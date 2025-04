Kanapkowe serki śmietankowe są uwielbiane przez Polaków w każdym wieku. Wiele dostępnych na rynku produktów ma dobry, naturalny skład, ale jeśli nie czytasz etykiet, możesz sięgnąć po serek śmietankowy z wieloma zbędnymi dodatkami: karagenami, emulgatorami, regulatorami kwasowości i skrobią. Przeglądnęłyśmy etykiety serków śmietankowych dostępnych w najpopularniejszych marketach i wybrałyśmy te polecane. Mają tylko niezbędne w kanapkowych serkach składniki. Kupuj je śmiało i częstuj nimi swoją rodzinę z poczuciem, że najlepiej dbasz o ich zdrowie.

Reklama

Spis treści:

Czasem wybierając produkty do serii „Na tropie dobrego składu”, musimy iść na pewne kompromisy i proponować produkty z akceptowalnym składem, a nie tym idealnym. Było tak np. w przypadku kabanosów o dobrym składzie i naturalnych białych kiełbas (dopuszczałyśmy aromaty) lub naturalnych majonezów, które zawierają w większości EDTA.

W przypadku serków śmietankowych kryteria wyboru polecanych produktów, określiłyśmy bardzo ostro: w zestawieniu umieszczamy tylko takie, które nie mają żadnych zbędnych dodatków. Nawet takich teoretycznie nieszkodliwych. Odrzuciłyśmy wszystkie produkty z dodatkiem:

karagenów,

mąki i skrobi,

barwników,

aromatów,

regulatorów kwasowości,

emulgatorów.

Ku naszej uciesze, nawet stosując tak surowe kryteria, udało nam się wybrać aż 15 produktów z supermarketów, które można bez cienia wątpliwości polecić. Ich skład jest modelowy: to tylko nabiał i dodatek soli.

Dla osób dbających o linię lub odchudzających się, istotnym parametrem przy odczytywaniu porównania serków śmietankowych, może okazać się kaloryczność. Faktycznie wszystkie wymienione serki powstały z naturalnych składników, ale różnią się one znacznie kalorycznością.

Puszyste serki mają zazwyczaj więcej kalorii, gdyż powstają ze śmietany. W zestawieniu prezentujemy różne wersje śmietankowych naturalnych serków kanapkowych, byś wybrała taką odpowiednią dla siebie. Porównuj ze sobą zawartość tłuszczu w serkach. To on najbardziej wpływa na kaloryczność tego produktu. Na diecie najbardziej polecamy:

Lekki serek Bieluch,

Serek klasyczny Bieluch,

Serek Arla SKYR,

Kozi serek Pilos.

To one mają (oprócz naturalnego składu) najmniej kalorii i tłuszczu.

Serek Almette - puszysty śmietankowy serek z dobrym składem

Serki Almette w wersji naturalnej mają naprawdę dobry, naturalny skład, w którym jest tylko twarożek, białka mleka i sól. Naturalny Almette występuje też w wersji bez laktozy i w wersji z mleka koziego (idealny dla osób z alergią na białka mleka koziego).

Skład (Almette śmietankowy): ser twarogowy, białka mleka, sól.

(Almette śmietankowy): ser twarogowy, białka mleka, sól. Kalorie: 256 kcal/ 100 g

256 kcal/ 100 g Tłuszcz: 24 g

24 g Białko : 6,7 g

: 6,7 g Sól: 0,61 g

fot. Almette śmietankowy/ Archiwum prywatne

Skład (Almette bez laktozy): ser twarogowy, sól, białka mleka.

(Almette bez laktozy): ser twarogowy, sól, białka mleka. Kalorie : 260 kcal/ 100 g

: 260 kcal/ 100 g Tłuszcz : 25 g

: 25 g Białko : 6,3 g

: 6,3 g Sól: 0,78 g

fot. Almette śmietankowy bez laktozy/ Archiwum prywatne

Skład (Almette kozi): ser twarogowy kozi, mleko kozie, białka mleka koziego, sól.

(Almette kozi): ser twarogowy kozi, mleko kozie, białka mleka koziego, sól. Kalorie : 272 kcal/ 100 g

: 272 kcal/ 100 g Tłuszcz : 26 g

: 26 g Białko : 7,3 g

: 7,3 g Sól: 0,65 g

fot. Serek Almette kozi/ Archiwum prywatne

Serek śmietankowy Arla

Serki śmietankowe firmy Arla faktycznie mają 100% naturalne składniki, jak chwali się marka na opakowaniu. Zwróć jednak uwagę na to, że chodzi o serki w naturalnej, śmietankowej wersji. Niektóre smakowe zawierają już sacharozę, aromaty i inne dyskwalifikujące je z tego zestawienia dodatki. Serek firmy Arla polecamy szczególnie w wersji "Skyr", ale wersja naturalna bez laktozy też ma bardzo dobry skład.

Skład (wersja Skyr): maślanka (z mleka), SKYR (bekterie kwasu mlekowego, enzym koagulujący, mleko odtłuszczone), śmietanka (z mleka), koncentrat białka mleka, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego.

(wersja Skyr): maślanka (z mleka), SKYR (bekterie kwasu mlekowego, enzym koagulujący, mleko odtłuszczone), śmietanka (z mleka), koncentrat białka mleka, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego. Kalorie: 139 kcal/ 100 g

139 kcal/ 100 g Tłuszcz : 9 g

: 9 g Białko: 10 g

10 g Sól: 0,7 g

fot. Serek śmietankowy Arla Skyr/ Archiwum prywatne

Skład (wersja bez laktozy): maślanka, śmietanka, sól, enzym laktaza, bakterie kwasu mlekowego.

(wersja bez laktozy): maślanka, śmietanka, sól, enzym laktaza, bakterie kwasu mlekowego. Kalorie: 190 kcal/ 100 g

190 kcal/ 100 g Tłuszcz : 10 g

: 10 g Białko: 7,8 g

7,8 g Sól: 0,8 g

fot. Serek Arla bez laktozy/ Archiwum prywatne

Serek śmietankowy Delikate

Klasyczny puszysty serek śmietankowy, tańsza (choć nie gorsza pod względem składu) wersja naturalnego serka do kanapek. Serek zyskał swoją charakterystyczną puszystość dzięki spulchnieniu azotem.

Skład: serek śmietankowy, sól, białka mleka.

serek śmietankowy, sól, białka mleka. Kalorie: 243 kcal/100 g

243 kcal/100 g Tłuszcz: 23 g

23 g Białko: 6 g

6 g Sól: 0,7 g

fot. Serek śmietankowy Delikate/ Archiwum prywatne

Mój Ulubiony - serek kanapkowy z dobrym składem

Serek Mój Ulubiony z mleczarni Wieluń polecałyśmy już przy okazji wyboru twarogów sernikowych w wiaderku. Ten sam ser występuje w mniejszym opakowaniu, w wersji kanapkowej i ma bardzo dobry skład. Musiał pojawić się więc i w tym zestawieniu.

Skład: śmietanka, kultury bakterii fermentacji mlekowej.

śmietanka, kultury bakterii fermentacji mlekowej. Kalorie: 273 kcal/ 100 g

273 kcal/ 100 g Tłuszcz: 26 g

26 g Białko: 6 g

6 g Sól: 0,24 g

fot. Serek kanapkowy Mój Ulubiony/ Archiwum prywatne

Puszysty serek śmietankowy Twój Smak

To kolejny puszysty serek śmietankowy, którego naturalna wersja ma bardzo dobry skład godny polecenia. Firma Piątnica prezentuje naturalny serek śmietankowy z trzech składników: serka, soli i białek mleka.

Skład: serek śmietankowy, sól, białka mleka.

serek śmietankowy, sól, białka mleka. Kalorie: 243 kcal

243 kcal Tłuszcz: 23 g

23 g Białko: 6 g

6 g Sól: 0,7 g

fot. Serek puszysty Twój Smak/ Archiwum prywatne

Puszysty serek Łaciaty

Naturalny serek łaciaty występuje w dwóch wersjach: puszystej, dostępnej w kubeczku i klasycznej, sprzedawane w płaskim opakowaniu. Serki nie różnią się składem i kalorycznością. Wersja puszysta została napowietrzona azotem.

Skład: serek śmietankowy, białka mleka, sól.

serek śmietankowy, białka mleka, sól. Kalorie: 249 kcal

249 kcal Tłuszcz: 23 g

23 g Białko: 5,8 g

5,8 g Sól: 0,7 g

fot. Serek puszysty łaciaty/ Archiwum prywatne

fot. Naturalny serek śmietankowy łaciaty/Archiwum prywatne

Serek śmietankowy Fromello Pilos

Serek śmietankowy marki Pilos dostępnej w Lidlu też prezentuje bardzo dobry skład. Wyraźne oznaczenie na opakowaniu: bez konserwantów, jest prawdziwe. W składzie serka znajdziesz tylko serek, białka mleka i sól.

Skład: serek śmietankowy, białka mleka, sól.

serek śmietankowy, białka mleka, sól. Kalorie: 249 kcal

249 kcal Tłuszcz: 23 g

23 g Białko: 5,8 g

5,8 g Sól: 0,7 g

fot. Serek śmietankowy Fromello/ Archiwum prywatne

Kozi serek kanapkowy śmietankowy Pilos

Firma Pilos ma też w ofercie serków kanapkowych z dobrym składem naturalny serek kozi. Ten wariant może ucieszyć wszystkich alergików na białka mleka krowiego i fanów lekkich, kozich serów. To też bardzo polecana propozycja dla osób z nadciśnieniem. To jedyny serek z zestawienia o tak niewielkiej zawartości soli (10 razy mniej niż większość serków z tego zestawienia!) i tłuszczu. Można z czystym sercem polecać go wszystkim osobom starszym, nadciśnieniowcom i stosującym dietę po zawale.

Skład: mleko kozie pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej.

mleko kozie pasteryzowane, kultury bakterii fermentacji mlekowej. Kalorie: 164 kcal

164 kcal Tłuszcz: 12 g

12 g Białko: 10 g

10 g Sól: 0,06 g

fot. Kozi twaróg kanapkowy/ Archiwum prywatne

Puszysty serek Tartare

Naturalny serek Tartare „śmietankowa łąka”, to tylko ser twarogowy i sól morska. Występuje w klasycznej i bezlaktozowej wersji. Dokładnie sprawdzaj jednak składy innych serków tej firmy, jeśli polujesz na wersję smakową, a dalej zależy ci na dobrym składzie. Niektóre zawierają „dyskwalifikujące” dodatki.

Skład: ser twarogowy, sól morska.

Kalorie: 257 kcal

Tłuszcz: 24 g

Białko: 7,2 g

Sól: 0,63 g

fot. Serek śmietankowy Tartare/ Archiwum prywatne

Serek Bieluch - naturalny serek śmietankowy

Serek Bieluch jest w Polsce dobrze znany, choć naszym zdaniem dalej niedoceniany. Wersja lekka jest wprost idealnym produktem na dietę odchudzającą. Ma dużo białka, niewiele tłuszczu i jest bardzo uniwersalny. Bieluch możesz kupić w wersji klasycznej i lekkiej. Różnią się one tylko zawartością tłuszczu w mleku wykorzystanym do produkcji serka. Nie ukrywamy, że serek Bieluch to nasz faworyt pod względem wartości odżywczych. Jego kolejną zaletą jest niska zawartość soli, którą warto ograniczać.

Skład (wersja klasyczna):mleko pasteryzowane, czyste kultury mleczarskie.

(wersja klasyczna):mleko pasteryzowane, czyste kultury mleczarskie. Kalorie: 81 kcal

81 kcal Tłuszcz: 3 g

3 g Białko: 9 g

9 g Sól: 0,1 g

Skład (wersja lekka): mleko pasteryzowane, czyste kultury mleczarskie.

(wersja lekka): mleko pasteryzowane, czyste kultury mleczarskie. Kalorie: 127 kcal

127 kcal Tłuszcz : 8,5 g

: 8,5 g Białko: 8,6 g

8,6 g Sól: 0,1 g

fot. Serek Bieluch naturalny/ Archiwum prywatne

Kaufland serek smietankowy - cream cheese

Marka własna sklepu Kaufland zaskakiwała nas pozytywnie niejednokrotnie przy okazji serii „Na tropie dobrego składu". Polecałyśmy na przykład dżemy bez cukru z Kauflandu, które wyróżniały się niezwykle dobrym składem i niską ceną. Warto wspomnieć jednak, że ten serek kremowy nie jest wersją puszystą naturalnych serków śmietankowych.

Skład: ser twarogowy, sól.

ser twarogowy, sól. Kalorie: 242 kcal

242 kcal Tłuszcz: 23 g

23 g Białko: 5,5 g

5,5 g Sól: 0,7 g

fot. Serek śmietankowy Kaufland/ Archiwum prywatne

Serek twarogowy naturalny Kaufland Frischkase

Niemiecki serek twarogowy z Kauflandu też pozytywnie zaskakuje składem. Serek ma trochę więcej tłuszczu niż inne produkty tego typu. Powstał jedynie z połączenia serka twarogowego i soli.

Skład: ser twarogowy, sól.

ser twarogowy, sól. Kalorie: 273 kcal

273 kcal Tłuszcz: 26 g

26 g Białko: 6 g

6 g Sól: 0,6 g

fot. Serek twarogowy Kaufland/ Archiwum prywatne

W poniższej tabeli znajdziesz porównanie wartości odżywczych, kaloryczności i zawartości najważniejszych składników w naturalnych serkach śmietankowych. Wszystkie mają skład godny polecenia, ale różnią się znacznie zawartością tłuszczu, kalorycznością i zawartością soli.

Reklama

Czytaj także:

Na tropie dobrego składu: wybieramy 7 jogurtów pitnych bez cukru

Na tropie dobrego składu: wybieramy 8 zdrowych batonów owocowo-orzechowych

Na tropie dobrego składu: wybieramy naturalny ketchup bez konserwantów. 11 produktów bez zbędnych dodatków