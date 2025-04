Nature's Cereal to przepis, który wyrósł z Tik Toka i ogarnął szybko inne kanały Social Media. Platforma TikTok to prawdziwa kolebka wszelkich trendów. Natychmiast popularność zdobywają tu nowe trendy modowe, jak np. look „coastal grandomther”. Użytkowniczki polecają też tu sobie prawdziwe perełki produktowe, jak np. plastry na zmarszczki Frownies. Wiele osób dzieli się też swoimi trikami na zdrowe jedzenie i pyszne, niskokaloryczne potrawy. Niedawnym hitem, który wzbudził wiele kontrowersji w Social Mediach, okazały się „Nature’s Cereal”, czyli „naturalne płatki śniadaniowe” bez... płatków i zbóż. To owoce jagodowe polane wodą kokosową podane w misce, które nadspodziewanie wzburzyły, ale też rozkochały w sobie użytkowników.

Pestki granatu, borówki, jeżyny i inne owoce jagodowe, polane wodą kokosową, czasem z dodatkiem kostek lodu: to właśnie Nature's Cereal. Przepis na to proste, choć kontrowersyjne danie, jako pierwszy zaproponował użytkownik Tik Toka o nicku @natures_food. Ogromną popularność niecodzienna sałatka owocowa zdobyła dzięki wypróbowaniu jej przez piosenkarkę Lizzo, która pokochała tę potrawę i zapewniła followersów, że to „niezwykły zastrzyk energii, który czuć momentalnie”.

Viral podchwycili producenci wody koksowej, ale też zwykli użytkownicy, którzy zachęceni wypróbowali potrawę i potwierdzili, że proste połączenie ma w sobie „to coś".

Trend z TikToka nie byłby prawdziwym trendem, gdyby przeszedł bez kontrowersji. Okazuje się, że społeczeństwo wzburzać może nawet coś tak prostego, jak miska owoców z lodem i wodą kokosową. Internauci momentalnie podzielili się na grupę zwolenników i przeciwników „nowej” potrawy. Jedni nazywają ją niezwykłym odkryciem kulinarnym, inni „niezblendowanym smoothie”. Jedni widzą w niej alternatywę dla kalorycznego posiłku lub dietetyczną przekąskę, inni: propagowanie niezdrowych nawyków żywieniowych i oczernianie klasycznych płatków śniadaniowych.

Wile osób krytykuje nazwę "Nature's Cereal" i uważa, że termin „naturalne płatki” jest tak naprawdę ciosem w prawdziwe płatki śniadaniowe. Mają oni dość dzielenia produktów na zakazane i polecane. Twierdzą, że propaguje to negatywne podejście do niektórych produktów i sugeruje, że płatki śniadaniowe są „złe” i potrzebują „zdrowszego zamiennika". Komentują licznie: jeśli chcesz zjeść płatki, zjedz płatki, a nie nazywaj płatkami sałatki owocowej.

Wielu osobom nie podoba się też przedstawianie owoców z dodatkiem wody kokosowej, jako zdrowego i zbilansowanego śniadania, które dodaje energii. Podnoszą oni problem kultury diet, która negatywnie wpływa na kształtowanie nawyków żywieniowych młodzieży i może pogłębiać zaburzenia odżywiania.

Zupełnie inna grupa internautów po prostu nie rozumie, dlaczego Nature’s Cereal jest tak często podawanym, przekazywanym przepisem i nazywa posiłek po prostu sałatką owocową o nadinterpretowanej nazwie.

Nowy trend z Tik Toka: Nature's Cereal... czy to nie po prostu sałatka owocowa? Czy ludzie nie jedli wcześniej owocowych sałatek? - komentuje użytkowniczka @melanatedotakus

Potrawa otrzymała też od krytyków miano „niezblendowanego smoothie".

Grupa zwolenników Nature's Cereal nie rozumie, dlaczego tak prosty, smaczny i niewątpliwie zdrowy posiłek, wzbudza oburzenie. Podoba im się koncepcja lekkiej sałatki owocowej połączonej z zimną wodą kokosową. Lubią jeść ją na śniadanie, ale nie dorabiają do tego posiłku ideologii.

Dietetycy o Nature'sCereal

Sprawa zyskała tak duży rozgłos w mediach społecznościowych, że kilka portali poprosiło o komentarz dietetyków. Mają oni jednoznaczną opinię: „Nature’s Cereal” mogą być smaczną letnią przekąską, ale nie stanowią substytutu zbóż w diecie. Ten posiłek nigdy nie będzie też wpisywał się w zasady zdrowego śniadania, które powinno dostarczać oprócz prostych cukrów z owoców też białka, złożonych węglowodanów i dobrego tłuszczu. Zdecydowanie może być jednak orzeźwiającym drugim śniadaniem lub deserem.

Być może nazywanie tej sałatki owocowej „naturalnymi płatkami śniadaniowymi” nie jest właściwe, ale równie dobrze można przyczepić się do nazywania: fit pizzy z kalafiora — pizzą; kanapek bez chleba — kanapkami, a wegańskiego majonezu — majonezem, skoro nie spełniają one głównych założeń wynikających z nazwy.

Jeśli chcesz spróbować kontrowersyjnego posiłku i wyrobić sobie własną opinię na jego temat, zachęcamy do przetestowania tego oryginalnego przepisu:

Składniki:

garść pestek granatu,

garść jeżyn,

garść borówek,

szklanka wody koksowej,

kilka kostek lodu (w interpretacji Lizzo).

Sposób przygotowania:

Przełóż zimne owoce do miski. Zalej je wodą kokosową. Dodaj kilka kostek lodu, jeśli chcesz, by potrawa była bardziej orzeźwiająca.

Wielu użytkowników Tik Toka przygotowało też własne interpretacje Nature's Cereal. Często dodają oni do miski też truskawki, maliny, czereśnie i inne owoce jagodowe. Oprócz wody kokosowej, niektórzy dolewają też napoju kokosowego, który wzbogaca smak kontrowersyjnego dania.

fot. Prosta interpretacja Nature's Cereal/ Adobe Stock, Seigi

