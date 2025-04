Naturalny izotonik łatwo przygotować z wykorzystaniem wody, soli i miodu, ale nie każdy go potrzebuje. Poznaj przepisy na zmodyfikowaną wersję naturalnego izotoniku, które są zdrowsze i bardziej wszechstronne.

Reklama

Spis treści:

Napoje izotoniczne mają w teorii lepszy potencjał nawadniający, niż zwykła woda, ponieważ mają zdolność zatrzymywania płynów w organizmie. Nie każdy powinien korzystać na co dzień jednak ze specjalnych substancji i mikstur nawadniających. Zdecydowanie przeciętnej Kowalskiej i Kowalskiemu wystarczy picie odpowiedniej ilości wody.

Według definicji izotonik to napój, którego stężenie (osmolarność) jest bardzo podobna do płynów ustrojowych człowieka. Taki napój nie „rozcieńcza” więc płynów ustrojowych, jak zwykła woda, a w całości je uzupełnia.

Napoje izotoniczne (domowe i sklepowe) zawierają dodatek:

elektrolitów (głównie sodu, potasu),

glukozy,

czasem także aminokwasów.

Nie wszystkie te substancje mają jedynie benefity, dlatego do izotoników warto podchodzić bardzo ostrożnie.

Wady izotoników (naturalnych i sklepowych)

Wiele mówi się o zaletach izotoników, a mniej o ich wadach dla „śmiertelników" bez specjalnych potrzeb żywieniowych. Wadami izotoników (naturalnych czy sztucznych) są np.:

wysoka energetyczność: dostarczają kalorii w przeciwieństwie do wody;

dostarczają kalorii w przeciwieństwie do wody; zawartość sodu : dostarczają one soli (i sodu), której w diecie Polaków jest zdecydowanie za dużo;

: dostarczają one soli (i sodu), której w diecie Polaków jest zdecydowanie za dużo; dostępność łatwoprzyswajalnych cukrów: niezależnie czy to miód, czy cukier, dodając te substancje do izotoniku, zwiększa się potencjał podnoszenia glukozy we krwi.

To powody, dla których mało kto skorzysta z picia napojów izotonicznych na co dzień. Mają one po prostu (dla większości) więcej wad, niż zalet. Prawdziwe domowe izotoniki sprawdzą się jednak w specjalnych sytuacjach: u sportowców, u osób pracujących fizycznie w upały, u osób z zaburzeniami wchłaniania, przy biegunkach, u osób starszych lub chorych o zaburzonym pragnieniu.

Zalety zmodyfikowanych naturalnych izotoników

Choć prawdziwe napoje izotoniczne nie sprawdzą się dla większości Polaków, mamy przepisy na zmodyfikowane „naturalne izotoniki”, które są pozbawione większości wymienionych wyżej wad. Nie mogą one spełniać faktycznej definicji napoju izotonicznego, skoro nie mają wystarczająco sodu i cukru, ale nazwijmy je „zdrowszymi wersjami” izotoników. Oto ich cechy:

Nie dostarczają sodu w znacznej ilości, to minerał, którego Polacy muszą unikać.

w znacznej ilości, to minerał, którego Polacy muszą unikać. Mają potas : inny naturalny elektrolit, który jest benefitem. Dzięki niemu napój lepiej nawadnia i jest zdrowszy.

: inny naturalny elektrolit, który jest benefitem. Dzięki niemu napój lepiej nawadnia i jest zdrowszy. Dostarczają innych naturalnych kationów i anionów : magnezu, węglanów, wapnia. Wzbogacają dietę w te minerały.

: magnezu, węglanów, wapnia. Wzbogacają dietę w te minerały. Choć nie mają 0 kalorii, są bardzo niskokaloryczne w porównaniu do prawdziwych napojów izotonicznych.

w porównaniu do prawdziwych napojów izotonicznych. Dostarczają także prozdrowotnych antyoksydantów i witamin.

Naturalny izotonik z imbirem

Składniki:

litr wysokozmineralizowanej wody (np. Muszyna, Staropolanka, Piwniczanka);

ok. 5 cm imbiru,

pół cytryny,

szczypta cynamonu,

szczypt kurkumy,

łyżka dowolnego słodzika: ksylitolu, erytrolu, stewii.

Sposób przygotowania:

Pokrój imbir w cienkie plasterki. Zalej imbir wrzątkiem tak, by przykryć jego powierzchnię. Odstaw imbir do zaparzenia. Do dzbanka włóż: sok wyciśnięty z cytryny, kurkumę, cynamon, dodaj imbir wraz z naparem. Zalej wszystkie składniki wysokozmineralizowaną wodą. Dosłodź do smaku. Możesz dodać także kostki lodu.

fot. Naturalny izotonik z imbirem/ Adobe Stock, manuta

Naturalny izotonik z arbuzem

Arbuz to jeden z lepszych letnich owoców. Zjedzenie arbuza nawadnia lepiej niż wypicie szklanki wody. Jednocześnie arbuz nie tuczy, arbuza mogą jeść cukrzycy, a na dodatek od niedawna wiadomo, że indeks glikemiczny arbuza nie jest tak wysoki, jak przez lata sądzili naukowcy. Arbuz może być świetną bazą letniego napoju.

Składniki:

500 g miąższu z arbuza,

500 ml wody (gazowanej lub niegazowanej),

garść świeżej mięty,

pół limonki,

opcjonalnie: kostki lodu.

Sposób przygotowania:

Przełóż miąższ arbuza do blendera (możesz wyciągnąć z niego pestki lub pozostawić je do zblendowania). Dodaj wodę, miętę i sok z limonki. Blenduj do osiągnięcia pożądanej tekstury. Podawaj z kostkami lodu.

fot. Naturalny izotonik z arbuzem/ Adobe Stock, creativefamily

Naturalny izotonik truskawkowy

Czy wiesz, że najlepiej nawadniającym napojem wcale nie jest woda, ani nawet specjalne napoje dla sportowców? Najlepiej nawadnia chude mleko. Ma ono też wiele innych zalet: dostarcza wapnia i białka, nie ma wielu kalorii, a do tego nie wzbogaca diety w sód. Chude mleko może być świetną bazą naturalnych napojów na lato, które dostarczą płynów i pysznie smakują. Naturalny izotonik truskawkowy to po prostu truskawkowy koktajl mleczny.

Składniki:

500 ml mleka 1,5% tłuszczu lub mleka bez laktozy,

400 g truskawek,

opcjonalnie: naturalne kakao, stewia, mięta.

Sposób przygotowania:

Umyj truskawki. Oderwij od nich szypułki. Przełóż truskawki do blendera. Zalej mlekiem. Zblenduj na gładki napój. Dodaj opcjonalne dodatki.

fot. Koktajl truskawkowy to też naturalny izotonik/ Adobe Stock, philipphoto

Wspomniałyśmy już, że są przypadki, w których prawdziwy naturalny izotonik faktycznie się sprawdza. Wtedy wysoka zawartość sodu i cukru schodzą na drugi plan i nie są wadą.

Domowe elektrolity można stosować w przypadku:

sportowców (szczególnie uprawiających intensywny wysiłek),

(szczególnie uprawiających intensywny wysiłek), w trakcie męczących wycieczek na świeżym powietrzu w upały (np. górskich wycieczek, wycieczek rowerowych),

w upały (np. górskich wycieczek, wycieczek rowerowych), u osób pracujących fizycznie wysokiej temperaturze ,

, u osób starszych odwodnionych (po otrzymaniu takich zaleceń od lekarza),

(po otrzymaniu takich zaleceń od lekarza), przy biegunkach (nie jako zamiennik profesjonalnej pomocy medycznej).

Oto przepis na prawdziwy naturalny izotonik, który z łatwością przygotujesz w domu.

Składniki:

500 ml wysokozmineralizowanej wody,

30 g miodu,

sok z 1/2 cytryny,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Rozpuść miód i sól w wodzie. Dodaj sok z cytryny i wymieszaj. Możesz zaserwować napój z dodatkiem mięty, świeżego ogórka lub mrożonych owoców.

fot. Naturalny izotonik dla sportowców/ Adobe Stock, Галина Сандалова

Reklama

Czytaj także:

Woda z cytryną na czczo - zdrowy nawyk czy koszmar dentystów? Sprawdzamy

Kawa z cytryną na odchudzanie i nie tylko - czy nowy trend ma sens?

Czy woda gazowana jest zdrowa? Nie każdy powinien ją pić