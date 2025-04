Warto zwrócić uwagę po co sięgamy, chcąc ugasić pragnienie. Orzeźwiający napój na upały powinien nie tylko zapewnić odpowiednie nawodnienie, ale także dostarczyć niezbędnych składników mineralnych potrzebnych organizmowi. Zobacz, co wybierać!

Reklama

1. Woda mineralna

U dorosłego człowieka zawartość wody wynosi zazwyczaj 60%, zaś dziennie zapotrzebowanie organizmu na nią to ok. 2,5 l. W lecie, zwłaszcza podczas upałów, zapotrzebowanie to wzrasta. W upalne dni wraz z potem tracimy wodę, a z nią pozbywamy się witamin i składników mineralnych. Aby ugasić pragnienie i dodać sobie sił w czasie upałów, musimy uzupełniać jej braki.

Fakty i mity o zwykłej wodzie

2. Soki świeżo wyciskane

Młodzi ludzie w czasie upałów najczęściej wybierają napoje takie jak słodkie soki, kolorowe napoje gazowane, drinki alkoholowe lub napoje energetyczne. Nie tędy droga! Choć dla większości mężczyzn orzeźwiającym napojem na upalne dni jest także piwo, tak naprawdę nawadniając w ten sposób organizm, robimy sobie krzywdę. Zamiast tego samodzielnie wyciskajmy soki z owoców, które w sezonie letnim najlepiej smakują.

3. Woda smakowa z kostkami lodu

Podstawowym napojem na lato powinna być woda i nie ma większego znaczenia, czy pijemy ją gazowaną, czy nie. Jeśli nie przepadasz za jej smakiem, dorzuć listki mięty, cytrynę i łyżeczkę miodu. Innym pomysłem jest też wymieszanie jej z plasterkami świeżego ogórka. Będzie na pewno smaczniejsza! Innym sposobem na zmianę smaku wody, jest przygotowanie pysznych, aromatycznych kostek lodu. Przed zamrożeniem wymieszaj z wodą łyżeczkę syropu w ulubionym smaku lub zamróź owocowy sok własnej roboty. Pycha!

Jak zrobić kolorowe kostki lodu?

4. Napoje izotoniczne

Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia, doskonałym pomysłem na upały będzie mieszanka funkcjonalna. W sklepach jest ich całe mnóstwo! Dzięki dodatkowi specjalnych substancji odżywczych, napój szybko nawadnia organizm, dobrze smakuje, a także uzupełnia braki ewentualnych mikroelementów. Ten rodzaj napojów na upały jest szczególnie polecany osobom regularnie uprawiającym sport.

5. Mrożona herbata

Pyszna, orzeźwiająca i zdrowa! Do zrobienia doskonale nawadniającego napoju na upały wykorzystaj zieloną i białą herbatą lub napar z hibiskusa. Nie zapomnij o dodaniu soku z cytryny i odrobiny stewii dla podkręcenia smaku.

6. Sorbety owocowe

Nie ma nic prostszego w wykonaniu niż owocowy sorbet! Wystarczy skruszyć na miazgę wcześniej zamrożone, ulubione owoce. W tym pomyśle na napój na upały świetnie sprawdzą się truskawki, maliny, owoce leśne, śliwki, wiśnie czy czereśnie. Dodaj odrobinę schłodzonej uprzednio wody i... voila!

Poznaj więcej przepisów na upały:

Aromatyczny sorbet malinowy

Sorbet kiwi z cytryną

Miętowa kawa mrożona

Mrożony jogurt z bananem i masłem orzechowym

25 pomysłów na obiady na upalne dni

Jaki powinien być idealny napój na upały?

Dobry napój na lato powinien łatwo się przyswajać i nie obciążać przewodu pokarmowego. Przyswajalność danego płynu przez organizm uzależniona jest od stężenia składników zawartych w płynie. Napoje najlepiej przyswajane to takie, w których jest ono zbliżone do stężenia komórek naszego ciała.

Reklama

Poznaj więcej przepisów na upały:

Aromatyczny sorbet malinowy

Sorbet kiwi z cytryną

Miętowa kawa mrożona

Mrożony jogurt z bananem i masłem orzechowym

25 pomysłów na obiady na upalne dni