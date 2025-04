Szukasz dobrego ketchupu z naturalnym składem, bez konserwantów? Przeanalizowałyśmy dokładnie składy ketchupów dostępnych w najpopularniejszych marketach i wybrałyśmy te, które naszym zdaniem zasługują na uwagę.

Reklama

Spis treści:

Wyszukując najlepsze produkty z dobrym składem, określamy zawsze ich kryteria wyboru. Przygotowując zestawienie kabanosów z dobrym składem, eliminowałyśmy wszystkie zawierające azotany, wybierałyśmy tylko dżemy bez cukru, a także majonezy bez emulgatorów.

W przypadku ketchupu możemy zastosować ostre kryteria wyboru, gdyż produktów z dobrym składem jest stosunkowo sporo. Oto parametry, którymi powinien cechować się dobry ketchup:

wysoka zawartość pomidorów ,

, możliwie niska zawartość cukru (znajdziesz ją w tabeli z wartościami odżywczymi),

(znajdziesz ją w tabeli z wartościami odżywczymi), brak konserwantów i barwników,

i barwników, możliwie niska zawartość soli ,

, brak wzmacniaczy smaku.

Do zestawienia dobrych, naturalnych ketchupów dopuściłyśmy produkty, które zawierały skrobię lub kwas cytrynowy, choć to zbędne dodatki. Nie są jednak szkodliwe dla zdrowia, więc nie eliminowałyśmy ketchupu z zestawienia tylko dlatego, że zawiera skrobię lub kwasek cytrynowy.

Ketchup Develey Premium

Ketchup Develey Premium w szklanym opakowaniu zaskakuje dobrym, prostym składem. Zamiast białego cukru wykorzystano w nim cukier trzcinowy, zwyczajna sól została zamieniona na sól kłodawską. Nie są to znaczące zdrowotnie zmiany, ale widać, że skład jest przemyślany tak, by zadowolić konsumenta, zwracającego na to uwagę. Wersja pikantna ketchupu ma dodatek przeciwzapalnego chili.

Kalorie: 123 kcal

123 kcal Pomidory: przecier pomidorowy 70%

przecier pomidorowy 70% Proste węglowodany (cukry): 23 g

23 g Sól: 2,1 g

2,1 g Skład: przecier pomidorowy 70%, nierafinowany cukier trzcinowy 18%, ocet spirytusowy, kłodawska sól kamienna, chili, naturalne aromaty.

fot. Ketchup Develey Premium/ Archiwum prywatne

Ketchup Roleski Premium

Ketchup Roleski Premium występuje w kilku wersjach smakowych, różniących się dodatkami: w wersji sycylijskiej do pizzy, w ostrzejszej wersji jalapeno i w wersji meksykańskiej. Wszystkie ketchupy są wegańskie i mają naprawdę godny polecenia skład. Nie ma tu żadnych aromatów, a smak zapewniają jedynie pomidory, dozwolone dodatki i przyprawy.

Kalorie: 120 kcal

Pomidory: 232 g pomidorów na 100 g ketchupu

Proste węglowodany (cukry): 25 g

Sól: 2,3 g

Skład (wersja sycylijska): pomidory (232 g na 100 g ketchupu), cukier trzcinowy, ocet jabłkowy, sól himalajska, przyprawy.

fot. Ketchup Roleski premium - ketchup z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ketchup Kotlin

Ketchup polskiej marki, który zdecydowanie można polecić pod względem stosunku ceny do jakości. W składzie tego ketchupu jest skrobia i kwasek cytrynowy, ale nie ma żadnych sztucznych aromatów i konserwantów. Ketchup Kotlin nadaje się do stosowania na diecie bezglutenowej.

Kalorie: 102 kcal

Pomidory: 160 g pomidorów na 100 g ketchupu

Proste węglowodany (cukry): 23 g

Sól: 2 g

Skład: pomidory (160 g pomidorów zużyto na 100 g produktu), cukier, ocet, skrobia modyfikowana, sól, kwas cytrynowy, naturalne aromaty, przyprawy.

fot. Ketchup Kotlin z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ketchup Hellmann's

Klasyczny, łagodny ketchup firmy Hellmann's także zaskakuje prostotą składu. Zawiera skrobię, która zagęszcza ketchup, ale poza tym, nie ma w nim żadnych zbędnych dodatków. Smak zapewniają przyprawy: cebula, czosnek, liść laurowy i goździki.

Kalorie: 107 kcal

Pomidory: 151 g na 100 g ketchupu

Proste węglowodany (cukry): 21 g

Sól: 1,8 g

Skład: pomidory (151 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet, skrobia modyfikowana, cebula, czosnek, liść laurowy, goździki.

fot. Ketchup Hellman's z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ketchup Develey Premium - mniej cukru

To jeden z nielicznych ketchupów, który nie tylko nie zawiera konserwantów i barwników, ale jeszcze ma ulepszony skład, z mniejszą ilością cukrów. Większość ketchupów ma cukru naprawdę sporo. Standardem jest zawartość ok. 4 łyżeczek cukru na 100 g ketchupu. Develey w słoiczku ma go faktycznie mniej. Ilość prostych cukrów została zmniejszona do 17 g. To zdecydowanie produkt zasługujący na uwagę cukrzyków, osób z insulinoopornością i wszystkich, którzy kochają ketchup i jedzą go sporo na co dzień.

Kalorie: 99 kcal

Pomidory: przecier pomidorowy 78%

Proste węglowodany (cukry): 17 g

Sól: 2,1 g

Skład: przecier pomidorowy 78%, nierafinowany cukier trzcinowy, ocet spirytusowy, kłodawska sól kamienna, naturalny aromat.

fot. Ketchup Develey premium mniej cukru/ Archiwum prywatne

Ketchup Heinz

Ketchup Heinz to jeden z kultowych ketchupów, które można kupić prawie na całym świecie. Poprawiona receptura ma świetny, niezwykle prosty skład. Brak w nim jakichkolwiek zbędnych dodatków.

Kalorie: 102 kcal

Pomidory: 148 g pomidorów na 100 g ketchupu

Proste węglowodany (cukry): 22,8 g

Sól: 1,8 g

Skład: pomidory (148 g pomidorów na 100 g ketchupu), ocet spirytusowy, cukier, sól, ekstrakty przypraw i ziół, przyprawy.

fot. Ketchup Heinz z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ketchup Pudliszek dla dzieci

Ketchup dedykowany dzieciom firmy Pudliszki - Pudliszek nie ma konserwantów, barwników i innych dodatków. Cechuje się za to wyższą niż inne ketchupy zawartością cukru. Jest go tu ok. 29 g w 100 g, gdy średnia wartość dla innych ketchupów z zestawienia to ok. 23 g. Nie tego oczekiwałybyśmy od ketchupu dedykowanego najmłodszym. Jeśli jesz łyżeczkę ketchupu, ilości te nie zrobią różnicy. Jeśli ty lub twoje dziecko uwielbiacie ketchup i jecie go codziennie, radzimy wybrać wersję z mniejszą zawartością cukru. Ketchup ten ma też wysoką na tle konkurentów zawartość soli.

Kalorie: 131 kcal

Pomidory: przecier pomidorowy 66%

Proste węglowodany (cukry): 29 g

Sól: 3,1 g

Skład: przecier pomidorowy 66%, cukier, ocet spirytusowy, sól, aromaty naturalne.

fot. Ketchup Pudliszek/ Archiwum prywatne

Ketchup Włocławek

Włocławek to ketchup, który ma w Polsce wielu wiernych fanów. Charakterystyczny smak zapewniają mu przeciery z selera i cebuli. W składzie jest zbędna skrobia i kwas cytrynowy. Zaletą ketchupu Włocławek jest za to niewielka zawartość soli na tle konkurentów.

Kalorie: 106 kcal

Pomidory: 161 g pomidorów zużyto na 100 g produktu w tym pomidory z Kujaw 83 g

Proste węglowodany (cukry): 23 g

Sól: 1,6 g

Skład: pomidory (161 g pomidorów zużyto na 100 g produktu w tym pomidory z Kujaw 83 g), cukier, przeciery z selera i cebuli, skrobia modyfikowana kukurydziana, sol, ocet spirytusowy, kwas cytrynowy.

fot. Włocławek - ketchup z dobrym składem/ Archiwum prywatne

Ketchup Develey dla dzieci

Przyjazne dzieciom opakowanie z Minionkami kryje ketchup o dobrym składzie. Firma Develey przedstawia ketchup dedykowany dzieciom, który faktycznie ma skład dostosowany dla najmłodszych: ma mniej cukru i soli, niż ketchupy „dla dorosłych". Polecamy jednak sięgnięcie po ten produkt nie tylko rodzicom i maluchom. Skład ketchupu jest wręcz modelowy. Ma on też najmniej kalorii z wszystkich przedstawionych produktów.

Kalorie: 93 kcal

Pomidory: 206 g pomidorów na 100 g ketchupu

Proste węglowodany (cukry): 16 g

Sól: 1,8 g

Skład: przecier pomidorowy 79%, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy.

fot. Ketchup Develey dla dzieci Minionki/ Archiwum prywatne

Ketchup Winiary czysty skład

Producent ketchupu Winiary deklaruje na opakowaniu „czysty skład” i my to zdecydowanie potwierdzamy. Nie ma w nim skrobi i sztucznych aromatów. Zdecydowanie dobry i szerokodostępny ketchup, po który polecamy sięgać.

Kalorie: 110 kcal

Pomidory: 188 g pomidorów na 100 g produktu

Proste węglowodany (cukry): 23 g

Sól: 2,4 g

Skład: przecier pomidorowy 67%, cukier, ocet spirytusowy, woda, sól, naturalne aromaty, ekstrakty przypraw, przyprawy.

fot. Ketchup Winiary z dobrym składem/ Materiały prasowe

Ketchupy Madero

Wszystkie ketchupy marki Madero cechują się dobrym składem. Ketchupy Madero są szerokodostępne i można sięgać po nie bez troski o zdrowie. Wersja stołowa ketchupu zawiera skrobię, a pozostałe ketchupy Madero nie mają tego dodatku. Sprawdziłyśmy składy tych wersji ketchupów Madero i wszystkie polecamy:

Madero Ketchup Junior,

Madero Ketchup pikantny w słoiku,

Madero Ketchup Classic,

Madero Ketchup stołowy.

Kalorie: 112 kcal

Pomidory: 232 g pomidorów na 100 g ketchupu

Proste węglowodany (cukry): 24 g

Sól: 1,9 g

Skład: koncentrat pomidorowy (232 g pomidorów na 100 g ketchupu), cukier, ocet spirytusowy, sól, naturalny aromat goździków.

Reklama

fot. Ketchup Madero z dobrym składem/ Materiały prasowe

Czytaj także:

Na tropie dobrego składu: wybieramy twaróg sernikowy w wiaderku bez dodatków – 10 propozycji

Na tropie dobrego składu: wybieramy 7 jogurtów pitnych bez cukru

Na tropie dobrego składu: wybieramy 8 zdrowych batonów owocowo-orzechowych