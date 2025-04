To jak się odżywiamy, z jakich produktów korzystamy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Świadomość konsumencka z roku na rok jest coraz większa. Z tej też przyczyny kierujemy nasze wybory zakupowe ku produktom zdrowym, często lokalnym, wytwarzanym w Polsce. A jeśli jeszcze są w przystępnej cenie i zawierają mnóstwo zdrowych substancji? Kupujemy!

Żyjemy szybko, w pędzie. I też w takim tempie chcemy dbać o nasze zdrowie. Najlepszym rozwiązaniem jest racjonalne, zrównoważone odżywianie się. Pożywienie bogate w sole mineralne, błonnik, witaminy korzystnie wpłynie na nasze zdrowie. Pamiętajmy jednak o składnikach, które są równie ważne, mianowicie o kwasach tłuszczowych nienasyconych: omega-6 i omega-3. Stosunek obu kwasów do siebie jak 2:1 jest idealny z punktu widzenia żywieniowego. A pojawia się on w oleju rzepakowym. Zawiera on aż 10 razy więcej omega-3 niż oliwa z oliwek.

Tłoczony z podwójnie ulepszonych upraw olej to kwintesencja zdrowia zamknięta w butelce. Stanowi on bogate źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych: omega-6 i omega-3 - blisko 30 % składu oleju. Warto dodać, że wspomniane tłuszcze to najcenniejsza grupa kwasów tłuszczowych, która jest niezbędna do właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Muszą być one dostarczane z pożywieniem ponieważ nasz organizm ich nie wytwarza. Odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu prawidłowej pracy mózgu i oczu. Pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi oraz korzystnie oddziałują na serce i układ krążenia.

Odgrywa on również ważną role w diecie najmłodszych. Może być spożywany przez kobiety w ciąży oraz dzieci od 6 miesiąca życia. Dodawany do zupek, sosów, różnych potrawek stanowi ważne źródło energii dostarczanej organizmowi dziecka.

Olej rzepakowy idealnie sprawdza się w kuchni. Dzięki swojemu neutralnemu zapachowi oraz smakowi bardzo dobrze sprawdza się podczas smażenia. Ma wysoką temperaturę dymienia, przez co nie traci swoich wartości odżywczych. Idealny jako dodatek do sosów, zup sprawdzi się również podczas pieczenia. Można z niego przyrządzać marynaty do mięs oraz sosy do sałat.

Kwintesencja zdrowia ukryta w naturalnym produkcie- oleju rzepakowym to idealne rozwiązanie dla zapracowanych mam, które chcą dostarczyć swojemu dziecku oraz sobie potrzebnych witamin i substancji odżywczych.

