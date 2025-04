Spis treści:

Połączenie nasion chia z jogurtem to korzystny dla zdrowia duet, który oferuje wiele cennych składników odżywczych. Popularną przekąskę można przygotowywać w nieskończonej liczbie wariantów, dodając ulubione składniki. Nasiona chia, czyli nasiona szałwii hiszpańskiej, razem z jogurtem nadają się na każdą porę dnia: jako śniadanie, deser i kolacja.

Warto jeść nasiona chia z jogurtem dla zdrowia, ponieważ:

nasiona chia są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 , które działają korzystnie na układ krążenia, mózg i mają działanie przeciwzapalne,

, które działają korzystnie na układ krążenia, mózg i mają działanie przeciwzapalne, jogurt zawiera pełnowartościowe białko (podobnie jak szałwia hiszpańska), które buduje i odbudowuje tkanki organizmu,

(podobnie jak szałwia hiszpańska), które buduje i odbudowuje tkanki organizmu, nasiona chia są bogate w błonnik wpływający korzystnie na układ trawienny, kontrolę glukozy we krwi, a także powodujący dłuższe uczucie sytości,

wpływający korzystnie na układ trawienny, kontrolę glukozy we krwi, a także powodujący dłuższe uczucie sytości, jogurt ma probiotyczne bakterie - te wspierają zdrowie jelit, samopoczucie psychiczne oraz odporność,

- te wspierają zdrowie jelit, samopoczucie psychiczne oraz odporność, nasiona chia z jogurtem to posiłek zawierający wiele witamin (A, E, D i witamin z grupy B) oraz składników mineralnych, jak wapń oraz magnez, które wspierają zdrowie kości i układ nerwowy.

Danie ma jeszcze jedną kluczową zaletę - bardzo szybko się je przygotowuje. Przekąska w formie jogurtu z nasionami chia może być niskokaloryczna, pod warunkiem, że nie przesadzimy z niektórymi dodatkami (chia kalorie). 2 łyżki szałwii hiszpańskiej oraz 200 g jogurtu naturalnego zawierają razem około 220 kalorii. Warto pamiętać też o tym, że nie każdy może jeść nasiona chia. O tym pisaliśmy wcześniej: przeciwwskazania do jedzenia nasion chia.

Podstawowy przepis na nasiona chia z jogurtem może być posiłkiem sam w sobie albo bazą do stworzenia ulubionych wariacji na ten temat. Możliwości jest tak wiele, że właściwie codziennie możesz jeść nasiona chia z jogurtem w innej postaci.

Przepis podstawowy - składniki:

3 łyżki nasion chia, 100 ml jogurtu (najlepiej bez cukru i z obniżoną zawartością tłuszczu), 100 ml mleka (może być roślinne bez cukru, np. migdałowe albo sojowe), opcjonalnie (jeśli chcesz, by był to samodzielny posiłek): 1 łyżeczka miodu, syropu klonowego lub ekstraktu waniliowego.

Przygotowanie:

Wymieszaj nasiona chia z jogurtem i mlekiem w słoiczku lub misce. Odczekaj chwilę i jeszcze raz je pomieszaj, ponieważ nasionka mają tendencję do osiadania i zlepiania się. Przykryj i odstaw do lodówki na minimum 2-3 godziny (można na noc), bo nasiona powinny napęcznieć. Wymieszaj całość przed jedzeniem.

Jeżeli nie chcesz używać mleka, wykorzystaj tylko 200 ml jogurtu i 2 łyżki nasion chia. Przyrządzaj według podstawowego przepisu.

Jaki jogurt dodać do nasion chia?

Do nasion chia możesz dodać dowolny jogurt w zależności od twoich preferencji. Może to być jogurt naturalny, jogurt grecki, skyr lub jogurt roślinny (np. sojowy). Przy czym warto zwrócić uwagę na to, aby nie zawierał cukru i miał jak najprostszy skład.

Najwięcej tłuszczu ma zazwyczaj jogurt typu greckiego, a skyr jest "najchudszy". Możesz dodać jogurt grecki o obniżonej zawartości tłuszczu, jeśli odpowiada ci jego konsystencja. Możesz też wykorzystać jogurt pitny jako dodatek do nasion chia, ale zwróć uwagę na jego skład, bo często ukrywają się w tego rodzaju produktach niezdrowe dodatki. Wybierz ten najzdrowszy z pomocą naszego dietetyka: Na tropie dobrego składu: wybieramy 7 jogurtów pitnych bez cukru.

Z mango twój posiłek nabierze tropikalnego smaku. Nasiona chia z jogurtem w tej wersji to posiłek bardziej orzeźwiający i bogatszy w witaminę C, a więc dobry na odporność.

Składniki:

nasiona chia z jogurtem (wg przepisu podstawowego),

połowa dojrzałego owocu mango,

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego,

1 łyżka wiórków kokosowych,

szczypta kardamonu,

listek mięty do dekoracji.

Przygotowanie:

Do nasion chia z jogurtem dodaj miód lub syrop klonowy oraz szczyptę kardamonu. Wymieszaj. Pokrój mango w kostkę (możesz zblendować na mus). Połóż mango na wierzch jogurtu z chia i posyp wiórkami kokosowymi. Udekoruj listkiem mięty.

fot. Nasiona chia z jogurtem i mango - przepis /Adobe Stock, Vladislav Noseek

Dodatek domowej granoli i masła orzechowego sprawi, że ta wersja nasion chia z jogurtem będzie bardziej sycąca i kaloryczna. Polecana jest na śniadanie.

Składniki:

nasiona chia z jogurtem (wg przepisu podstawowego),

1 łyżka granoli (zrób według tego przepisu: domowa granola fit),

połowa banana,

1 łyżeczka masła orzechowego,

opcjonalnie: łyżeczka miodu lub syropu klonowego.

Przygotowanie:

Do nasion chia z jogurtem dodaj na wierzch granolę, banana pokrojonego w plastry. Podgrzej nieco masło orzechowe, by uzyskać płynną konsystencję. Polej całość masłem orzechowym. Jeżeli chcesz, aby przekąska była słodsza, do nasion chia i jogurtu od razu po wyjęciu z lodówki dodaj jedną łyżeczkę miodu lub syropu klonowego i wymieszaj.

Zamiast masła orzechowego możesz użyć tahini, masła z migdałów, pistacji lub nerkowców.

fot. Nasiona chia z jogurtem, granolą i masłem orzechowym - przepis /Adobe Stock, julie208

Jeżeli chcesz wzbogacić jogurt z nasionami chia, to możesz dodać do tej przekąski kakao i orzechy. Posiłek będzie bardziej sycący i dostarczy dodatkowych składników odżywczych: antyoksydantów, żelaza, magnezu czy poprawiającego nastrój tryptofanu.

Składniki:

nasiona chia z jogurtem (wg przepisu podstawowego),

1 łyżeczka gorzkiego kakao,

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego,

1 łyżka orzechów (np. laskowych, włoskich, migdałów).

Przygotowanie:

Do nasion chia z jogurtem dodaj kakao przed wstawieniem do lodówki. Wymieszaj. Przed podaniem dodaj syrop klonowy lub miód, wymieszaj i posyp orzechami. Możesz dodać też owoce jagodowe (borówki, maliny, jagody, truskawki).

fot. Nasiona chia z jogurtem w wersji czekoladowej - przepis / Adobe Stock, fahrwasser

Uwielbiasz tiramisu, ale jest dla ciebie zbyt kaloryczne? Oto przepis na nasiona chia z jogurtem przypominające smakiem klasyczny włoski deser.

Składniki:

nasiona chia z jogurtem waniliowym (przygotuj wg przepisu podstawowego),

1 łyżka kakao,

podwójne espresso,

1 łyżka miodu lub syropu klonowego,

dodatkowo: jogurt i kakao do dekoracji.

Przygotowanie:

Do nasion chia z jogurtem dodaj kakao, espresso, miód lub syrop klonowy przed wstawieniem do lodówki. Wymieszaj całość do połączenia składników i zostaw na kilka godzin w lodówce. Przed podaniem na wierzch połóż warstwę jogurtu oraz posyp przez sitko kakao.

fot. Nasiona chia z jogurtem a la tiramisu / Adobe Stock, homydesign

Dodatki, które nie tylko urozmaicą ten posiłek, ale też dodadzą wartości odżywczej, to m.in.:

owoce: truskawki, maliny, jeżyny, borówki, porzeczki, wiśnie, jabłko, gruszka, kiwi, pomarańcze, granat, ananas, banan, mango,

płatki owsiane,

przyprawy: cynamon, kurkuma, imbir, anyż,

kakao, gorzka czekolada,

nasiona: siemię lniane, nasiona konopi, słonecznik, pestki dyni, sezam,

wiórki kokosowe,

suszone owoce: śliwki, figa, morele, jagody goji, żurawina,

orzechy, migdały.

Komponuj dowolnie i ciesz się zdrową przekąską.

