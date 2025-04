Szukasz jak najlepszych naturalnych lodów, które bez wyrzutów sumienia podasz swojej rodzinie? Przeglądnęłyśmy półki popularnych marketów w poszukiwaniu lodów śmietankowych i waniliowych z godnym polecenia składem, najbliższym domowym lodom z prostych składników. Znalazłyśmy 8 produktów, które są godne polecenia, odnajdziesz je w różnych sklepach.

O sorbety z naturalnym składem nietrudno, ale znalezienie lodów śmietankowych i waniliowych bez zbędnych dodatków, jest już dużym wyzwaniem. Podejmujemy je jednak chętnie! W serii „Na tropie dobrego składu” polecałyśmy niedawno lody poniżej 100 kcal na sztukę, nie skupiałyśmy się wtedy jednak na ich składzie. Tym razem naturalność składników lodów to jedyny aspekt, na którym nam zależy w poszukiwaniach polecanych lodów śmietankowych i waniliowych. Nie idziemy na kompromisy, skład musi być naprawdę czysty, by znaleźć się w naszej „topce” lodów śmietankowych, które można nazwać naturalnymi.

Prawdziwe domowe lody śmietankowe lub waniliowe mają w składzie jedynie śmietankę (czasem mleko), cukier lub inny słodzik, żółtka i ewentualne dodatki smakowe. Tego samego składu oczekujemy od lodów, które będziemy polecać.

Dopuszczamy obecność naturalnych substancji zagęszczających, mleka w proszku i różnych form cukru, to w końcu lody, słodycze. W naszych poleceniach omijałyśmy jednak wszystkie produkty z emulgatorami, karagenem, dodatkiem olejów i innymi podejrzanymi składnikami.

Przeczytałyśmy kilkadziesiąt etykiet lodów śmietankowych i waniliowych, dostępnych stacjonarnie w pięciu dużych marketach. Po przejrzeniu półek i ofert supermarketów (niektóre lody były stacjonarnie wyprzedane!), wyselekcjonowałyśmy 8 produktów, które spełniają nasze surowe kryteria. Możemy polecić je z czystym sumieniem.

Lody śmietankowe organiczne Green Eskimos by PuraVida

Organiczne lody śmietankowe Green Eskimos faktycznie powstały z organicznych składników i szczycą się obecnością zielonego listka na opakowaniu. To unijne logo certyfikujące produkt jako ekologiczny. Wszystkie składniki mleczne wykorzystane do produkcji tych lodów są organiczne. Wykorzystano także gumę karobową jako stabilizator, jednak jest on niegroźny i nie dyskwalifikuje lodów z zestawienia. Kupisz je w Kauflandzie, Auchanie i mniejszych sklepach za ok.5 zł/ 170 ml.

Skład: mleko odtłuszczone organiczne, śmietana organiczna, cukier organiczny, woda pitna, mleko organiczne odtłuszczone w proszku, stabilizator (guma karobowa).

Energia (kalorie): 205 kcal

205 kcal Węglowodany (cukry): 20,4 g

20,4 g Tłuszcz: 12,1 g

12,1 g Białko: 3,7 g

fot. Lody śmietankowe organiczne Green Eskimos/ Archiwum prywatne

Lody śmietankowe Natt by Kuncer



Lody Natt by Kuncer to rzemieślnicze lody z warszawskiej pracowni, sprzedawane także w marketach. Mają dobry skład bazujący na śmietance i naturalnych dodatkach. Dodatkowym proekologicznym plusem tych lodów, jest papierowy kubeczek, w którym lody są sprzedawane. Lody sygnowane są logiem sklepu Auchan „Pewni dobrego”, wyróżniającym naturalne i lokalne produkty. Jeśli śledzisz naszą serię „Na tropie dobrego składu", być może poznajesz to logo np. z zestawienia białych kiełbas z dobrym składem.

Skład: mleko, śmietanka (12%), cukier, mleko w proszku odtłuszczone, glukoza, błonnik z cykorii, białka mleka, sproszkowana pulpa z owocu baobabu, substancja zagęszczająca: guma tara.

Energia (kalorie): 205 kcal

205 kcal Węglowodany (cukry): 22 g

22 g Tłuszcz: 9,7 g

9,7 g Białko: 4,2 g

Lody HORTEX Premium wanilia i śmietanka

Firma HORTEX ma w swojej ofercie popularne i bardzo dobre pod względem składu lody waniliowe i śmietankowe. Producent chwali się brakiem syropu glukozowego, emulgatorów i stabilizatorów na opakowaniu. Faktycznie, nawet po zerknięciu w głąb składu okazuje się, że nie ma tu żadnych substancji dyskwalifikujących lody z zestawienia. To tylko 5 składników! Dużym plusem jest wysoka (40%) zawartość śmietanki w porównaniu do konkurencyjnych lodów. Idzie za tym jednak też wyższa kaloryczność. Pamiętaj, by szukać tych lodów właśnie w wersji PREMIUM. Podstawowe mają już trochę inny skład.

Skład: śmietanka 40%, mleko odtłuszczone częściowo zagęszczone, cukier, pasteryzowane żółtka jaja kurzego, naturalny aromat śmietankowy.

Energia (kalorie): 250 kcal

250 kcal Węglowodany (cukry): 20 g

20 g Tłuszcz: 17 g

17 g Białko: 4,3 g

fot. Lody HORTEX Premium/ Materiały prasowe

Lody Willish ręcznie robione

Lody z tradycyjnej rodzinnej lodziarni Willish dostępne są od niedawna np. w Lidlu. Lody wyrabiane są od 1983 roku, zgodnie z rodzinną recepturą. Mają naprawdę dobry, godny polecenia skład, bazujący na świeżym mleku i śmietance. W „moim” Lidlu trafiłam tylko na wersje smakowe: borówka na śmietance i kokos z karmelem (też mają bardzo dobre składy!). Smak wpisujący się w założenia tego rankingu to np. „firmowa śmietanka". Lody firmy Willish można zamawiać w internecie bezpośrednio od producenta. Na ich stronie internetowej dostępna jest też wyszukiwarka stacjonarnych punktów, oferujących ich lody.

Skład (smak: firmowa śmietanka): świeże mleko, świeża śmietana (25%), cukier, mleko zagęszczone, mleko w proszku odtłuszczone, ziemniaczany syrop glukozowy, naturalny aromat śmietankowy, naturalny stabilizator roślinny z nasion strączkowych drzewa caesalpinia spinosa, sól

Energia (kalorie): 190 kcal

190 kcal Węglowodany (cukry): 23,15 g

23,15 g Tłuszcz: 8,94 g

8,94 g Białko: 4,16 g

fot. Lody Willish borówka na śmietance/ Archiwum prywatne

Lody Häagen-Dazs waniliowe

Lody Häagen-Dazs to amerykańskie lody znane na całym świecie. Mają wielu prawdziwych fanów, którzy uważają, że cena ok. 20 zł/ kubek tych lodów, zdecydowanie warta jest doznań smakowych. Lody występują w wielu ciekawych wersjach, np. sernik z sosem truskawkowym, solony karmel, orzechy macadamia. Lody Häagen-Dazs mają też naprawdę dobry, prosty skład, do którego nie mamy żadnych zastrzeżeń. Tak samo wyglądałby skład lodów, które zrobiłabyś w domu.

Skład: świeża śmietana (39 %), zagęszczone mleko odtłuszczone, cukier, żółtka JAJ, naturalny ekstrakt waniliowy.

Energia (kalorie): 251 kcal

251 kcal Węglowodany (cukry): 20 g

20 g Tłuszcz: 17 g/ 100 g

17 g/ 100 g Białko: 4,3 g

fot. Lody z dobrym składem: Häagen-Dazs, Materiały prasowe

Lody Marletto 5 składników z Biedronki

Producenci lodów Marletto 5 składników udowadniają, że da się wyprodukować smaczne, atrakcyjne cenowo lody z dobrym składem. Jedne z najzdrowszych i najszerzej dostępnych (choć w mojej Biedronce zawsze wyprzedanych) fabrycznych lodów. Już szybki rzut oka na opakowanie daje znać, że w lodach Marletto jest zaledwie 5 składników. Wersje smakowe z tej serii (truskawka, kawa, czekolada) mają niekiedy 6 składników. To nie są lody dietetyczne, ale nie tego oczekujesz pewnie od lodów. Mają za to naturalny skład, bardzo zbliżony do domowego. Za opakowanie 500 ml zapłacisz ok. 7 zł.

Skład: śmietanka, mleko odtłuszczone, cukier, żółtka jaj, naturalny aromat waniliowy.

Energia (kalorie): 237 kcal

237 kcal Węglowodany (cukry): 21 g

21 g Tłuszcz: 15 g/ 100 g

15 g/ 100 g Białko: 4,1 g/ 100 g

fot. Lody waniliowe Marletto 5 składników/ Materiały prasowe

Lody waniliowe Kaufland BIO

Lody waniliowe BIO marki własnej supermarketu Kaufland też mają dobry, naturalny skład i przede wszystkim: nie zawierają emulgatorów. Można „przyczepić się” do tego, że wykorzystane jest żółtko w proszku (dlaczego nie świeże?) i syrop glukozowy (jest już przecież cukier?), ale w dalszym ciągu to zdecydowanie lody godne polecenia. Mają skład lepszy, niż większość innych lodów dostępnych na rynku, kupuj je śmiało, jeśli wypatrzysz te lody na sklepowej półce. Dodatkowy plus: sygnowane są ekologicznym unijnym znakiem zielonego listka.

Skład: mleko odtłuszczone, śmietanka (27%), cukier, odtłuszczone mleko w proszku, syrop glukozowy, żółtko jaja w proszku, mączka chleba świętojańskiego, ekstrakt z wanilii Burbon, zmielone laski wanilii.

Energia (kalorie): 203 kcal

203 kcal Węglowodany (cukry): 21 g

21 g Tłuszcz: 11 g

11 g Białko: 4,1 g

fot. Kaufland BIO lody waniliowe/ Archiwum prywatne

Lody Mancuso bez cukru

Lody włoskiej marki Mancuso nie mają idealnego składu, ale za to mają inną ogromną zaletę: nie mają cukru. Są też bardzo niskokaloryczne w porównaniu z innymi lodami z zestawienia. W tym jednym przypadku przymykamy więc oko na dodatek stabilizatorów i emulgatorów. Słodki smak lodów zapewnia dodatek maltitiolu i inuliny. Lody Mancuso bez cukru mogą doskonale odgrywać rolę lodów dla cukrzyków. Lody te są dość słabo dostępne, ale znajdziesz je np. w supermarkecie Auchan i SPAR, także w wersji pistacjowej bez cukru.

Skład: odtłuszczone mleko w proszku, substancja słodząca: maltitol, olej roślinny: kokosowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 6%, inulina, skrobia kukurydziana, białko mleka, laktoza, emulgatory: E451, E452; stabilizatory: E401, mączka chleba świętojańskiego, guar guar, aromat naturalny.

Energia (kalorie): 118 kcal

118 kcal Węglowodany (cukry): 5,8 g

5,8 g Tłuszcz: 7,5 g

7,5 g Białko: 2,5 g

fot. Lody Mancuso bez cukru/ Materiały prasowe

