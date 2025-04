Produktem nabiałowym mającym szczególne prozdrowotne właściwości jest naturalny kefir. Najwyższą jakością, bogactwem dobroczynnych składników i doskonałym smakiem wyróżnia się produkt pochodzący z ekologicznego mleka, mający certyfikat rolnictwa ekologicznego. Kefir EKO ma zawsze prosty skład, w którym jest miejsce tylko dla pasteryzowanego mleka i mikroflory kefirowej.

Reklama

Ten niskokaloryczny napój zawiera prawdziwe bogactwo żywych kultur bakterii kwasu mlekowego, dzięki czemu można go uznać za naturalny probiotyk, aktywnie wspierający odporność organizmu i odbudowujący florę bakteryjną po terapii antybiotykowej*. Co ciekawe, kefir jest lepszy niż suplementy probiotyczne; jedna kapsułka zawiera zwykle około 15 milionów pożytecznych bakterii – to o wiele mniej niż w szklance ekokefiru. Dodatkowo napój może być spożywany przez osoby z nietolerancją laktozy, ponieważ bakterie kwasu mlekowego przetwarzają laktozę na kwas mlekowy.

Ekologiczny napój jest bogatym źródłem białka. Zapewni organizmowi sporą dawkę wapnia i fosforu. Kefir jest bogaty w witaminy z grupy B, w szczególności B1, B12 i biotynę. Witaminy te pomagają regulować pracę nerek, wątroby i układu nerwowego oraz łagodzić choroby skóry. Mikroorganizmy zawarte w fermentowanych produktach mlecznych przyczyniają się do pochłaniania rozkładania cholesterolu, a tym samym przeciwdziałają miażdżycy*.

Właściwościami probiotycznymi wyróżnia się również Maślanka naturalna EKO. Dzięki zawartości żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej wspomaga dobroczynną florę jelitową, perystaltykę jelit i prawidłowy metabolizm. Do codziennej diety warto również włączyć Mleko świeże EKO oraz Śmietankę EKO. Naturalnie buduj odporność, ciesz się wybornym smakiem ekonabiału i nie zapomnij o codziennej aktywności!

Naturalne zalety ekologicznego nabiału

Ekologiczne produkty nabiałowe, oprócz tego, że wspaniale smakują, mają wiele udowodnionych dobroczynnych właściwości. Wśród nich wyróżnia się zwłaszcza naturalna maślanka oraz kefir, obecne w polskiej kuchni od wieków.

Prawdziwa maślanka i kefir produkowane są wyłącznie z ekologicznego mleka z certyfikowanych ekogospodarstw. O ich najwyższej jakości i pewnym, ekologicznym pochodzeniu świadczy znak rolnictwa ekologicznego.

Maślanka naturalna EKO i Kefir EKO to orzeźwiające, niskokaloryczne i lekkostrawne napoje, o niezwykłych właściwościach zdrowotnych. Dzięki zawartości żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej wspomagają dobroczynną florę jelitową, perystaltykę jelit i prawidłowy metabolizm.* Dlatego są uznawane za naturalny probiotyk. Maślanka zawiera niezbędną do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego lecytynę, która poprawia pamięć, oraz jest źródłem łatwo przyswajalnego białka i wapnia. Kefir jest odpowiedni także dla osób mających trudności z trawieniem laktozy. W procesie fermentacji cukier mleczny ulega naturalnemu rozkładowi. Regularnie spożywany przeciwdziała miażdżycy – mikroorganizmy zawarte w fermentowanych produktach mlecznych przyczyniają się do pochłaniania i rozkładania cholesterolu*. Poza tym oba napoje idealnie gaszą pragnienie.

Maślanka naturalna EKO i Kefir EKO mogą być również bazą do wielu zdrowych i lekkich koktajli z dodatkiem świeżych owoców, warzywczy ziaren. Doskonale sprawdzą się w kuchni jako dodatek do wypieków – ciast, placków, racuchów.

Miłośnicy naturalnego nabiału z pewnością docenią też doskonały smak i właściwości Mleka świeżego EKO powstającego w procesie mikrofiltracji połączonej z pasteryzacją w niskiej temperaturze. Dzięki temu zachowuje walory smakowe i wartości odżywcze najbardziej zbliżone do świeżego, wiejskiego mleka krowiego. Z kolei bez Śmietanki EKO wielu kucharzy nie wyobraża sobie smaku sosów i zup.

PysznEKO gotowania!

*Źródło: S. Zmarlicki, Zdrowotne aspekty mleka i przetworów mlecznych.

„Zdrowie Publiczne” 2006, 116(1).

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Reklama

Materiał opracowany przez PHZ SM "Lacpol" sp. z o.o.