzieć się ile masz lat, ile ważysz, jaki wykonujesz zawód i zapyta o twój stan zdrowia. Zamiast nudnego jedzenia, niedopasowanego do oczekiwań, dostaniesz naprawdę ciekawe i zdrowe zestawy, które pomogą ci pozbyć się zbędnych kilogramów.

fot. Fotolia

MIT 4 – wysokie koszty

Rano nie masz czasu na zjedzenie śniadania w domu, więc albo w biegu pochłaniasz fastfooda, albo kupujesz słodkie bułki w pobliskiej cukierni. Potem kanapka na mieście, batonik, pączek albo napój gazowany. Po powrocie do domu szybki obiad i lekka kolacja. Jeśli kupujesz w marketach albo sklepikach osiedlowych to koszt codziennego wyżywienia waha się od 15 do 35 zł. Jeśli jadasz w restauracjach, cena rośnie kilkakrotnie. W tym kontekście cena za wykupienie cateringu dietetycznego, nie wydaje się więc tak wysoka. Zamawiając catering dietetyczny zaoszczędzisz nie tylko pieniądze, ale też czas. Jednocześnie zadbasz o swoje zdrowie, a dostarczane produkty pomogą ci schudnąć i utrzymać atrakcyjną sylwetkę. Jeśli chcesz zmienić swój styl życia na bardziej fit, połączyć przyjemne z pożytecznym, a przy tym nie przepłacać, skorzystaj z ofert dostępnych na Grouponie. To właśnie tam znajdziesz najlepsze propozycje cateringu dietetycznego w niskich cenach. Kupując online zaoszczędzisz czas i pieniądze. Stracić możesz tylko na wadze.

MIT 5 – niedopasowane produkty

Catering dietetyczny możesz dopasować do swoich potrzeb i założonych celów. Myślisz, że to niemożliwe? Firmy cateringowe posiadają rozbudowane wywiady żywieniowe i na stałe współpracują z dietetykami. Jeszcze przed skomponowaniem menu poinformuj dostawcę o swoich preferencjach, przebytych chorobach, alergiach, wykonywanym zawodzie i oczekiwaniach względem diety. Pamiętaj, że masz możliwość zamówienia próbnego cateringu. Dzięki temu możesz sprawdzić czy proponowane dania spełniają Twoje oczekiwania. Wtedy łatwiej będzie Ci też ustalić, co powinno znaleźć się w Twoim menu. Unikniesz dzięki temu rozczarowań. Jeśli trafisz na dostawcę, który nie spełni twoich wymagań, zmień go. Na rynku jest tak dużo ofert, że bez problemu znajdziesz coś dla siebie.

MIT 6 – brak dostaw w weekendy

Catering dietetyczny skierowany jest przede wszystkim do osób aktywnych zawodowo, które nie mają czasu na przygotowanie pełnowartościowych posiłków, ale chcą jeść zdrowo. To dlatego potrawy dostarczane są od poniedziałku do piątku. Często, na życzenie klienta, posiłki dowożone są bezpośrednio do miejsca pracy. W weekendy spróbuj samodzielnie przygotować coś pysznego. Zabawa w kuchni może okazać się ciekawą przygodą. Pamiętaj też, że od każdej diety warto robić przerwy. Weekend to doskonały czas, by pozwolić sobie na małe kulinarne szaleństwo, aby od poniedziałku z nową siłą i energią dalej trzymać się zasad zbilansowanej i zdrowej diety. Jeśli jednak nie chcesz zaburzać swojego dietetycznego rytmu wybierz dostawcę, który zapewni ci catering również w weekend. Na rynku znajdują się przecież firmy, które funkcjonują także w soboty. Wystarczy, że dobrze się rozejrzysz – rozwiązań jest wiele.

