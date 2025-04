Szukasz chrzanu z dobrym składem, który zastąpi ci domowy tarty chrzan? Przeanalizowałam etykiety kilkudziesięciu produktów z popularnych marketów i wyselekcjonowałam chrzany w słoiku z najlepszym składem. Te 5 produktów możesz z czystym sumieniem polecić i stosować w kuchni. Wydobywają najlepsze wartości odżywcze chrzanu.

Naturalny chrzan z dobrym składem jest najzdrowszy, gdy ma niewiele dodatków. Najlepszy chrzan to taki, który ma wysoką zawartość korzenia chrzanu. Niezbędne są też dodatki smakowe podkręcające jego smak: sól, sok z cytryny, ocet, cukier. W niektórych chrzanach z supermarketów w składzie znajdziesz wodę lub śmietankę, które rozluźniają konsystencję tartego chrzanu. Czasem na liście składników jest też kwas cytrynowy i kwas mlekowy - niegroźne dodatki, które są neutralne, choć zbędne.

Niestety wiele chrzanów z supermarketów zawiera też inne, zbędne dodatki, które dyskwalifikują je z zestawienia godnych polecenia produktów. Najpopularniejszym dodatkiem, przez który wiele chrzanów odpadło, jest pirosiarczyn sodu - konserwant, przeciwutleniacz. Jest dopuszczony do spożycia, więc nie jest groźny lub jednoznacznie szkodliwy, ale jest alergenem. Może powodować katar sienny, ataki astmy, nasilać objawy AZS oraz wywoływać ataki u osób wrażliwych na histaminę. Wybierając chrzan do polecenia, omijałam wszystkie produkty, który zawierały ten składnik.

Dostępne na polskim rynku chrzany w słoiku różnią się bardzo także zawartością korzenia chrzanu w składzie. Im więcej chrzanu, tym ostrzejszy smak, ale też tym „czystszy” produkt. Wysoka zawartość chrzanu w składzie (>50%) to zdecydowany plus. Masz pewność, że nie przepłacasz za wodę i dodatki, tylko kupujesz najlepszy produkt. Chrzan o wyższym procencie korzenia nie wymaga też zagęstników.

Przez zastosowanie surowych kryteriów oceny składu chrzanów (dyskwalifikując wszystkie produkty z pirosiarczynami), godnymi polecenia okazało się tylko 5 produktów. Wypatruj ich na wielkanocnych zakupach!

Chrzan tarty Białuty

Chrzan firmy Białuty to jeden z lepszych chrzanów, które możesz dostać w supermarketach. Cechuje się bardzo wysoką zawartością tartego chrzanu, jako zagęstnik wykorzystano w nim skrobię ziemniaczaną. Chrzan Białuty ma jednak też sporo cukru, może nie być najlepszym wyborem dla insulinoopornych i cukrzyków.

Skład: chrzan przetarty 70%, woda, olej rzepakowy, cukier, skrobia ziemniaczana, sól, kwas cytrynowy.

chrzan przetarty 70%, woda, olej rzepakowy, cukier, skrobia ziemniaczana, sól, kwas cytrynowy. Kalorie: 114 kcal/ 100 g

114 kcal/ 100 g Tłuszcz: 3,2 g

3,2 g Cukry: 14,5 g

14,5 g Sól: 1,4 g

1,4 g Cena: ok. 7 zł/ 240 ml

fot. Naturalny chrzan bez zbędnych dodatków - Białuty/ Archiwum prywatne

Z babcinej spiżarni - Chrzan tarty premium

Chrzan "z babcinej spiżarni" to naturalny chrzan w słoiku z bardzo dobrym składem. W porównaniu do innych polecanych chrzanów ma niewiele cukru, tłuszczu i przez to też niewiele kalorii. Polubią go osoby stosujące dietę niskokaloryczną, ale też cukrzycy i nadciśnianiowcy - jest w nim też naprawdę niewiele soli. Doskonały wybór na Wielkanoc, ale też na co dzień. Chrzan to jeden ze zdrowszych sosów.

Skład: chrzan 65%, woda, cukier, sól, kwas cytrynowy.

chrzan 65%, woda, cukier, sól, kwas cytrynowy. Kalorie: 62 kcal

62 kcal Tłuszcz: 0,4 g

0,4 g Cukry: 7 g

7 g Sól: 0,04 g

0,04 g Cena: ok. 6,5 zł/ 290 g

fot. Naturalny chrzan z dobrym składem - z babcinej spiżarni/ Archiwum prywatne

Chrzan ostry Veres

Chrzan ostry Veres ma niższą niż inne chrzany zawartość korzenia chrzanu (45%). Jego lista składników jest też przez to dłuższa, bo chrzan z większą ilością wody potrzebuje substancji zagęszczających, by utrzymać strukturę. Na liście składników nie ma pirosiarczynów, a wykorzystane substancje zagęszczające nie są składnikami, których trzeba się wystrzegać. Jest to produkt, który może wylądować w twoim koszyku zakupowym. Mimo to, jeśli szukasz chrzanu z możliwie najprostszy składem, chrzan Veres w tej kategorii wypada słabiej niż inne produkty z zestawienia.

Skład: korzeń chrzanu 45%, woda, cukier, olej słonecznikowy, sól, kwas cytrynowy, ocet, soda oczyszczona, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, koncentrat białek serwatkowych z mleka, kwas askorbinowy.

korzeń chrzanu 45%, woda, cukier, olej słonecznikowy, sól, kwas cytrynowy, ocet, soda oczyszczona, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, koncentrat białek serwatkowych z mleka, kwas askorbinowy. Kalorie: 106 kcal

106 kcal Tłuszcz: 4 g

4 g Cukry: 11 g

11 g Sól: 1,4 g

1,4 g Cena: ok. 6 zł/ 190 g

fot. Chrzan Veres - naturalny chrzan z dobrym składem/ Archiwum prywatne

DROS Chrzan z Osjakowa

Chrzan z Osjakowa firmy DROS to chrzan o najwyższej zawartości procentowej tartego chrzanu. Minusem może być dla niektórych wyższa niż u konkurencji zawartość cukru. Skład tego chrzanu jest bardzo prosty, nie ma w nim nawet kwasku cytrynowego, który jest stałym bywalcem receptur sklepowych chrzanów. Doskonały wybór dla wszystkich, którzy cenią chrzany naturalne i mocno skoncentrowane.

Skład: korzeń chrzanu 72%, cukier, cytryna, woda, olej rzepakowy, sól.

korzeń chrzanu 72%, cukier, cytryna, woda, olej rzepakowy, sól. Kalorie : 109 kcal

: 109 kcal Tłuszcz: 1,6 g

1,6 g Cukry: 17,4 g

17,4 g Sól: 1,1 g

1,1 g Cena: ok. 7,5 zł/ 220 g

fot. Chrzan z Osjakowa bez zbędnych dodatków/ Archiwum prywatne

Chrzan VITAPOL

Chrzan firmy Vitapol to doskonały produkt, który ma najwyższą zawartość tartego chrzanu w składzie (aż 80%!), a jednocześnie najprostszy skład. Trudniej dostać go supermarketach, ale pojawia się w sprzedaży w mniejszych sklepach stacjonarnych i sklepach ze zdrową żywnością. Musiał znaleźć się na tej liście, to jeden z ulubionych produktów osób, które zwracają uwagę na skład kupowanych produktów.

Skład: chrzan tarty 80%, cukier, sól, regulator kwasowości - kwas mlekowy.

chrzan tarty 80%, cukier, sól, regulator kwasowości - kwas mlekowy. Kalorie: 101 kcal

101 kcal Tłuszcz: 0,5 g

0,5 g Cukry: 5 g

5 g Sól: 1 g

1 g Cena: ok. 8,5 zł/ 160 g

fot. Chrzan z dobrym skłądem - Vitapol/ Materiały prasowe

