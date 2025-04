Naturalny syrop malinowy z dobrym składem powinien mieć przede wszystkim wysoką zawartość malin w składzie. Maliny muszą znajdować się na pierwszym miejscu. Nie da się ominąć dodatku cukru do takiego syropu - jeśli szukasz czegoś bez cukru, to wybierz sok, a nie syrop. Nie musisz robić domowego syropu malinowego, żeby cieszyć się smacznym dodatkiem do piwa, herbaty, domowych lemoniad i do rozcieńczania z wodą. Oto 9 propozycji produktów, które mają ponad 50% malin w składzie.

Większość syropów malinowych w składzie ma syrop glukozowo-fruktozowy, trochę malin, aromaty malinowe, konserwanty i barwniki. Syropy te i napoje z nich przygotowane, nie różnią się za wiele od komercyjnych napojów pełnych cukru i substancji, których wolisz nie jeść i nie podawać ich swoim dzieciom. Nie musisz całkowicie rezygnować z dodawania syropu do drinków, piwa, albo przygotowywania domowych napojów. Wybierz po prostu lepszy syrop z dobrym składem, o wysokiej zawartości owoców.

Przy wyborze naturalnego syropu malinowego, nie sugeruj się wyglądem etykiety i chwytliwymi nazwami. Wiele produktów w papierowych, prostych etykietach sugerujących naturalność składu, zupełnie nie spełnia oczekiwań. Pamiętaj też, że nazwy „syrop babuni”, „syrop tradycyjny” i inne podobne, są zazwyczaj chwytem marketingowym. Wystarczy odszukać skład na etykiecie, by poznać całą prawdę o tym produkcie.

Naturalny syrop malinowy też będzie zawierał cukier (bo to przecież niezastąpiony składnik syropów). Dobry syrop powinien zawierać sporo malin. W naszym rankingu podstawowym kryterium była właśnie procentowa zawartość malin. Odrzuciłam wszystkie produkty zawierające mniej niż 50% naturalnego soku malinowego w składzie.

Oprócz tego zwracałam uwagę też na pozostałe dodatki, szukając możliwie naturalnych syropów, które bez cienia wątpliwości można polecić. Nie znajdziesz tu propozycji ze sztucznymi konserwantami, zagęstnikami i aromatami. Dopuszczamy jedynie sok malinowy, cukier, miód i inne naturalne ekstrakty i dodatki (np. sok z cytryny).

Zazwyczaj w serii „na tropie dobrego składu” wybieram produkty tylko z popularnych marketów, których dostępność sprawdzam samodzielnie. Tym razem asortyment sklepów oferujących syropy malinowe spełniające ścisłe kryteria był bardzo ubogi. Dobry syrop malinowy trzeba raczej zamówić w internecie, kupić w aptece, lub szukać ich w sklepach ze zdrową żywnością, ewentualnie w działach bio marketów. Warto, bo skład wybranych tu syropów jest znacznie lepszy. Kupujesz prawdziwy posłodzony sok z malin, a nie syrop cukrowy o smaku malin. Ceny syropów z dobrym składem są oczywiście wyższe, jednak da się zakupić malinowy syrop z dobrym składem w atrakcyjnej cenie.

Syrop malinowy Cud Malina

Skład: 80% sok z ekologicznych malin, 20% ekologiczny cukier trzcinowy.

80% sok z ekologicznych malin, 20% ekologiczny cukier trzcinowy. Cena: ok. 40 zł/ 500 ml

Syrop malinowy Cud Malina zadowoli konsumentów o najwyższych oczekiwaniach. Maliny i cukier to jedyne składniki tego syropu, do tego są one certyfikowane ekologicznie. Syrop zawiera drobinki miąższu. Według producenta, maliny do produkcji „odżywiane są” wyłącznie naturalnymi ziołami, tj. skrzypem, łubinem, pokrzywą, rumiankiem... Ten syrop z malin ma pod względem składu same zalety. Są one odzwierciedlone jednak w wyższej cenie. Zwróć uwagę na to, że to cena za dużą butelkę 500 ml, prawie dwa razy większą niż cena innych syropów z zestawienia.

fot. Syrop malinowy Cud Malina/ Materiały prasowe

Syrop malina z miodem ETERNO

Skład: sok z malin 58%, cukier, sok z cytryny, miód 10%

sok z malin 58%, cukier, sok z cytryny, miód 10% Cena: ok. 14 zł/ 200 ml

ok. 14 zł/ 200 ml Energia : 223 kcal/ 100 ml

: 223 kcal/ 100 ml Zawartość cukrów: 51 g/ 100 ml

Syrop malinowy marki ETERNO też ma bardzo zadowalający, naturalny skład. W syropie malinowym jest dokładnie to, co sugeruje nazwa. Maliny, miód, a do tego cukier i sok z cytryny.

fot. Syrop malinowy z miodem ETERNO/ Materiały prasowe

Syrop malina Oleofarm

Skład: sok z owoców maliny właściwej 55%, cukier

sok z owoców maliny właściwej 55%, cukier Cena: ok. 13 zł/ 250 ml

ok. 13 zł/ 250 ml Energia: 236 kcal

236 kcal Zawartość cukru: 56 g

Syrop malinowy bardziej popularnej i powszechnej firmy Oleofarm, też ma bardzo dobry skład. Zaletą tego syropu jest też jego szeroka dostępność. Znajdziesz go w sklepach stacjonarnych i aptekach, bez konieczności zamawiania go online. Występuje też w wersji z ekstraktem z lipy, której skład jest równie prosty i godny polecenia.

fot. Syrop malina Oleofarm/ Materiały prasowe

Syrop malinowy - Malinowe Wzgórze

Skład : sok z malin 80%, cukier 20%.

: sok z malin 80%, cukier 20%. Cena: ok. 24 zł/ 375 ml

ok. 24 zł/ 375 ml Energia: 183 kcal/ 100 g

183 kcal/ 100 g Zawartość cukru: 24,5 g/ 100 g

Syrop malinowy marki Malinowe Wzgórze to prawdziwy naturalny wyrób, chyba najbliższy domowemu syropowi z malin ze wszystkich wymienionych w rankingu propozycji. Maliny pochodzą z polskich owoców, a sok produkuje mała, rodzinna firma z dwuhektarowych zbiorów owocowych.

fot. Syrop malinowy Malinowe Wzgórze/Materiały prasowe

Syrop malinowy Olini

Skład: min. 67% sok z malin tłoczony na zimno i pasteryzowany, 33% cukier.

min. 67% sok z malin tłoczony na zimno i pasteryzowany, 33% cukier. Cena: ok. 45 zł/ 290 ml

ok. 45 zł/ 290 ml Energia: 225 kcal/ 100 g

225 kcal/ 100 g Zawartość cukrów: 54 g/ 100 g

Syrop malinowy firmy Olini to także wysoka zawartość malin i brak zbędnych dodatków. Marka Olini ogólnie jest warta uwagi, jeśli szukasz różnych naturalnych wyrobów bez zbędnych dodatków. W 2021 roku firma zdobyła tytuł Zdrowej Marki Roku. Producenci dbają też bardzo o jakość swoich produktów, regularnie poddając je badaniom, nawet tym nieobowiązkowym. Dla niektórych wadą tego soku z malin będzie jednak cena: kosztuje ok. 45 zł za 290 ml syropu.

fot. Syrop malinowy Olini/ Materiały prasowe

Syrop malinowy Herbapol BIO

Skład: ekologiczny sok z malin z zagęszczonego soku 60%, ekologiczny cukier trzcinowy.

ekologiczny sok z malin z zagęszczonego soku 60%, ekologiczny cukier trzcinowy. Cena: ok. 13 zł/250 ml

ok. 13 zł/250 ml Energia: 204 kcal/ 100 g

204 kcal/ 100 g Zawartość cukrów: 51 g/ 100 g

Nie wszystkie syropy malinowe firmy Herbapol mogłyby znaleźć miejsce w naszym rankingu. Większość dyskwalifikuje niska zawartość malin i konserwanty. Syrop malinowy Herbapol BIO malina to jednak zdecydowanie produkt godny polecenia. Minusem jest wykorzystanie z soku zagęszczonego, a nie świeżego, ale to i tak produkt znacznie lepszy, niż większość dostępnych na rynku i jest dobrym wyborem konsumenckim. Pamiętaj, by sięgać po wersję BIO, tylko ona ma aż 60% soku z malin.

fot. Syrop malinowy Herbapol BIO/ Materiały prasowe

Syrop malinowy KROKUS

Skład: sok z malin 52%, cukier.

sok z malin 52%, cukier. Cena: ok. 11 zł/ 300 ml

ok. 11 zł/ 300 ml Energia: 214 kcal/ 100 g

214 kcal/ 100 g Zawartość cukrów: 49 g/100 g

Wyrób marki KROKUS też klasyfikuje się do naszego zestawienia polecanych syropów malinowych. Zawiera 52% soku z malin (czyli spełnia kryterium >50%), cukier, a brak w nim jakichkolwiek innych konserwantów.

fot. Syrop malinowy krokus/ Materiały prasowe

Syrop malinowy Premium Rosa

Skład : sok malinowy 54%, cukier.

: sok malinowy 54%, cukier. Cena: ok. 10 zł/ 250 ml

ok. 10 zł/ 250 ml Energia : 264 kcal/ 100 ml

: 264 kcal/ 100 ml Zawartość cukrów: 66 g (węglowodany)/ 100 g

Ten syrop malinowy spełnia doskonale nasze surowe kryteria dla syropów malinowych z dobrym składem, a dodatkowo ma inne zalety. Jest łatwodostępny stacjonarnie, nie trzeba zamawiać go przez internet. Kupisz go w sklepach Rossmann. Satysfakcjonująca jest też cena tego syropu malinowego. Po przeliczeniu ceny na 100 ml to jeden z tańszych syropów z dobrym składem.

fot. Syrop malinowy premium Rosa/ Materiały prasowe

Syrop malinowy Vero

Skład: sok tłuszczony na zimno ze świeżych malin 71%, cukier.

sok tłuszczony na zimno ze świeżych malin 71%, cukier. Cena: ok. 10 zł/ 300 ml

ok. 10 zł/ 300 ml Energia: 146 kcal

146 kcal Zawartość cukrów: 35 g

Syrop malinowy z Lubowidzy marki Vero ma naprawdę pokaźną zawartość malin, aż 71%. Do tego sok z malin wykorzystany do syropu został wytłoczony na zimno. Prawdopodobnie zachowało się w nim więcej witamin. Przyjemnym zaskoczeniem jest też cena tego syropu o modelowym składzie. Za 300 ml zapłacisz ok. 10 zł.

fot. Syrop malinowy Vero/ Materiały prasowe

