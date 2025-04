Sery żółte dostępne w polskich supermarketach w większości mają naprawdę dobry skład godny polecenia. W niektórych z nich obecne są azotany (np. azotan potasu) i te sery warto omijać z daleka. Mniej szkodliwe lub neutralne są dodatki: stabilizator chlorek wapnia i barwniki (annato i karotenoidy). Taki żółte sery znajdziesz bez trudu w każdym supermarkecie i sklepie. Ponieważ poprzeczka idealnego składu wśród serów żółtych, została postawiona bardzo wysoko, w zestawieniu serów żółtych z serii „na tropie dobrego składu” umieściłam tylko sery w plastrach o perfekcyjnym składzie bez żadnej skazy i zbędnego dodatku. Są zrobione tylko z mleka i podpuszczki, jedynym dodatkiem jest sól. Oto 10 żółtych serów z popularnych supermarketów, które spełniły te ścisłe kryteria. Kupuj je i podawaj rodzinie z czystym sumieniem.

W serii „na tropie dobrego składu” zawsze określam ściśle kryteria wyboru produktów, które trafią do zestawienia. Biała kiełbasa z dobrym składem i kabanosy z dobrym składem nie mogły zawierać azotanów, naturalne dżemy były dyskwalifikowane za obecność cukru.

W przypadku serów żółtych kryteria są bardzo ostre: w składzie sera, który otrzyma miejsce na liście, nie może być żadnego zbędnego, lub niekoniecznego dodatku. Dopuszczalne są jedynie: mleko i produkty mleczne, podpuszczka, bakterie kwasu mlekowego i sól.

Oto najczęstsze dodatki występujące w serach żółtych i ich wpływ na zdrowie:

Chlorek wapnia (E509) – stabilizator bardzo popularny w żółtych serach, jest nieszkodliwy i nie wzbudza większych kontrowersji. Wzbogaca produkt w dodatkowy wapń.

Barwnik annato (E160b) – stosowany w celu barwienia sera na żółty kolor, uznany za bezpieczny, jednak może powodować reakcje alergiczne.

Karoteny (E160a) – naturalny barwnik wykorzystywany do podbicia koloru sera żółtego. Jest nieszkodliwy, jednak tuszuje naturalny kolor sera.

Azotan potasu E252 – azotany to dodatki, które mogą przekształcać się w szkodliwe dla zdrowia azotyny i nitrozaminy, które w nadmiarze są rakotwórcze. Szczególnie ważne jest, by unikać ich podawania małym dzieciom.

Początkowo planowałam dopuszczenie serów z dodatkiem chlorku wapnia (to nieszkodliwy stabilizator, a wzbogaca ser w wapń). Po dokładnym przeglądnięciu sklepowych półek kilku największych supermarketów stwierdziłam jednak, że na rynku zaszła bardzo pozytywna zmiana i bez trudu można znaleźć sery o 100% czystym składzie, bez tego stabilizatora.

Unikaj wszelkich wyrobów seropodobnych z dodatkiem tłuszczu roślinnego, skrobi, mleka w proszku i zbędnych konserwantów.

Serenada - ser mleczny

Skład: mleko pasteryzowane, sól, bakterie fermentacji mlekowej.

mleko pasteryzowane, sól, bakterie fermentacji mlekowej. Energia: 350 kcal

350 kcal Tłuszcz : 27 g

: 27 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 18 g

18 g Białko: 26 g

26 g Sól: 1,2 g

1,2 g Cena za kg: 50,30 zł

50,30 zł Cena opakowania: ok. 6,7 zł/ 135 g

Ser mleczny marki Serenada to prosty, polski ser żółty w plastrach typu holenderskiego. Nie zawiera żadnych konserwantów i barwników. W stosunku do innych serów zestawienia ma niewysoką kaloryczność i zawartość tłuszczu. Można podawać go dzieciom, kobietom w ciąży, kobietom karmiącym i osobom starszym.

fot. Ser mleczny Serenada - ser żółty z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ser Pilos BIO Mazdamer Organic

Skład: pasteryzowane mleko krowie, sól, kultury bakterii fermentacji mlekowej.

pasteryzowane mleko krowie, sól, kultury bakterii fermentacji mlekowej. Energia: 353 kcal

353 kcal Tłuszcz: 26,7 g

26,7 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 17,3 g

17,3 g Sól: 1 g

1 g Białko: 28 g

28 g Cena za kilogram: 36 zł

36 zł Cena opakowania: ok. 7,2 zł/ 200 g

Mazdamer formy Pilos to ser żółty dla osób poszukujących wysokiej jakości sera BIO, z ekologicznych składników. BIO mazdamer to organiczny ser podpuszczkowy dostępny na stałe w ofercie supermarketów Lidl. Jego cena jest bardzo atrakcyjna, choć to wybór BIO, to jeden z tańszych serów z zestawienia.

fot. Ser BIO Mazdamer Pilos - ser żółty z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Duński ser Arla Havarti

Skład: mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna.

mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, podpuszczka mikrobiologiczna. Energia: 422 kcal

422 kcal Tłuszcz: 38 g

38 g Tłuszcze nasycone : 24 g

: 24 g Sól: 2 g

2 g Białko: 19 g

19 g Cena opakowania: ok.11zł/ 150 g

ok.11zł/ 150 g Cena za kilogram: 72 zł

Ser żółty HAVARTI to duński ser marki Arla oznaczony unijnym znakiem PGI (Protected Geographical Indication), - Chronione Oznaczenie Geograficzne, wyróżniającym produkty szczególnie powiązane z regionem produkcji. To ser z dobrym składem, jednak jest dość tłusty i zawiera sporo soli. Warto spożywać go z umiarem. Ser Havarti występuje też w innych wersjach smakowych, np. z ostrymi papryczkami jalapeno. Jego minusem jest jednak dość wysoka cena w porównaniu z innymi serami z dobrym składem.

fot. Ser duński Arla Havarti - ser żółty z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ser Pilos Mazdamer kremowy i aromatyczny

Skład: mleko, sól, bakterie kwasu mlekowego.

mleko, sól, bakterie kwasu mlekowego. Energia: 370 kcal

370 kcal Tłuszcz: 29,8 g

29,8 g Tłuszcze nasycone: 20,6 g

20,6 g Sól: 1,49 g

1,49 g Białko: 24,4 g

24,4 g Cena opakowania: 5 zł/200 g

5 zł/200 g Cena za kilogram: ok. 25 zł

Wspomniane już sery Mazdamer marki Pilos występują także w bardziej budżetowej wersji bez oznaczenia BIO. Ich skład także jest doskonały. Sery kupisz w stałej ofercie Lidla. Mazdamer występuje w dwóch wersjach smakowych: aromatycznej i kremowej. Różnią się smakiem, teksturą i nieznacznie także makroskładnikami. To najtańsze sery żółte z dobrym składem wyróżnione w tym zestawieniu!

fot. Ser Mazdamer Pilos aromatyczny/ Archiwum prywatne

Skład: mleko, sól, bakterie fermentacji kwasu mlekowego.

mleko, sól, bakterie fermentacji kwasu mlekowego. Energia: 372 kcal

372 kcal Tłuszcz: 30 g

30 g Tłuszcze nasycone: 21 g

21 g Sól: 1,4 g

1,4 g Białko: 24 g

24 g Cena opakowania: 5 zł/ 200 g

5 zł/ 200 g Cena za kilogram: ok. 25 zł

fot. Ser Plios Mazdamer kremowy - ser żółty z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ser Cheddar Valley Spire

Skład: mleko krowie, sól, kultury bakterii fermentacji mlekowej.

mleko krowie, sól, kultury bakterii fermentacji mlekowej. Energia: 416 kcal

416 kcal Tłuszcz: 34,9 g

34,9 g Tłuszcze nasycone: 21,7 g

21,7 g Sól: 1,81 g

1,81 g Białko: 25,4 g

25,4 g Cena opakowania: 6,46 g/150 g

6,46 g/150 g Cena za kilogram: ok. 43 zł

Ser firmy Valley Spire to brytyjski cheddar z doskonałym składem. Wyprodukowany został w Wielkiej Brytanii. Powstał z użyciem podpuszczki mikrobiologicznej, jest odpowiedni dla wegetarian, ale zawiera laktozę. To jeden z tańszych oryginalnych cheddarów z dobrym składem dostępnych na polskim rynku.

fot. Ser Cheddar Valley Spire - ser żółty z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ser irlandzki Cheddar Auchan

Skład: mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, sól, podpuszczka mikrobiologiczna.

mleko pasteryzowane, sól, kultury bakterii kwasu mlekowego, sól, podpuszczka mikrobiologiczna. Energia: 390 kcal

390 kcal Tłuszcz: 32 g

32 g Tłuszcze nasycone: 20 g

20 g Sól: 1,9 g

1,9 g Białko: 26 g

26 g Cena opakowania: ok. 7 zł/ 150 g

ok. 7 zł/ 150 g Cena za kilogram: ok. 45 zł

Kolejny ser cheddar w zestawieniu, tym razem biały cheddar irlandzki z Auchan. Wyróżnia go doskonały smak i świetny skład. Ser cheddar marki Auchan występuje też w żółtym kolorze, jednak zawartość barwników dyskwalifikuje tę wersję z zestawienia.

fot. Biały ser Cheddar irlandzki z Auchan - ser żółty z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ser Polski z dziurami Mlekovita

Skład: mleko, sól, kultury bakterii.

mleko, sól, kultury bakterii. Energia: 351 kcal

351 kcal Tłuszcz: 27 g

27 g Tłuszcze nasycone: 18 g

18 g Sól: 1,2 g

1,2 g Białko: 26 g

26 g Cena opakowania: ok. 6,5 zł/ 150 g

ok. 6,5 zł/ 150 g Cena za kilogram: ok. 43 zł

Ser Polski z dziurami firmy Mlekovita to nieoficjalny zwycięzca w zestawieniu serów żółtych w plastrach z dobrym składem. Ma dosłownie 3 składniki, niewysoką (w porównaniu do innych serów żółtych) kaloryczność i zawartość tłuszczu. Do tego sera nie dodano za dużo soli: to też spora zaleta. Dodatkowym plusem jest pochodzenie sera: powstał z polskiego mleka. Nie odstrasza także cena Sera Polskiego.

fot. Ser polski Mlekovita - ser żółty z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ser Dziugas

Skład: mleko, sól, bakterie fermentacji mlekowej.

mleko, sól, bakterie fermentacji mlekowej. Energia: 357 kcal

357 kcal Tłuszcz: 25 g

25 g Tłuszcze nasycone: 17,8 g

17,8 g Sól: 2 g

2 g Białko: 33 g

33 g Cena opakowania: ok. 8,7 zł/ 150 g

ok. 8,7 zł/ 150 g Cena za kilogram: 58 zł

Litewski twardy ser dojrzewający Dziugas też charakteryzuje się doskonałym składem. Ma niską jak na żółty ser zawartość tłuszczu, ale dość sporo soli. To ser żółty o najwyższej zawartości białka.

fot. Ser żółty z dobrym składem - Dziugas/ Archiwum prywatne

Sierpc ser Pikserki

Skład: mleko, sól, kultury bakterii.

mleko, sól, kultury bakterii. Energia: 352 kcal

352 kcal Tłuszcz: 27 g

27 g Tłuszcze nasycone: 18 g

18 g Sól: 1,4 g

1,4 g Białko: 26 g

26 g Cena opakowania: ok. 6 zł/ 150 g

ok. 6 zł/ 150 g Cena za kilogram: ok. 40 zł

Firma Sierpc produkuje dobrej jakości sery z dobrym składem, jednak wiele innych produktów zawiera dyskwalifikujący je z tego zestawiania chlorek wapnia. Dedykowany dzieciom ser żółty w plastrach serii "pikserki" nie zawiera żadnego zbędnego dodatku. To ser żółty idealny. Producent podaje na opakowaniu też zawartość wapnia (co nie jest obowiązkowe). 100 g sera dostarcza aż 800 mg wapnia. Wypatruj tych serów na sklepowych półkach, bo warto wprowadzić je do diety całej rodziny.

fot. Ser Sierpc Pikserki - ser żółty z dobrym składem/ Archiwum prywatne

