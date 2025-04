Szukasz białej kiełbasy z dobrym składem bez zbędnych, sztucznych dodatków? Przeanalizowałyśmy składy białych kiełbas i kiełbasek dostępnych w pięciu najpopularniejszych supermarketach. Udało nam się znaleźć 9 produktów godnych polecenia. Możesz zaserwować je na wielkanocny obiad rodzinie z czystym sumieniem.

Przeglądnęłyśmy dokładnie asortyment popularnych marketów, wczytując się w składy:

białej kiełbasy parzonej,

surowej białej kiełbasy,

białych kiełbasek.

Naszą misją było znalezienie i wybranie białych kiełbas, które z czystym sumieniem możesz kupić i zaserwować rodzinie w Wielkanoc i nie tylko.

Szukając naturalnej białej kiełbasy z dobrym składem, odrzucałyśmy wszystkie produkty, które zawierały:

konserwanty w formie rakotwórczych azotanów i azotynów ;

; stabilizatory np. cytrynian sodu;

np. cytrynian sodu; dodatek fosforanów ;

; zbędne zagęstniki (np. gumy);

inne szkodliwe w nadmiarze dodatki, których można uniknąć w białej kiełbasie.

Do zestawienia dopuściłyśmy produkty z dodatkiem aromatów. Niektórzy producenci deklarują, że wykorzystane aromaty są naturalne i stanowią np. ekstrakty roślin lub przypraw. Inni nie precyzują jakie aromaty zostały wykorzystane.

Dopuszczamy też dodatek różnego rodzaju skrobi, bo nie jest szkodliwa, choć do produkcji kiełbasy zbędna. Niektórzy producenci pokazali, że receptura białej kiełbasy może powstać bez dodatku zagęszczającej skrobi.

Kilka propozycji z naszego zestawienia ma w składzie cukier. Choć do wyrobu kiełbasy nie trzeba go stosować, został on użyty w śladowych ilościach: nie zaszkodzi i nie zmienia bardzo składu. Nie eliminujemy więc kiełbasy z zestawienia tych naturalnych tylko przez obecność cukru w składzie.

Stosując te kryteria, udało nam się wyselekcjonować i wybrać 9 polecanych białych kiełbas. Ich skład jest zbliżony do domowej białej kiełbasy. Robiąc wielkanocne zakupy, wypatrujcie w sklepach poniższych produktów.

Sokołów - kiełbasa biała wieprzowa Naturrino

Biała kiełbasa firmy Sokołów ma wręcz idealny, modelowy skład. Wysoka zawartość mięsa, naturalna osłonka z jelita, a do tego tylko sól i przyprawy. W kiełbasie nie ma nawet aromatów, które dopuszczamy w naszej klasyfikacji. Znak przekreślonego kłosa wskazuje, że ta biała kiełbasa jest bezglunetowa, a to wcale nie oczywiste.

Energia: 277 kcal/ 100 g

Zawartość mięsa: 94%

Tłuszcz: 24 g

Sól: 1,5 g

Skład: mięso wieprzowe (94%), sól, przyprawy, osłonka naturalna: jelito wieprzowe.

fot. Kiełbasa biała wieprzowa Sokołów Naturrino/ Archiwum prywatne

Biała kiełbasa surowa Kraina Mięs - Biedronka

Szukając białej kiełbasy o dobrym składzie, warto zaglądać do lodówek ze świeżymi wyrobami mięsnymi. Surowe białe kiełbasy rzadziej zawierają konserwanty, glutaminian sodu i różne stabilizatory. Nie wszystkie surowe kiełbasy mają jednak dobry skład! Kiełbasa z Biedronki (Kraina Mięs) nie ma szkodliwych dodatków, które eliminowałyby ją z zestawienia. Choć w jej składzie widnieje błonnik, skrobia i cukier, które nie są niezbędne w białej kiełbasie, nie są to składniki szkodliwe. Możesz wybierać surową białą kiełbasę z Biedronki, jeśli szukasz łatwodostępnego produktu w atrakcyjnej cenie. Mimo wszystko w naszym zestawieniu są „lepsze” pod względem składu pozycje.

Energia: 266 kcal/ 100 g

Zawartość mięsa: 80%

Sól: 1,4 g

Tłuszcz: 23 g

Skład: mięso wieprzowe (80%), woda, przyprawy (majeranek, gorczyca, czosnek, cebula), aromaty, cukier, sól, błonnik pszenny bezglutenowy, ocet w proszku, błonnik owsiany bezglutenowy, skrobia tapiokowa, osłonka: jelito wieprzowe.

fot. Biała kiełbasa Biedronka Kraina Mięs/ Archiwum prywatne

GOODVALLEY - kiełbaski białe 100 % mięsa

Marka Goodvalley zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji prostotą składów oferowanych produktów mięsnych. Prezentowaliśmy już wyroby Goodvalley przy okazji poszukiwania kabanosów z dobrym składem. Tym razem firma także nie zawodzi. W składzie białych kiełbasek jest tylko mięso, sól, przyprawy i aromat. Warto podkreślić, że 100 g kiełbasek przygotowano ze 100 g mięsa, to świetny wynik na tle konkurencji.

Energia: 244 kcal/ 100 g

Zawartość mięsa: 100%

Sól: 2 g

Tłuszcz: 19 g

Skład: mięso wieprzowe (100 g produktu otrzymano ze 100 g mięsa wieprzowego), sól, przyprawy, aromat.

fot. Białe kiełbaski GoodValley/ Archiwum prywatne

Kiełbasa biała surowa Kaufland - Stąd Takie Dobre!

Surowa biała kiełbasa z marketu Kaufland też jest godna polecenia pod względem składu. Marka „Stąd Takie Dobre!” powinna przyciągać wzrok wszystkich, których interesuje zdrowe i naturalne żywienie. Nie pierwszy raz (chwaliłyśmy produkty tej marki z Kaufalndu też przy szukaniu dżemów bez cukru) okazuje się, że skład produktów jest prosty i naturalny, a do tego cena nie odstrasza. W składzie białej kiełbasy z Kauflandu jest tylko mięso, woda, przyprawy i osłonka jelitowa.

Energia: 240 kcal

Zawartość mięsa: 92%

Sól: 1,6 g

Tłuszcz: 20 g

Skład: mięso wieprzowe (92%), woda, sól, przyprawy, osłonka jadalna: jelito wieprzowe.

fot. Surowa biała kiełbasa Kaufland/ Archiwum prywatne

Wędliniarnia - Białe kiełbaski z szynki

Białe kiełbaski firmy Wędliniarnia też prezentują naprawdę dobry skład. Jest tu aż 95% mięsa, do tego sól i różnorodne ekstrakty przypraw. Uważaj jednak, by sięgnąć właśnie po białe kiełbaski tej firmy, a nie grubszą białą kiełbasę. W jej składzie jest już stabilizator, który dyskwalifikuje taki produkt z naszego zestawu.

Energia: 266 kcal/ 100 g

Zawartość mięsa: 95%

Sól: 1,6 g

Tłuszcz: 22 g

Skład: mięso wieprzowe z szynki 95%, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty, ekstrakt drożdżowy, ekstrakty warzyw i owoców, osłonka jadalna: jelito baranie.

fot. Białe kiełbaski z szynki Wędliniarnia/ Archiwum prywatne

Surowa biała kiełbasa - Lidl Rzeźnik

Surowa biała kiełbasa z Lidla także jest godna polecenia. Ma 92% mięsa, tylko niezbędne dodatki, a nawet zero aromatów. Stawia ją to zdecydowanie w czołówce kiełbas białych z tego zestawienia. Ma ona też najlepszy, najbardziej naturalny skład z zaprezentowanych polecanych białych surowych kiełbas.

Energia: 240 kcal/ 100 g

Zawartość mięsa: 92%

Sól: 1,6 g

Tłuszcz: 20 g

Skład: 92% mięso wieprzowe, woda, sól, ekstrakty przypraw, jelito wieprzowe.

fot. Biała kiełbasa surowa Lidl/ Archiwum prywatne

Biała kiełbasa Auchan

Wyrób marki własnej supermarketu Auchan: parzona biała kiełbasa, też zdecydowanie zasługuje na miejsce w zestawieniu naturalnych kiełbas, które warto kupić. To kiełbasa wieprzowa z dodatkiem mięsa wołowego w jadalnej otoczce z jelita wieprzowego. Idealnie nadaje się do tradycyjnego żurku.

Energia: 245 kcal/ 100 g

Zawartość mięsa: 99%

Sól: 1,4 g

Tłuszcz: 20 g

Skład: mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, czosnek, pieprz, majeranek, aromaty, osłonka jadalna: jelito wieprzowe.

fot. Biała kiełbasa Auchan/ Archiwum prywatne

Kabanos - kiełbaski białe z szynki

Białe parzone kiełbaski firmy Kabanos też mają bardzo dobry, naturalny skład. Oprócz mięsa, którego jest aż 95%, w składzie są też przyprawy, ekstrakty owocowe i drożdżowe. Wszystko opakowane w jelito baranie.

Energia: 246 kcal/100 g

Zawartość mięsa: 95%

Sól: 1,6 g

Tłuszcz: 19 g

Skład: 95% mięso wieprzowe z szynki, woda, osłonka jadalna jelito baranie, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, ekstrakty drożdżowy, ekstrakty owoców i warzyw, aromaty.

fot. Kabanos - Kiełbaski białe z szynki/ Archiwum prywatne

PIKOK Kiełbasa biała z szynki premium - Lidl

Parzona biała kiełbasa firmy PIKOK dostępna w Lidlu też jest godna polecenia. Jest w niej 90% mięsa, niezbędne przyprawy i sól, ale też błonnik i glukoza, których można by uniknąć. Mimo wszystko to produkt, który może trafić do twojego koszyka nawet jeśli bardzo dbasz o składy wybieranych produktów.

Energia: 246 kcal/100 g

Zawartość mięsa: 90%

Sól: 1,6 g

Tłuszcz: 20,2 g

Skład: 90% mięso wieprzowe z szynki, woda, jelito wieprzowe, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, błonnik pszenny, glukoza, aromaty.

fot. Kiełbasa biała z szynki PIKOK/ Archiwum prywatne

