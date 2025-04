2 z 5

Olej konopny to alternatywa dla oleju rzepakowego. Tyle że niemodyfikowana i bez herbicydów oraz pestycydów.

– Ponieważ konopie swoim zapachem odstraszają większość szkodników, do ich uprawy po prostu nie trzeba używać środków ochronnych – wyjaśnia Ewa Gryt, ekspertka Dobre Konopie.

W tłoczonym na zimno oleju z nasion konopi znajdziemy przede wszystkim dwa cenne niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT): kwas linolowy (LA) z grupy Omega-6 i kwas alfa-linolenowy (ALA) z grupy Omega-3 w idealnej proporcji dla ludzkiego ciała, wynoszącej 3:1. Są to niezbędne kwasy tłuszczowe, co oznacza, że organizm ludzki nie umie ich sam wytworzyć, więc musi otrzymywać je wraz z pożywieniem, tak, aby człowiek mógł cieszyć się pełnią zdrowia i skutecznie chronić przez takimi chorobami cywilizacyjnymi.

Olej z konopi zawiera również rzadki kwas gamma-linolenowy, który jest naturalnym nośnikiem witamin, minerałów i innych związków w głąb komórek.