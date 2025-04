Organizm ludzki aż w 60% składa się z wody. Utrata zaledwie 2% to ogromne obciążenie dla organizmu, które przejawia się w słabej wydolności np. w czasie treningu. Zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy twoje ciało jest dobrze nawodnione bez analizy składu ciała? Podpowiadamy!

1. Zwróć uwagę na kolor swojego moczu

Jeśli kolor twojego moczu jest przypomina kolor białego wina to znaczy, że twój organizm jest doskonale nawodniony. Jeśli jednak jego kolor jest intensywnie żółty lub wręcz pomarańczowy to znak, że pijesz zdecydowanie za mało. Więcej: Jak sprawdzić poziom nawodnienia

2. Pij małymi łykami przez cały dzień

To, że przed snem jesteś w stanie wypić litr płynów + herbatę do kolacji wcale nie oznacza, że jesteś dobrze nawodniona. Niestety pochłanianie takich ilości wody naraz sprawia, że dosłownie "przelatuje" ona przez organizm. Najważniejsze, by pić regularnie, małymi łyczkami. Dlatego zawsze miej wodę przy sobie!

3. Zważ się przed i po treningu

Ten prosty zabieg da ci wiedzę na temat tego, ile wody potrzebujesz oraz ile jej wydalasz podczas intensywnego wysiłku. Jeśli po treningu ważysz o 0,7 kg mniej, koniecznie do wody branej na siłowni dodawaj szczyptę soli i sok z połowy cytryny.

4. Nawadniaj ciało przed treningiem

To po prostu twój obowiązek! Godzinę przed bieganiem lub treningiem na siłowni wypij litr wody - wolno i równomiernie. Bądź też czujna w czasie ćwiczeń - jeśli poczujesz praganienie, ugaś je!

5. Zwróć uwagę na stan swojej skóry

Czujesz, że puchniesz? To znak, że pijesz za mało płynów! Odwodniony organizm zaczyna gromadzić wodę w przestrzeniach międzykomórkowych, by w ten sposób zachować ją na potem. Dodatkowym sygnałem jest pojawienie się cellulitu wodnego oraz wysuszenie skóry, szczególnie na dłoniach i twarzy. Obserwuj swoje ciało - ono naprawdę wiele mówi o twojej kondycji zdrowotnej!

