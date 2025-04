Woda jest nawet w kościach

Reklama

Nasze ciało to w około 70% woda. Aż ciężko w to uwierzyć, ale każda część naszego ciała (nawet kości) to w istocie organy przypominające w swojej budowie gąbki. Mimo że z zewnątrz wyglądają bardzo stabilnie, w środku wypełnione są wodą. Wiąże się to ze skomplikowaną budową chemiczną na poziomie komórek i całych tkanek. Są oczywiście pewne różnice między nami a gąbkami. Gąbki są bardzo miękkie – żeby wylać z nich wodę, trzeba je po prostu nacisnąć. Natomiast nasze ciało już tak łatwo wody nie oddaje – w środku trzyma ją bardzo dobrze zorganizowana struktura, zbudowana przede wszystkim z białek.

Po co nam ta woda?

Dzięki temu, że jesteśmy od wewnątrz lepiej „nawilżeni”, łatwiej jest utrzymać całą tkankę w całości przez długie lata. Przykładem tego jest wspomniana wcześniej kość. Aż trudno uwierzyć, ale swoją trwałość kości zawdzięczają przede wszystkim wodzie! Kości nie są przez całe życie te same – ulegają ciągłej przebudowie. Małe komórki kości co jakiś czas niszczą zużyte części kości i budują nowe, które posłużą nam zamiast tych starych. Przy procesie budowania nowej struktury kości, na której wszystko się opiera, korzysta się właśnie z wody. Tworzy się odpowiednie napięcie i trwałość kości.

Ciężko jest wyobrazić sobie to zjawisko. Na co dzień nawilżenie kojarzy się przecież z gładkością i delikatnością. „Na żywo” możemy to utwardzanie zaobserwować przy okazji „przemiany” gipsu. Z miękkiego proszku pod wpływem wody, powstaje twarda, trudna do zniszczenia masa.

Czytaj też: Wodna dieta dla seniora

Jak dostarczyć sobie więcej wody?

Najlepiej w najbardziej tradycyjny sposób – pijąc ją. Woda mineralna niegazowana jest idealnym źródłem wody najbliższej tej, która jest potrzebna naszemu organizmowi. Także woda mineralna niskozmineralizowana lub źródlana są odpowiednie do uzupełnienia niedoborów płynów.

Wody mineralne gazowane są odradzane ze względu na za dużą ilość „bąbelków”, które czasami mogą bardziej szkodzić niż pomagać (np. w chorobach jelit). Napoje słodzone nie są polecane – poprzez zawartość cukru nie uzupełniają niedoborów wody tak dobrze jak czysta, niegazowana woda.

Jeśli zaś nie możemy się przekonać do picia niesłodzonej wody, najlepiej by była to minimalnie (1 łyżeczka) osłodzona herbata, a nie gotowy słodki napój ze sklepu.

Woda zawarta jest także w pokarmach – tych płynnych i półpłynnych. Zwiększenie podaży wody w diecie seniora może także nastąpić przez podawanie zup (warzywnych z małym dodatkiem soli i mlecznych). Dodatkowo słone pokarmy zwiększają pragnienie, co także jest zjawiskiem korzystnym.

Reklama

Polecamy: Skleroza nie boli, czyli czym grozi nadmiar cholesterolu?