Szukasz majonezu ze składem najbliższym takiego domowego? Przeanalizowałyśmy dokładnie składy dostępnych w popularnych sklepach majonezów. Wyszukałyśmy 10 propozycji majonezów z dobrym składem, które sa godne polecenia.

Sklepowe majonezy z najlepszym składem zawierają tylko: olej, żółtko, przyprawy i sól. Jest ich jednak naprawdę niewiele, a tak naprawdę po przeglądzie półek pięciu najpopularniejszych marketów udało nam sie znaleźć tylko jeden majonez z 100% czystym składem: majonez Kielecki.

Do zestawienia majonezów o dobrym składzie dopuściłyśmy więc też majonezy z dodatkiem soli wapniowo-disodowej (EDTA). To przeciwutleniacz, który zapobiega zmianom barwy domowych produktów i ich utlenianiu. EDTA (sól wapniowo-disodowa) jedzona w umiarze nie jest szkodliwa. Dopiero nadmierne dawki mogą powodować zaburzenia elektrolitowe i skurcze. EDTA jest oznaczone w składzie produktów często jako E 385.

W niektórych propozycjach znajduje się też kwas cytrynowy i inne kwasy organiczne. Nie są one niezbędne w składzie majonezu, ale nie wyrządzają też wielu skód. Nie eliminowałyśmy majonezu z zestawienia tylko ze względu na zawartość tych kwasów.

Co powinien zawierać dobry, naturalny majonez?

olej – najlepiej nierafinowany, rzepakowy , który ma więcej kwasów omega-3 niż słonecznikowy;

, który ma więcej kwasów omega-3 niż słonecznikowy; żółtka jaj - najlepiej tych z wolnego wybiegu;

wodę;

dodatki smakowe i przyprawy: musztardę, sól, cukier, gorczycę, sok cytrynowy.

Do majonezów często dodaje się też zagęstniki i regulatory kwasowości. Starałyśmy się wybierać majonezy bez tych dodatków.

Majonez z dobrym składem = dietetyczny majonez?

Majonez jest kalorycznym produktem i ciężko to przeskoczyć, skoro podstawą składu jest w nim olej. W sklepach można odnaleźć też sporo majonezów w wersji light. Zazwyczaj mają mniej tłuszczu i kalorii niż klasyczne majonezy. Nie traktowałyśmy kaloryczności jako kryterium wyboru majonezu w tym zestawieniu. Skupiłyśmy się jedynie na składzie i tym, by zawierał jak najmniej dodatków.

Niestety często majonezy lekkie i light mają znacznie więcej dodatków niż klasyczny majonez. To głównie skrobia i inne zagęstniki. Większość majonezów light nie wpisuje się więc w zasotoswane przez nas kryteria wyboru dobrych majonezów.

Wybór majonezów jest naprawdę szeroki. Oprócz kierowania się „czystością” składu warto więc wiedzieć, jakie jeszcze kryteria warto przyjąć przy wybieraniu majonezu:

Jeśli wybierasz majonez do potrawy, w której zużyjesz go dużo (np. sałatki jarzynowej), postaraj się sięgnąć po taki, z jak najlepszym składem. Jeśli będziesz korzystać z niego w mniejszych ilościach, możesz kierować się po prostu preferencjami smakowymi.

(np. sałatki jarzynowej), postaraj się sięgnąć po taki, z jak najlepszym składem. Jeśli będziesz korzystać z niego w mniejszych ilościach, możesz kierować się po prostu preferencjami smakowymi. Jeśli próbujesz się odchudzać, rozważ samodzielne pomieszanie majonezu z jogurtem naturalnym lub korzystaj z majonezów light, lub wegańskich, które mają mniej kalorii.

lub korzystaj z majonezów light, lub wegańskich, które mają mniej kalorii. Znacznie zdrowsze są majonezy bazujące na oleju rzepakowym , a nie słonecznikowym.

, a nie słonecznikowym. Żeby majonez był smaczny, musi zawierać on trochę cukru. Zazwyczaj nie są to jednak duże, znaczące ilości.

Majonez Kielecki - idealny majonez pod względem składu

Choć smak majonezu Kieleckiego wzbudza wiele kontrowersji i ma on tyle samo wiernych fanów, co przeciwników, majonez ten na pewno wygrywa z konkurentami pod względem składu. Kielecki to dosłownie modelowa kompozycja majonezu. Składniki majonezu Kieleckiego przypominają recepturę na domowy majonez.

Kalorie: 631 kcal/ 100 g,

Tłuszcze nasycone: 5,3 g/ 100 g,

Sól: 1 g/ 100 g.

Skład: olej rzepakowy rafinowany, musztarda (woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, przyprawy), woda, żółtka jaj kurzych.

fot. Majonez z dobrym składem - Kielecki/ Archiwum prywatne

Majonez Pudliszki gęsty i kremowy

Majonez firmy Pudliszki dostępny jest w trzech różnych rozmiarach. Jego skład jest prawie idealny. Prawie, bo znajduje się tam EDTA. To jednak jedyny dodatek, do którego można się „przyczepić” i mimo niego, to zdecydowanie majonez godny polecenia.

Kalorie: 736 kcal/ 100 g

Tłuszcze nasycone: 6,1 g/ 100 g

Sól: 0,86 g/ 100 g

Skład: olej rzepakowy, żółtko jaja, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, gorczyca, przeciwutleniacz EDTA.

fot. Majonez Pudliszki z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Majonez z dobrym składem - Winiary

Bardzo popularny majonez formy Winiary też ma całkiem dobry skład. Oprócz niezbędnych w majonezie składników znajdziesz tu EDTA i kwas cytrynowy.

Kalorie: 704 kcal/ 100 g

Tłuszcze nasycone: 5,3 g/ 100 g

Sól: 0,6 g/ 100 g

Skład: olej rzepakowy, żółtko jaja, ocet, musztarda, cukier, sól, przyprawy, EDTA.

fot. Majonez Winiary/Archiwum prywatne

Majonez Roleskiego Premium

Majonez firmy Roleski występuje w dwóch wersjach: stołowej i premium. Godny polecenia skład ma wersja Premium tego majonezu. Zamiast białego cukru został wykorzystany miód. Nie ma tu zagęstników i zbędnych stabilizatorów.

Kalorie: 667 kcal/ 100 g

Tłuszcze nasycone: 5,7 g/ 100 g

Sól: 0, 61 g/ 100 g

Skład: olej rzepakowy, woda, żółtko, miód wielokwiatowy, musztarda, ocet winny biały, sól himalajska, zagęszczony sok z cytryny, naturalny aromat, aromaty, przeciwutleniacz EDTA.

fot. Majonez Roleskiego premium/ Archiwum prywatne

Majonez pomorski OCTEX Grudziądz

Klasyczny majonez o wysokiej zawartości tłuszczu, ze stosunkowo prostym składem. Jest tu kwas cytrynowy i EDTA, których lepiej unikać w nadmiernych ilościach, ale to i tak majonez bez wielu zbędnych dodatków.

Kalorie: 744 kcal/ 100 g

Tłuszcze nasycone: 5,8 g/ 100 g

Sól: 0,78 g/ 100 g

Skład: olej rzepakowy, żółtko, woda, cukier, ocet spirytusowy, musztarda, sól, kwas cytrynowy, EDTA.

fot. Majonez pomorski/Archiwum prywatne

Majonez Kielecki Omega-3

Inna wersja majonezu Kieleckiego, który ma najlepszy skład z całego zestawienia popularnych majonezów, jest jeszcze lepsza. Producent Majonezu Kieleckiego Omega-3 wykazuje na opakowaniu, jaka jest zawartość tych kwasów tłuszczowych. W 100 g majonezu jest 6,2 g kwasów omega 3, to sporo. Ciężko porównać tę wartość z innymi majonezami, gdyż mało który producent zwraca na to uwagę na etykiecie (nie ma takiego obowiązku). Kwasy omega-3 znalazły się w majonezie dzięki obecności oleju rzepakowego i żółtek jaj kur z wolnego wybiegu.

Kalorie: 721 kcal/100 g

Tłuszcze nasycone: 5,7 g/ 100 g

Sól: 0,77 g/ 100 g

Skład: olej rzepakowy rafinowany, woda, żółtka jaj, ocet, cukier, gorczyca, sól, kwas cytrynowy, przyprawy.

fot. Majonez Kielecki omega-3/ Archiwum prywatne

Majonez delikatesowy - Kaufland

Marka własna supermarketu Kaufland nie pierwszy raz zaskakuje dobrym składem. Przy poszukiwaniu dżemów bez cukru byłyśmy pod wrażeniem produktów sygnowanych logiem Kaufandu. Teraz jest nie inaczej. W składzie majonezu znajduje się zbędna sól EDTA, ale nie ma tu żadnych aromatów i wzmacniaczy smaku.

Kalorie: 742 kcal/ 100 g

Tłuszcze nasycone: 6,5 g/ 100 g

Sól: 0,8 g/ 100 g

Skład: olej rzepakowy, woda, żółtko jaja, ocet, cukier, sól, gorczyca, kwas cytrynowy, przyprawy, EDTA.

fot. Majonez delikatesowy Kaufland/ Archiwum prywatne

Majonez Winiary z olejem z awokado

Nietypowa seria majonezu firmy Winiary: majonez z dodatkiem oleju z awokado, też ma skład godny polecenia. Za plus można uznać różnorodność olejów (i tym samym kwasów tłuszczowych) użytych do przygotowania majonezu. Choć oleju z awokado jest tam tylko 5%, w składzie znajduje się tez dodatek oleju z orzechów laskowych i pestek dyni. Zwiększa to różnorodność kwasów tłuszczowych w tym majonezie. Zbędnym dodatkiem jest EDTA i aromat, ale przymykamy na nie tu oko ze względu na inne zalety tego majonezu.

Kalorie: 668 kcal/ 100 g

Tłuszcz nasycony: 6,3 g/ 100 g

Sól: 0,74 g/100 g

Skład: olej rzepakowy, woda, żółtko, olej z awokado, ocet, cukier, sól, olej z prażonych orzechów laskowych, przyprawy, olej z prażonych pestek dyni, kwas cytrynowy, EDTA, aromat.

Majonez wyborny Madero

Majonez formy Madero to polecany majonez ze stosunkowo dobrym składem, w którym wykorzystano żółtka kur z wolnego wybiegu. Na opakowaniu znajduje się znak przekreślonego kłosa, który wskazuje na to, że to produkt bezglutenowy odpowiedni dla osób z celiakią.

Kalorie: 699 kcal/ 100 g

Tłuszcze nasycone: 5,5 g/100 g

Sól: 0,62 g/ 100 g

Skład: olej rzepakowy, woda, żółtko, cukier, ocet spirytusowy, musztarda, sól, kwas cytrynowy, EDTA.

fot. Majonez wyborny Madero/Archiwum prywatne

Majonez klasyczny Kania

Majonez firmy Kania z Lidla cechuje się wysoką zawartością kwasów omega 3 z uwagi na wykorzystany olej rzepakowy i jaja kur z wolnego wybiegu. Skład jest prosty, krótki i sprawia, że polecamy go nawet pomimo zawartości EDTA.

Kalorie: 704 kcal/ 100 g

Tłuszcz nasycony: 5,3 g/ 100 g

Sól: 0,6 g/ 100 g

Skład: olej rzepakowy, żółtko, ocet, musztarda, cukier, sól, EDTA.

fot. Majonez Kania z Lidla/ Archiwum prywatne

