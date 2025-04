Wiele osób zadaje pytanie, czy naleśniki i refluks to bezpieczne połączenie. Jako danie smażone, naleśniki należałoby wykluczyć z diety przy refluksie. I takie zalecenia podają niektóre szpitale. Z drugiej strony część dietetyków wcale nie odradza ich jedzenia przy chorobie refluksowej. Znaczenie ma bowiem technika ich przygotowania, nadzienie i to, w jaki sposób zostaną spożyte.

Zgodnie z zaleceniami publikowanymi np. przez Szpital Śląski w Cieszynie, naleśniki zakwalifikowano do potraw przeciwwskazanych w diecie refluksowej, gdyż należą do dań smażonych, a te nie są polecane przy refluksie.

W praktyce jednak jest tak, że można do ciasta naleśnikowego dodać trochę oleju i smażyć je na patelni z nieprzywierającą powierzchnią, i jadać bez odsmażania na tłuszczu. Tak przygotowane naleśniki nie u każdego wywołają refluks. Jest to jednak sprawa indywidualna, w dodatku objawy cofania się treści żołądka do przełyku zależą do wielu czynników, więc u tej samej osoby czasami po naleśnikach refluks wystąpi, a czasami nie.

Jednak nie tylko sam rodzaj posiłku ma znaczenie. Ważna jest także jego temperatura – nie powinna być za niska ani zbyt wysoka. Jeść należy powoli, aby unikać połykania powietrza. Każdy z 5-6 posiłków nie może być zbyt obfity.

Ważne są też dodatki, bo przecież naleśniki jada się z różnym nadzieniem. Refluks może spowodować np. dodatek tłustej śmietany albo farsz ze smażonych warzyw i mięsa lub ostro przyprawiony. Biały ser chudy lub półtłusty jest dość bezpieczną opcją przy zachowaniu innych zasad spożywania posiłków przy refluksie. Zatem odpowiednio przygotowane naleśniki na słodko i na słono, z „bezpiecznym” nadzieniem, zjedzone w nie za dużej porcji, powoli, i ciepłe, a nie gorące, mogą refluksu nie wywołać.

Dżem przy refluksie

Dżemy i przetwory owocowe są dozwolone przy refluksie, o ile nie zostały sporządzone z:

jabłek,

bananów,

cytrusów.

Tak więc nadzianie naleśnika np. dżemem truskawkowym i zjedzenie go z jogurtem na pewno będzie mniejszym ryzykiem niż naleśnik z musem jabłkowym i śmietaną.

Banany a refluks

Banany są dozwolone w chorobie refluksowej, dlatego naleśniki podawane z bananami to teoretycznie dobry pomysł. Jednak u ok.5% pacjentów mogą wywołać zgagę, gdyż potrafią nasilić gazy, a te sprzyjać refluksowi. Im bardziej dojrzały banan, tym więcej zawiera oligofruktanów i tym bardziej gazotwórczy może się okazać, dlatego do naleśników lepiej dodawać banana świeżego, jędrnego, bez oznak nadmiernej dojrzałości. Podobnie może zadziałać niedojrzały, zielony banan – a to z powodu większej zawartości nieprzyswajalnego błonnika, który może fermentować w jelitach. Na gazy z powodu bananów szczególnie narażone są osoby z zespołem jelita drażliwego (IBS).

fot. Czy przy refluksie można jeść naleśniki/ Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Jak zrobić naleśniki dla osoby chorującej na refluks? Na pewno warto unikać następujących dodatków:

tłustej śmietany (powyżej 22% tłuszczu),

tłustego białego sera,

cebuli,

pora,

czosnku,

smażonego mięsa,

tłustego mięsa,

szparagów,

karczochów,

warzyw strączkowych,

pomidorów,

jabłek,

cytrusów,

ostrych przypraw,

sera żółtego,

sera feta,

kaszy gryczanej,

nutelli,

masła orzechowego.

Zatem naleśnik ze szpinakiem i białym chudym serem powinien być dość bezpieczny, ale już ze szpinakiem i serem feta – nie jest dobrym pomysłem. Polany jogurtem lub śmietaną 18% raczej nie wywoła zgagi, natomiast taki z prawdziwą bitą śmietaną jest ryzykowny. Z chudą, gotowaną cielęciną i delikatnie przyprawiony – proszę bardzo, ale z nadzieniem z kaszy gryczanej i fasoli – odradzamy.

