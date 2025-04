Ciasteczka zbożowe z dobrym składem to rzadkość. Nie każde ciastka zbożowe są zdrowe. Wiele produktów dostępnych w supermarketach kusi etykietami z kłosami zbóż i smukłymi sylwetkami uśmiechniętych modelek. Wystarczy jednak rzut oka na skład i przekonujesz się, że jest w nich olej palmowy, sporo dodanego cukru, barwniki i nie tylko. Mimo wszystko zdecydowanie można odnaleźć i kupić ciastka zbożowe z dobrym składem. Nie musisz sama ich robić, by poczęstować rodzinę zdrowym smakołykiem. Oto 10 produktów, które znalazłam na półkach w popularnych marketach i które można śmiało polecić. Znajdziesz tu wyroby bez cukru i ciastka zbożowe z dodatkiem cukru, ale i tak godnych zakupu, z prostym składem.

Przeglądając sklepowe półki i poszukując ciasteczek zbożowych z dobrym składem, narzuciłam im konkretne, sztywne kryteria. Przede wszystkim odrzucałam wszystkie produkty z olejem palmowym, fosforanami i barwnikami. Dopuściłam dodatek cukru do ciastek (w końcu to ciastka, słodycze), ale odrzucałam produkty, które miały go sporo.

Nie martwiły mnie też spulchniacze w ciasteczkach zbożowych o chemicznie brzmiących nazwach (węglan sodu, węglan amonu): to po prostu proszek do pieczenia lub soda oczyszczona.

Udało mi się wyselekcjonować 5 rodzajów ciasteczek zbożowych bez cukru i 5 rodzajów ciasteczek zbożowych z cukrem, ale mimo to dobrym składem.

Na rynku jest naprawdę wiele ciastek zbożowych, nie wykluczam, że tych z dobrym składem jest więc jeszcze więcej. Jeśli sama zechcesz sprawdzić, czy ciastka mają godny polecenia skład, zwróć uwagę na te elementy. To najczęstsze „grzechy” producentów ciasteczek zbożowych.

Tłuszcz palmowy w składzie - co prawda jego wpływ na zdrowie nie różni się mocno od wpływu oleju kokosowego, czy masła klarowanego, ale zdecydowanie warto go unikać. Przede wszystkim ze względu na dbałość o środowisko. Uprawy oleju palmowego naprawdę je wyniszczają. Niektórzy producenci zbożowych ciastek precyzują, że wykorzystany olej palmowy pochodzi z upraw EKO, jednak kryterium jest jasne: olej palmowy w składzie to powód do odłożenia produktu na półkę.

Sugestia, że to ciastka śniadaniowe - żadne z ciastek, nawet te z najlepszym składem, nie zastąpią zbilansowanego śniadania. Szczególnie nieprawidłowe wydaje się nazywanie słodzonych ciastek ciasteczkami śniadaniowymi. Nie nabierz się na ten chwyt marketingowy, zbożowe ciastka z dobrym składem mogą być wartościową przekąską, ale nie zbilansowanym posiłkiem.

Cukier - ciasteczka zbożowe to wciąż ciasteczka: trochę zdrowszy słodycz, którym nie zastąpisz zdrowego posiłku. Dodatek cukru w ciastkach zbożowych nie dziwi. Jego ilość możesz sprawdzić w tabeli wartości odżywczych pod nazwą "węglowodany, w tym cukry". Dopuściłam do zestawienia ciastka z cukrem, z zastrzeżeniem, że najlepiej by było go tam jak najmniej. Udało się znaleźć kilka produktów, gdzie cukru nie było wcale, to duży plus!

Syropy i inne składniki udające cukier - gdy producent deklaruje, że w wyrobie jest cukier, to jedno, przynajmniej masz jasność, co kupujesz. Do nieporozumień może doprowadzić jednak nazywanie cukru synonimami: syrop glukozowy, syrop ryżowy, syrop fruktozowy... To też formy cukru. Czytając etykiety, miej tego świadomość.

Wygląd etykiety sugerujący naturalność składu - zupełnie nie zwracaj na nią uwagi. Musiałam odrzucić wiele ciastek w pięknych eko opakowaniach ze względu na olej palmowy i sporą zawartość cukru. Z drugiej strony kilka produktów zaskoczyło dobrym składem, którego zerkając na front etykiety, zupełnie się nie spodziewałam.

Ciasteczka marchewkowe bez dodatku cukru Frank&Oli

Frank&Oli to polska firma, która przewinie się przez zestawienie naturalnych ciasteczek zbożowych z dobrym składem jeszcze niejeden raz. Ciasteczka jaglane z marchewką nie mają cukru, są słodzone maltitolem, a w składzie faktycznie góruje marchewka. Dodatkowo ciasteczka marchewkowe są bezglutenowe, nadają się dla osób z celiakią.

Skład jest naprawdę godny polecenia i dopracowany. Ogromnym plusem jest wykorzystanie zdrowszego oleju rzepakowego, zamiast dostarczającego nasyconych kwasów tłuszczowych oleju kokosowego i kakaowego, który jest częsty u konkurencji. Dzięki temu kwasów nasyconych jest w nich naprawdę niewiele. Kolejna zaleta to zastosowanie naturalnych przypraw, zamiast aromatów. W ciastkach jest imbir, sok z cytryny i kardamon. Ciastka marchewkowe i pełny asortyment Frank&Oli są zdecydowanie godne polecenia. Nie traktuj ich jednak jako dietetycznego wyrobu, 515 kcal/100 g to sporo.

Skład: marchewka 20%, płatki jaglane 17%, ziarno słonecznika, substancja słodząca: maltitol, błonnik z korzenia cykorii, siemię lniane 10%, olej rzepakowy, emulgator lecytyny (z rzepaku), sok z cytryn, kardamon mielony, imbir korzeń mielony, sól himalajska.

marchewka 20%, płatki jaglane 17%, ziarno słonecznika, substancja słodząca: maltitol, błonnik z korzenia cykorii, siemię lniane 10%, olej rzepakowy, emulgator lecytyny (z rzepaku), sok z cytryn, kardamon mielony, imbir korzeń mielony, sól himalajska. Energia: 515 kcal

515 kcal Węglowodany: 51 g

51 g Błonnik: 5,2 g

5,2 g Białko: 9,5 g

9,5 g Tłuszcz: 29 g

29 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 2,7 g

fot. Ciasteczka marchewkowe z dobrym składem bez cukru Fran&Oli/ Archiwum prywatne

Owieski ze śliwką bez dodatku cukru fitrol

Ciasteczka owsiane „owieski” to skład modelowy, wręcz idealny. Podobny wyrób osiągnęłabyś, robiąc domowe ciasteczka owsiane sama. Owieski to doskonały produkt dla osób zabieganych, które mocno zwracają uwagę na jakość spożywanych produktów, a nie mają czasu piec samemu zdrowych ciastek w domu. Słodki smak ciastkom owsianym zapewnia ekologiczny koncentrat jabłkowy. To wielki plus dla osób, które chętnie sięgają po wyroby bez cukru, ale źle reagują na słodziki. W tym wypadku brak cukru zapewnia też niską kaloryczność ciastek.

Skład: płatki owsiane górskie (27%), maka pszenna (20%), śliwka suszona, ekologiczny koncentrat jabłkowy słodki, olej kokosowy, jaja, soda oczyszczona, aromat waniliowy naturalny.

płatki owsiane górskie (27%), maka pszenna (20%), śliwka suszona, ekologiczny koncentrat jabłkowy słodki, olej kokosowy, jaja, soda oczyszczona, aromat waniliowy naturalny. Energia: 398 kcal

Węglowodany: 61 g

Błonnik: 5,1 g

Białko: 7,4 g

Tłuszcz: 18 g

18 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 15 g

fot. Owieski fitrol bez cukru ze śliwką/ Archiwum prywatne

Ciastka z orzechami arachidowymi w polewie bez cukru Beren diet

Ciastka firmy Bergen wyłamują się trochę z klasyfikacji ciastek zbożowych, bo to ciastka bardziej orzechowe, ale nie mogłam powstrzymać się przed umieszczeniem ich w zestawieniu. Nie dość, że faktycznie nie mają cukru, to jeszcze są oblane bezcukrową czekoladą. Mogą być prawdziwą gratką dla osób kochających słodycze, a szukających czegoś zdrowszego. Nie mają oleju palmowego, słodzone są maltitolem.

Skład: mąka pszenna, orzeszki arachidowe 20%, tłuszcz roślinny (kokosowy, rzepakowy), substancja słodząca: maltitol, czekolada bezcukrowa 10 % (substancja słodząca: maltitol, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat naturalny), substancje spulchniające: węglany amonu, sól, aromat naturalny.

mąka pszenna, orzeszki arachidowe 20%, tłuszcz roślinny (kokosowy, rzepakowy), substancja słodząca: maltitol, czekolada bezcukrowa 10 % (substancja słodząca: maltitol, miazga kakaowa, proszek kakaowy o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat naturalny), substancje spulchniające: węglany amonu, sól, aromat naturalny. Energia : 488 kcal

: 488 kcal Węglowodany: 48 g

48 g Białko: 13 g

13 g Tłuszcz: 29 g

29 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 12 g

fot. Ciastka z orzechami arachidowymi w polewie czekoladowej bez cukru Bergen diet/ Archiwum prywatne

Ciastka typu digestive bez cukru Santiveri

Ciasteczka Santiveri to klasyczne pełnoziarniste ciastka zbożowe typu digestive w ulepszonej formie - bez cukru. Możesz kupić je w dwóch wersjach: jasnej, klasycznej i czekoladowej, która też nie ma cukru i ma doskonały skład. Plusem jest dodatek kwasu foliowego, którym fortyfikowane są ciastka. W składzie jest też zdrowa oliwa z oliwek (całkiem sporo!) poprawiająca profil kwasów tłuszczowych tych ciasteczek zbożowych.

Skład: pełnoziarnista mąka pszenna (61,6%), substancja słodząca (syrop maltitolowy), oleje roślinne (słonecznikowy, z oliwek)(10,8%), mąka owsiana, emulgator (lecytyna słonecznikowa), sól morska, barwnik (karmel), substancje spulchniające (węglan sodu, węglan amonu), aromaty, przeciwutleniacz (ekstrakt bogaty w tokoferol), kwas foliowy.

pełnoziarnista mąka pszenna (61,6%), substancja słodząca (syrop maltitolowy), oleje roślinne (słonecznikowy, z oliwek)(10,8%), mąka owsiana, emulgator (lecytyna słonecznikowa), sól morska, barwnik (karmel), substancje spulchniające (węglan sodu, węglan amonu), aromaty, przeciwutleniacz (ekstrakt bogaty w tokoferol), kwas foliowy. Energia: 427 kcal

427 kcal Węglowodany: 73 g

73 g Błonnik : 3,5 g

: 3,5 g Białko: 7 g

7 g Tłuszcz: 13,4 g

13,4 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 1,4 g

fot. Ciastka zbożowe digestive bez cukru Santiveri/ Archiwum prywatne

Wegańskie Keto ciastko Frank&Oli kokos i orzech nerkowca

Ciastka Keto firmy Frank&Oli, które niedawno pojawiły się w Biedronce, szybko zdobyły uwagę konsumentów, tropicieli produktów z dobrym składem i fit-maniaków. Są wegańskie, bezglutenowe, bezcukrowe, wysokobłonnikowe, niskowęglowodanowe... a do tego odpowiednie na dietę ketogeniczną. Faktycznie skład ciastek to głównie nietrawiony błonnik, czekolada bez cukru i pasta orzechowa. Pojedyncze ciastko zapewnia już prawie połowę dziennego zapotrzebowania na błonnik. Małym minusem tego wyrobu jest dość wysoka zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych. Zdecydowanie można polecić keto ciastko w tej wersji smakowej, czyli kokos i nerkowiec, ale też inną odmianę ciastka, która ma wielu wielbicieli i równie dobry skład, „masło orzechowe".

Skład: błonnik z korzenia cykorii, czekolada 20% (substancja słodząca: maltitol, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny z rzepaku), pasta z orzechów arachidowych, miąższ z orzechów kokosa, kakao 11%, płatki owsiane bezglutenowe, substancja słodząca: maltitol, aromat naturalny, sól himalajska.

błonnik z korzenia cykorii, czekolada 20% (substancja słodząca: maltitol, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyny z rzepaku), pasta z orzechów arachidowych, miąższ z orzechów kokosa, kakao 11%, płatki owsiane bezglutenowe, substancja słodząca: maltitol, aromat naturalny, sól himalajska. Energia: 410 kcal

410 kcal Węglowodany: 32 g

32 g Błonnik: 24 g

24 g Białko: 8,8 g

8,8 g Tłuszcz: 22 g

22 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 13 g

fot. Ciasteczko keto kokos i orzech nerkowca/ Materiały prasowe

Ciastka owsiane z dobrym składem Glutenex

Ciastka owsiane Glutenex to certyfikowane jako bezglutenowe, klasyczne ciasteczka owsiane. W składzie dominują płatki owsiane, ale jest też dodatek mąki bezglutenowej. Te ciastka owsiane zawierają cukier, ale dzięki prostocie swojego składu znalazły miejsce w zestawieniu. Duży plus dostają też za wykorzystanie oleju rzepakowego. Jest w nich też masło, ale występuje dopiero jako któryś z kolei składnik, jest więc go niewiele.

Skład: płatki owsiane bezglutenowe (41%), jaja, cukier, olej rzepakowy, skrobia kukurydziana, woda, masło, wiórki kokosowe, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, proszek do pieczenia bezglutenowy, aromat, sól.

Energia: 500 kcal

Węglowodany: 55 g

Błonnik: 3 g

Białko: 8,4 g

Tłuszcz: 27 g

Kwasy tłuszczowe nasycone: 7,2 g

fot. Ciastka owsiane z dobrym składem Glutenex/ Archiwum prywatne

Jaglane chrupiące ciasteczka Frank&Oli

Firma Frank&Oli już po raz trzeci jest wymieniana w zestawianiu ciastek zbożowych z dobrym składem. Nie bez przyczyny. Ich wyrób z dodatkiem cukru też zasługuje na odnotowanie na liście polecanych ciastek zbożowych. Jaglane ciasteczka z siemieniem lnianym i innymi ziarnami są wegańskie i bezglutenowe. Pulsują też prostotą składu. To dosłownie tylko ziarna, płatki, nierafinowany cukier, olej rzepakowy i naturalny aromat. Jeśli nie przemiawiają do ciebie ciastka ze słodzikami i wolisz zjeść bardziej klasyczny produkt, jaglane chrupiące ciasteczka Frank&Oli będą doskonałym wyborem. Pamiętaj jednak, że kaloryczność tych ciastek jest dość wysoka. Sprawdzą się raczej jako energetyczna przekąska dla aktywnej osoby, niekoniecznie na odchudzanie.

Skład: ziarno sezmu 21%, płatki jaglane 20%, cukier trzcinowy nierafinowany, ziarno słonecznika 13%, syrop ryżowy, siemię lniane 7%, olej rzepakowy, emulgator z lecytyny (z rzepaku), naturalny aromat.

Energia: 572 kcal

Węglowodany: 43 g

Błonnik: 7 g

Białko: 13 g

Tłuszcz: 34 g

Kwasy tłuszczowe nasycone: 3,9 g

fot. Ciasteczka jaglane z dobrym składem Frank&Oli/ Archiwum prywatne

Bio crunchy ciastka zbożowe orkiszowe z dobrym składem

Ciastka zbożowe crunchy orkiszowe, to ekologiczne ciasteczka BIO certyfikowane unijnym znakiem zielonego liścia. Spójż na ich skład, na pierwszy rzut oka możnaby zakwalifikować je do ciastek bez cukru. Jest w nich jednak syrop ryżowy, który jest praktycznie tym samym, co cukier. Mimo wszystko, to typowo węglowodanowe ciasteczka zbożowe z bardzo przyzwoitym składem. Zawierają kilka rodzajów zbóż, mają też niewiele kalorii w porównaniu do innych ciastek z zestawienia (nawet tych bez cukru). Jeśli wpadną ci w oko na sklepowej półce, wypróbuj je bez wahania.

Skład: łam waflowy 25%, bio płatki z pszenicy orkisz (18%), biosyrop ryżowy, bio płatki pszenne, bio płatki jęczmienne, bio płatki żytnie, bio tłuszcz kokosowy, bio mleko w proszku.

Energia: 400 kcal

Węglowodany: 68 g

Błonnik: -

Białko: 7,8 g

Tłuszcz: 11,9 g

Kwasy tłuszczowe nasycone: 6,1 g

fot. Bio crunchy ciastka zbożowe orkiszowe/ Archiwum prywatne

Ciastka zbożowe owsiane digestive Auchan

Ciastka zbożowe firmy Auchan, pomimo wskaźnika Nutri Score D, wskazującego, by raczej omijać dany produkt, mają niezły skład godny polecenia. Nie jest to produkt, który polecam jeść na co dzień lub traktować na równi z domowymi ciasteczkami owsianymi. Jednak w swojej kategorii cenowej skład tych ciastek wypada naprawdę przyzwoicie. Choć w ciastkach jest oprócz cukru syrop glukozowo-fruktozowy, niedociągnięcie to nadrabia fakt, iż nie dostarczają one za wielu kwasów tłuszczowych nasyconych, a to nie takie oczywiste w porównaniu do podobnych produktów.

Skład: płatki owsiane (44%), olej roślinny słonecznikowy, mąka pszenna pełnoziarnista, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, substancje spulchniające, sól.

Energia: 477 kcal

Węglowodany: 61 g

Błonnik: 6,8 g

Białko: 7,5 g

Tłuszcz: 21 g

Kwasy tłuszczowe nasycone: 2,3 g

fot. Ciastka owsiane z dobrym składem Auchan/ Archiwum prywatne

Ciastka owsiane OATŁANKI z dobrym składem



Oatłanki to owsiane ciasteczka, których skład dosłownie przypomina przepis na domowe ciastka owsiane. Są doskonałym przykładem na to, że określenie "dobry skład" nie jest zarezerowanetylko dla produktów bez cukru. OATłanki poza tym skradają serce prostotą designu etykiety, wyraźnym oznaczeniem składu i niską kalorycznością. Choć mają cukier, to ciaska z dostarczające najmniej kalorii na 100 g z całego zestawienia. Występują w kilku wersjach smakowych. Mi udało się zdobyć na wersję z żurawiną i z siemieniem lnianym, ale można też kupić takie z czekoladą, z kokosem, a nawet z agrestem!

Skład (wersja z żurawiną): płatki owsiane (52,9%), cukier trzcinowy, jaja kurze, olej rzepakowy, żurawina suszona (7,9%), sól himalajska.

Energia: 398 kcal

Węglowodany: 54 g

Błonnik: 3,5 g

Białko: 7,7 g

Tłuszcz: 16 g

Kwasy tłuszczowe nasycone: 2 g

fot. Oatłanki - ciastka owsiane z dobrym składem z żurawiną/ Archiwum prywatne

fot. Oatłanki, ciastka owsiane z dobrym składem z siemieniem lnianym/ Archiwum prywatne

